El Progreso 15/03/2021

ME ARRIESGO A decir que Salustiano Rodríguez Celeiro (Mondoñedo, 1888) nace en el lugar de Cesuras de la parroquia mindoniense de Nosa Señora dos Remedios en el año citado, no por haberlo certificado en documento alguno por culpa de las restricciones pandémicas, sino por deducción colateral. Es decir, si es necesario rectificar, se rectifica.



Con mayor seguridad se establece que es alumno del seminario de Santa Catalina y que se ordena presbítero el 22 de diciembre de 1917 en compañía de Chao Ledo. Ojo, José Antonio, el de Trigás y capellán de Lieiro, en Cervo; no José María, el de Vilalba y poeta.



Sus sucesivos destinos desde 1923 pasan por ser coadjutor en la parroquia del Carmen, de Ferrol, en Romariz (Abadín), en Santa Cruz de Moeche, en San Cosme de Noguerosa (Pontedeume) y finalmente, en San Salvador de Serantes, cerca de Ferrol.



Para estos dos últimos, en 1925 y 1930, debe formar parte de la terna propuesta por la casa del duque de Alba, con privilegio para ello; por lo que hemos de suponer que sabe ganarse el favor de la familia.



Nos acercamos al momento que lo convierte en protagonista de una curiosa y rara anécdota jurídica.



Desde la llegada de la República, don Salustiano es crítico con la nueva política y con el alcalde Alejandro Porto Leis. Así lo hace saber cada domingo a los feligreses desde el púlpito y así se enconan poco a poco las relaciones entre el edil y el párroco.



La lucha entre estos don Camilo y don Peppone a la gallega _ en recuerdo de los personajes de Giovannino Guareschi _, desemboca en guerra abierta el año 1933, cuando la Guardia Civil, por orden del señor Porto, detiene al sacerdote mindoniense.



La detención se basa en la desobediencia que don Salustiano hace de las ordenanzas que afectan al toque de campanas.



Se informa en ese momento que con motivo del fallecimiento de una mujer de Serantes, sus familiares, amigos del alcalde, solicitan del sacerdote honras fúnebres campaneras, pero éste les manifiesta que no puede ser, pues existe una disposición municipal que lo prohíbe.



La familia regresa poco después diciendo que ya tienen autorización municipal para el tañido luctuoso, lo cual es falso. No obstante, las campanas lloran su lamento y el sonido llega a oídos del alcalde, que furioso, ordena la detención.



Puesto a disposición del juez Rubido Diéguez, éste ordena la libertad inmediata de don Salustiano, lo que origina una querella suya contra el munícipe por abuso de autoridad y que se dirime en un juicio donde Porto es defendido por Manuel Iglesias Corral, mientras Fernando Pérez Barreiro, el padre de Pérez-Barreiro Nolla, se hace cargo de la acusación.



La pugna acaba con la detención de Alejandro Porto Leis en enero de 1934, que a su salida es objeto de un homenaje por parte de los vecinos que lo secundan. Peor le irá en enero de 1938, cuando está huido y es detenido de nuevo como peligroso extremista y propagandista disolvente.

Catorce años más tarde, Pérez Barreiro publica sus anécdotas jurídicas en las Ed. Celta de Lugo, con prólogo de Otero Pedrayo. Allí cuenta que el alcalde ha prohibido las campanas, porque el toque a muerto causa “parestesia y estados de preocupación en los vecinos”.



Don Salustiano, que también escribe, publica un poema en Juventud el año 1920 y tres sonetos en Do Noso Lar, en 1923. Asimismo, el compositor y director José Castañeda Jurado convierte su verso El Crepúsculo en música para rondalla y se estrena en As San Lucas de 1968.