El Progreso 25/08/2020

EL 17 DE marzo de 1956 se constituye la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo gracias a la iniciativa de Valentín Sexto Souto (Madrid, 1910) y de once lucenses que aquel momento lo secundan en su afán proteccionista y entre los que se encuentran Antonio Fugarolas, Juan Rof Codina, Purificación de Cora, Domingo Figueroa, Manuel Naveira, Justo Fernández-Reija Paz y Vázquez Díaz.



A esta relación se pueden añadir los nombres de Alfredo Mosteirín Valiño, Ezequiel Rodríguez García, Fernando Casas Martín, Gerardo Castro Lamas, Marcial Minguillón Iglesias y Ricardo Mosquera Bandariz, que pronto se unen a esta iniciativa pionera en España, pues en aquel momento hace el número once de las existentes, encabezadas por la de Barcelona, aunque ésta desaparece por problemas económicos.



Antonio Ameijide, Ricardo Pérez Rosón y Tomás Paniagua son otros firmes apoyos de la Asociación.



Es una auténtica lástima que la actual Sociedad olvide en su página web la verdadera historia de su fundación y la retrase hasta 1982, aunque probablemente solo se deba al desconocimiento, por lo que resultará fácilmente subsanable reparar la ausencia de estos pioneros, especialmente la de Sexto Souto, un hombre carismático que lucha lo indecible para ponerla en pie.



Perteneciente a una humilde familia lucense, nace en Madrid, pero vive en Lugo desde niño, como sus hermanos Luis y Fernando, nacidos ya en la ciudad. Se hace agente comercial y llega a ser interventor de la Caja de Ahorros.



La Asociación nace con fuerza, pero se estanca al llegar a los 170 socios, la mayoría de los cuales aportan dos pesetas mensuales, y una, los socios infantiles. Valentín no quiere ocupar la presidencia, pero se hace cargo de la secretaría o la tesorería.



La presidencia pasa de Fugarolas a Mosteirín, mientras él es nombrado presidente honorario perpetuo. En 1963 logran inaugurar una Clínica-Refugio para Animales Heridos y Enfermos, que se abre en el antiguo Campo da Feira.

Cuando se le pregunta cómo lo logran, Valentín se refiere a la ayuda recibida de parte de una misteriosa señorita inglesa. Se trata de Phyllis V. Wall, secretaria honoraria de la Anglo-Spanish Animal Welfare Society, de Londres, que ha aportado 16.000 pesetas para la clínica. Miss Wall vendrá dos veces a Lugo, ciudad con la que establece una entrañable relación.



A Valentín no le desagradan las leyes proteccionistas españolas, pero sí su puesta en práctica, por las brutalidades que se cometen con los “hermanos menores”, en denominación franciscana.



En 1956 Sexto Souto recibe la medalla de plata de la Protectora de Lisboa, que viene a entregarle a Lugo el presidente luso Nicolau Folgueiras da Silva por la labor desarrollada a favor de los animales. Personalmente, él se había hecho cargo de un setter ciego de nombre Noly.



En enero de 1966 se constituye el Patronato Provincial para la Protección de Animales y Plantas, presidido por el gobernador civil, con Juan Manuel Trujillo de vicepresidente y Valentín como secretario, pero tras la primera reunión, él dimite y todo se viene abajo. Algo sucede que no le agrada.



Sexto Souto escribe numerosos artículos sobre el tema, alguno de los cuales es reproducido por el órgano madrileño Escudo.



Su labor asociativa se extiende a través de sus cargos en las directivas de la Sociedad Colombófila Lucense, Ademar, Peña Madrileña, Colegio de Agentes Comerciales, Peña Celtista y Peña Madridista, que preside desde 1977 a su muerte en 1983.