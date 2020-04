El Progreso 21/04/2020

LA HISTORIA DE Tomás Terrazas y Azpeitia (Lugo, 1866), merece tomarse desde un siglo y medio antes de su nacimiento. Así, recordemos que Zenón de Somodevilla y Bengoechea, el famoso ministro ilustrado del Catastro y consejero de Estado de tres reyes, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, obtiene el título de marqués de la Ensenada por sus servicios a la Corona, pero al no tener descendencia, éste lo hereda su sobrino, hijo de su hermana mayor Juana, que está casada con Juan Bautista Terrazas y Pisón.

El segundo marqués de la Ensenada es por tanto Juan Bautista Terrazas y Somodevilla, que tampoco tiene descendencia, y el título pasa a su hermano José Francisco, que casa con María Imbruzqueta y Rubio. De esta unión sí hay hijos. El mayor de ellos, Francisco Terrazas e Imbruzqueta, se convierte por tanto en el IV marqués de la Ensenada.



Francisco casa con Tomasa Lastra y Fernández, con quien tiene a Juan Terrazas y Lastra, V marqués de la Ensenada y militar. Este hombre será gobernador en Galicia de los castillos coruñeses de San Antón, en A Coruña y de San Felipe, en Ferrol, además de comisario regio del Banco de Reus.



De su matrimonio con Leandra Torres y Aysa tiene descendencia, pero por motivos que no hemos podido confirmar _ quizá relacionados con la salud de sus hijos _, le sucede en el marquesado su sobrino, nuestro hombre.



Tomás era hijo de un hermano del marqués, aunque de distinta madre. Se llamaba Jacinto Terrazas Imbruzqueta, casado con Ramona Azpeitia y Ferránz de Cambronero. Jacinto es nombrado tesorero de la Hacienda en Lugo poco antes de nacer Tomás, y poco después, es nombrado para la provincia de Granada. Así se explica que un lucense lleve en vida un título que nada tiene que ver con la provincia, a no ser esa suerte de carambolas.



Tomás sigue la carrera de Artillería, donde alcanza el grado de coronel. Participa en acciones de guerra en Filipinas y merece por ello varias grandes cruces, como son las de María Cristina, cruces rojas del Mérito Militar, medallas de Filipinas, placa de San Hermenegildo y otras. Su hermano Manuel (1881), capitán de Infantería, muere el año 1911 en la guerra del Rif.



En 1916, Tomás se casa con la segunda hija del fallecido presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios Auyón, que en compañía de su madre había disfrutado de la inmensa fortuna heredada de Barrios, primero en Nueva York y luego en Madrid.



Es Cánovas del Castillo quien se encarga de introducir a Francisca Aparicio y Mérida y a sus hijas en la alta sociedad madrileña, de donde surgen aristocráticos matrimonios para ellas.



La boda se celebra en julio de 1916 en la iglesia de Saint Pierre de Chaillet, de París. María Barrios y Aparicio, se presenta como hija del difunto presidente guatemalteco y de la actual marquesa viuda de Vistabella. Y el novio, como distinguido comandante de Artilleria y marqués de la Ensenada. Como parece ser norma en el marquesado, María enviuda de Tomás sin hijos. Éste muere a los 57 años el 21 de abril de 1923 y ella lo va a sobrevivir hasta el 11 de abril de 1959, cuando fallece también en Madrid.







La ausencia de heredero directo se suple haciendo marqués a Juan Terrazas y Azpeitia, hermano del titular, que se convierte así en el VII marqués de la Ensenada. ¿Tuvo hijos? No, claro. El VIII marqués será su sobrino, hijo de su hermana Ramona Terrazas y Azpeitia y de José Álvarez y Alcaide, Ricardo Álvarez y Terrazas, padre, ahora sí, del actual titular, Ricardo Juan Álvarez de Furundarena.