El Progreso 24/01/2022

FUE UNO DE los protagonistas del fervor galleguista que se vive en La Habana a finales del siglo XIX que va a servir de pórtico al nacimiento del Himno de Galicia y que alienta con entusiasmo su gran amigo Xosé Fontenla Leal.



Secundino Cora y García (Ourol, 1850?) nace en San Pedro de Miñotos en un año indeterminado a mediados del siglo XIX. Sin superar todavía la adolescencia emprende el camino de la emigración para llegar a la isla de Cuba, de cuyo Centro Gallego será secretario en 1888 y vicesecretario cuando fallezca todavía joven en 1892. También forma parte de la Sección de Instrucción del centro.



El dato no es menor en la biografía de Secundino, pues él es uno de los muchos que colaboran en el engrandecimiento de la histórica sociedad que va a jugar un papel tan destacado en la creación del Himno, en la publicación de la ´Historia de Galicia´, de Murguía y en la ayuda que logra repartir entre los numerosos emigrantes gallegos en la isla.



La vocación de Secundino es el periodismo y con Fontenla crea ´La Revista de Galicia´ y colabora en otras muchas publicaciones, principalmente en ´El Eco de Galicia´, de Waldo Álvarez Insua.



Cuando en 1885 a Insua se lo acusa de turbios asuntos relacionados con la Caja de Ahorros, Cora escribe un artículo tan apasionado en defensa del director de El Eco, que este decide no publicarlo, “pues puede tomarse por los maliciosos como un elogio solicitado”.



En otro también critica los gravámenes de Hacienda sobre los sueldos de los dependientes de comercio que afectan a gran parte de la colonia gallega.



Hay que suponerlo masón, como Fontenla, y como Manuel Castro López, que se encargará de redactar su semblanza al fallecer. Sin embargo Castro afirma en este artículo que no llega a conocerlo en vida.



No obstante, sí recuerda que cuando en 1890 publica una obra de título muy similar al de este Álbum _ ‘Hijos distinguidos de la provincia de Lugo’ _, Cora, que se encuentra entonces en Miñotos, le dedica un extenso artículo en el semanario ‘El Eco de Vivero’.



Cora había caído enfermo meses antes en Cuba y cree que a su dolencia le vendría de perlas el aire de Ourol, por lo que regresa a Galicia para reponerse. Parecía haber logrado cierta mejoría, por lo que viaja de nuevo a la isla antillana. Pero ha sido una falsa impresión, pues allí fallece a poco de llegar, en 1892. Es enterrado en la Necrópolis de Cristóbal Colón, de La Habana.



Años antes también había visto morir allí a su pariente Francisco Cao y Cora, probablemente originario de Ourol como él.



En 1886, un año después del fallecimiento de Rosalía de Castro, el Centro Gallego de La Habana decide rendirle un solemne homenaje y para ello cuenta con Secundino en la Comisión Organizadora, al lado de Juan Espada, Manuel Lugrís Freire, Serafín Sabucedo, Enrique Novo y Tomás López.



Durante esa segunda estancia en Ourol escribe y publica en ´El Eco de Vivero´, la colección de artículos ´Impresiones de un viaje´, donde anuncia la próxima edición de un trabajo que realiza sobre Pedro Pardo de Cela y cuya suerte se desconoce.



Además de composiciones de sabor galaico y líricos sonetos como “Derradeiro rogo” y “Á lúa”, Secundino firma otras de variado estilo, algunas de las cuales llegan a nosotros casi de casualidad, como la copla que escribe para que figure en el abanico de la señorita Margarita Maruri, a quien piropea de la siguiente guisa:



“Dicen que faltan del cielo / dos estrellitas, no más / esas deben ser los ojos / que aquí sueles tú fijar”.