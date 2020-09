El Progreso 06/09/2020



ISABEL MONTES, SU editora de Angels Fortune, considera que es “la fiel sucesora de Stephen King”, y eso, dicho sobre una novelista de 46 años, ya te convierte en alguien singular porque no se puede exagerar hasta esos extremos sin que las novelas de Rocío López Núñez (Láncara, 1974), tengan al menos un parentesco cercano con el autor que cuenta best-sellers con los mismos dígitos que títulos publicados, y ahora quienes exageramos somos nosotros.



Y así como King nace en Portland, Rocío lo hace en San Miguel de Monseiro y uno no deja de maravillarse que Monseiro pueda evocar a la imaginación de la escritora situaciones parecida a las que King aborda en sus novelas.



Rocío es diplomada en Educación Primaria por la Universidad de Santiago, está casada y es madre de tres hijos, pero entre esos rasgos comunes a miles de mujeres, ella alimentaba las ansias de una escritora en potencia, deseosa de darse a conocer en el terreno que más le gusta como lectora o espectadora, el suspense y el relato policíaco.



En diciembre de 2011 pierde el trabajo que viene desarrollando e inicia sobre una página en blanco el relato de unos acontecimientos que bullen en su cabeza tiempo atrás, de modo que llega un día en el que le pone el ramo a su primera obra y la titula Nunca volverás a Pikeville. Tan sencillo como eso.



Opta por la autoedición y se dirige a Ediciones Albores, de Sevilla. La cosa va bien y entonces conecta con la citada Isabel Montes, que estaba dispuesta a ampliar su actividad de escritora y agente literario para dar el salto a editora. Se conocen, se gustan, y desde 2014 trabajan en la misma dirección, con una producción que hasta este singular 2020 venía siendo de una novela por año.



Primero en digital o con el apoyo de tres librerías Folla, de Sarria; Bande, de A Pobra de San Xiao; y Trama, de Lugo. Luego con distribuidora para aumentar su presencia en otras librerías españolas.



Entonces aparecen Ladrona de vidas, Olvídate del cielo, Nunca fuimos buenos y este año, Eres sombra.



Son historias que ocurren en Jersey City o en Nueva York, lugares que Rocío conoce de referencias cinematográficas o literarias, y donde ha visto que suceden crímenes como los que ella plasma. En el fondo todos los escritores hablan de sitios donde no han estado y de personajes que no han conocido. Marcial Lafuente Estefanía imagina sus primeras praderas del Oeste americano en los escasos metros cuadrados de su celda en la prisión de Ocaña, y ninguno de sus lectores podrá decir que no cabalgó con él perseguido por los sioux o por cuatreros.



Rocío se confiesa apasionada de la serie negra desde niña y eso es lo que le permite escribir a sus anchas. “No sería capaz de hacerlo así en otro género”. A King el terror lo atrapó siendo niño de la mano de Allan Poe y no lo dejó hasta hoy.



Si se le pregunta por sus influencias, la respuesta es todavía más sencilla, pues dirá que ella es una fan empedernida de series como Castle o Mentes Criminales.



Y si se consigue llevarla a terrenos literarios dirá que el último libro leído es La Cúpula, de Stephen King, como no podría ser de otra forma. En cuanto a sus autores favoritos, vuelve a King y añade J.R.R. Tolkien y Camilla Läckberg.



También está muy agradecida a Xaime Félix López Arias y a Manuel Darriba, que le ayudaron en sus primeros pasos por el mundo de la novela.



No se fíen de la tranquilidad de Monseiro. Allí por las noches ocurren los mismos crímenes que en Nueva York.