11/11/2020

HOY SE CUMPLE el primer aniversario de la muerte de Ulises López Sarry (Lugo, 1935), un artista que dejó pocos palos por tocar, y todos bien.



Sus padres son el dentista José López Sarry y Paulina Moreno Herráez, que lo son también de Iván, José, Gustavo y Paloma, los tres primeros, mayores que él.



Después de trotar por Barcelona, París, Utrecht, Alemania y varias ciudades del África francesa, como Dakar y Nuakchot, la primera obra suya en Lugo es una tira de cómic al estilo del Guerrero del antifaz (El Progreso 1956) y un plano artístico de las obras del puerto de Burela, visto desde el Monte Castelo (El Progreso 1958). En esta línea le seguirán una figuración sobre cómo sería la I Feria Exposición Provincial (abril 1958) y el nuevo edificio de la Escuela Técnica de I. Agrícolas.



Ulises dibuja todo lo que se propone, ya sean encargos técnicos, murales, cómic, carteles, ilustraciones, ojos de vidrio para anoftalmos que vende Antón Figueroa, óleos, tarot o grabados sobre madera que descubre en Montpellier de la mano de José Luis Calle, a quien rinde en vida una eterna admiración.



Se casa con Morocha Ares y tendrán a Penélope, Gala y Owen. Hace de todo, participa en festejos taurinos, destaca como nadador; es fotógrafo y cineasta.



En 1966, el Círculo Cinematográfico del Femenino estrena su primera película. Se llama Blanca González y la ha dirigido Balboa, con Ulises como operador y Epifanio Ramos de Castro colaborando en un guión de 12 m. Cuenta la historia de un suspenso injusto.



Cinco años más tarde realiza A volta (1971), “comedia con toque gore”, como la define la Cinemateca de Galicia/IB Cinema cuando la recupera para celebrar el Día Mundial del Cine. Es la historia de un emigrante que regresa a Lugo sin imaginar lo que le espera. Los actores son Paco Martín, Margarita Rodríguez, Minucha Rey y Balboa. Obtuvo varios premios con sus fotos.



Suyos son los carteles de San Froilán de 1965 y 1968, innumerables Fotos de la Semana y hasta premios de disfraces en el Círculo, como cuando acude con su mujer como Caperucita y el lobo.

Con Balboa monta una galería en Doctor Castro y una fotografía tomada por él le sirve a la mindoniense Silvia Veiga para ser seleccionada en el concurso Maja de España (1966), que luego ganará.



Participa en varias colectivas de pintores lucenses (1966) y en otra con Balboa y Caridad (1965). Preguntado qué le parece la obra de sus compañeros, responde: “Son una catástrofe. Me horroriza su pintura”. Es humor, claro.



Se lanza al Miño para salvar a un hombre, aunque no lo logra. En 1965 Carmen Polo de Franco visita Lugo sin previo aviso y Ulises la fotografía en la catedral. Serán las fotos de El Progreso.



Es presidente del Club Francés, hace montañismo, crea el club Papaventos, construye un ultraligero, pone de moda el Padornelo de Mondoñedo y dibuja un tarot gallego, el Tarot Sarry (Ediciós do Castro, con prólogo de Cunqueiro y textos de Paco Martín), un homenaje a su abuela, que le contaba historias apasionantes mediante sus cartas.



Pepe Torres organiza la Cabalgata de Reyes de 1967. Para recabar fondos le encarga un sello sin valor postal y él imagina el perfil de los tres reyes acercándose a Lugo sobre O Picato.



Un día entra en mi despacho con un proyecto originalísimo bajo el brazo. Lo llama La cerca lejana y se trata de destripar la muralla. Cuando ve la luz es muy apreciado.

Ulises fue un pionero en el uso de los ordenadores. Se muda a Canarias y aunque al principio mantiene su actividad, acaba por no hacer nada, algo realmente inaudito en él.