TODOS LO CONOCÍAN como Radilo, pero era Ramón Díaz Lorente (Sarria, 1939), nacido unos diez años antes que los Cines de Sarria SA Cissa, de los que será acomodador y donde, al igual que el protagonista de Cinema Paradiso, se dejará embaucar por la magia del cine hasta el punto de vivirla como propia.



Cissa nace por voluntad de José Gayoso, Luis Macía y Javier Saco, y desaparece en 1998 porque las salas ya no son imprescindibles para el cine. En el medio, Radilo pergeña su historia.



Ramón había emigrado muy joven a Barcelona y allí le pilla el rodaje de El fabuloso mundo del circo, la superproducción de Samuel Bronston dirigida por Henry Hathaway, con John Wayne, Rita Hayworth y Claudia Cardinale. Él afirma haber sido especialista de uno de los trapecistas del circo, aunque ese extremo parece extraño, si no imposible.



Quizás asiste al rodaje en el puerto de Barcelona, o acaso es uno de los 600 extras que participan en las escenas rodadas cerca del mar. Y eso ya sería bastante. También asegura haber estudiado en la Escuela de Actores de Fernando Espona y Julio Coll.



El caso es que regresa a Sarria, realiza diversos trabajos, se casa, tiene dos hijos y trabaja como acomodador del recordado cine Cissa.



El trabajo le lleva a la pasión cinematográfica, y de tantas películas visionadas, como don Quijote con los libros de caballería, pasa a considerarse guionista, director, actor y profesor, dicho todo ello con las comillas que enmarcan los casos fuera de lo común.



Está obsesionado con los western y se juramenta para no irse de este mundo sin haber rodado uno. Se llamará La viuda del sheriff, la historia de la betanceira María Martínez, que en el siglo XIX se casa con un norteamericano y viaja al Lejano Oeste.



El año 1982 sufre un accidente y deja Cissa. Entonces obtiene una ayuda del ayuntamiento y monta la escuela Saluga Filmx o Films, sin por el escalafón geográfico SArria LUgo GAlicia. Nadie se matriculará jamás.



Después ejerce de reportero y acude con su cámara a todos cuantos actos públicos se celebran en Sarria.



En el 2013 parece que puede ocurrir el milagro. La productora Consuelo Films conoce la historia de Radilo y sus integrantes opinan que es un buen argumento para un documental.



La actriz María Vázquez les ayuda a localizarlo y se produce el encuentro. El documental se llamará Calíope en el Camino y en él Ramón tendrá la posibilidad de dirigir tres o cuatro escenas de La novia del sheriff, que se unirán a la estructura que idea Luis Moreno: Un pueblo que ayuda a un Quijote a realizar su sueño.



Y así sucede, más o menos, en el lugar de Perros y en La Unión, con actores como Rubén Riós, Anxo Manoel Lamelo, Mónica López, alumnos de la fundación TIC y Ramón Díaz al frente del tinglado, detrás y delante de las cámaras.



Jeff Roberts es uno de los personajes. Chicano, otro. Marleen es la viuda. Hay caballos, duelos y disparos. Un cuadrúpedo del exconcejal sarriano Antonio López también tiene su protagonismo.

Radilo defiende su antigua tesis. “Galicia sirve para escenario de un western porque en América no todo es desierto y hay verde”.



Tres años después de aquello, vuelven a fijarse a fijarse en él. Ahora es un proyecto más gallego y mucho más enloquecido que el anterior, si ello es posible. Se llamará Los amigos. O mucho nos equivocamos, o los tres proyectos _ la viuda, Calíope y los amigos _, están inacabados. Ramón muere durante este rodaje.