El Progreso 01/11/2020

EL 1 DE noviembre de 1968, coincidiendo con el año de su centenario, Ribadeo rinde homenaje a Ramón Bustelo y González (Ribadeo, 1868). (Distintas fuentes lo consideran nacido en A Coruña, o el año 1873, o incluso en distintos días dentro de esa fecha).



Sea como sea, lo que está fuera de duda es la vinculación del hijo de José Bustelo y Brígida González Santamarina con Ribadeo, donde se le llama su “diputado por antonomasia”, donde preside el Club Deportivo Ribadense el año 1913 y donde hereda el Caserón y la banca de Francisco Antonio de Bengoechea, a través de su sobrino, el falso Martínez González-Bengoechea, que además lo vinculará al Partido Liberal, rama moretista, con el que hará política, siendo la pareja parlamentaria de Joaquín Quiroga Espín por la provincia lucense.



Cuando es diputado provincial en Lugo, Ramón se une a Rosario Vázquez Gómez, hija de un militar de la ciudad con raíces familiares en Guntín, y hermana del fundador del Partido Socialista de Uruguay, el masón Adolfo, al que su sobrino-nieto Leopoldo Calvo Sotelo Bustelo descubrirá de casualidad en un libro siendo ya adulto, con la consiguiente sorpresa morrocotuda. Rosario será muy recordada en Ribadeo por sus donaciones.



De este matrimonio nacen los ingenieros, Francisco y Ramón Bustelo Vázquez, así como Mercedes, que a su vez se casará con el letrado del Consejo de Estado, Leopoldo Calvo-Sotelo, el autor de Ribanova, a quien reconoce la prensa como “fino escritor humorista”, y que serán padres del futuro presidente del Gobierno, de quien Ramón es padrino en su bautizo.



Su labor política y parlamentaria, la del abuelo, abarca desde 1901 a 1931, salvo el corto período en 1907 cuando es senador y subsecretario de Abastecimientos y Transportes.



A finales de 1930, con la convocatoria de elecciones prevista para los primeros meses del año siguiente, Ramón Bustelo se dirige por carta a sus electores pidiéndoles una vez más su confianza.



No sospecha la reacción que va a provocar en el abogado de A Pontenova José María Díaz y Díaz-Villaamil, futuro gobernador civil de Huesca, Málaga y Zaragoza durante la II República, que se lanza a la yugular de Bustelo y le afea hasta la ortografía con una virulencia que sin duda tuvo que sorprender al curtido parlamentario y a muchos de los que lo conocen.



Aquella reacción, unida a las informaciones de lo que está sucediendo en España, le hace concebir un futuro completamente distinto para la actividad política y decide, no solo retirar su candidatura, sino también abandonar la actividad política.



Él lo explica en una carta pública anunciándolo en enero de 1931: “El trance peligroso por el que atraviesa la Nación pide esfuerzos que yo no me veo capaz de rendir (…) Quede para otros un empeño que juzgo superior a mis energías”. Tiene entonces 63 años.



Y con la despedida hace un resumen de su paso por la política: “Escuché a todos, atendí a muchos y no perseguí a ninguno”. Villaamil había ganado. Su firma lo dice todo: “Ramón Bustelo, exdiputado por Ribadeo”. El mismo día de su renuncia, se informa que le sustituye su hijo político, Leopoldo Calvo Sotelo, que morirá tan solo dos años más tarde.



En 1968 se coloca una placa en la casa familia, de acuerdo con el mandato municipal y allí acuden sus tres hijos, sus nietos Leopoldo y Ana María, el marido de ésta, Rafael del Pino, y el escritor Joaquín Calvo-Sotelo, entre otros miembros de la familia.



Dionisio Gamallo se encarga de recordar a los lectores de El Progreso quién fue don Ramón.