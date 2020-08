El Progreso 17/08/2020



TENÍA 13 AÑOS cuando sale a la calle el primer número de El Progreso, pero a Purificación de Cora Sabater (Lugo, 1895), aquel día se le queda grabado en la retina hasta que cincuenta años después, el 17 de agosto de 1958, rescata los recuerdos para contarlos en el extraordinario con el que se conmemora la efemérides.



Es el tercero de los hijos del fundador, Purificación de Cora y Mas Villafuerte, y de Teresa Sabater Becerra, fallecida cuando todavía es un niño, y sin embargo es el que va a heredar tan singular nombre de varón, fruto del nacimiento de su padre un 2 de febrero.



Cuando el periodista zamorano Rufo Gamazo escribe en Imperio todavía es militar y la normativa le impide firmar con su nombre. Entonces conoce a Cora y decide firmar como “Don Puro”. Se lo explico a su hija, Ana Gamazo, con quien coincido en Efe, porque ella no sabe a qué viene eso de Don Puro.



Aquel 17 de agosto hace calor pero amenaza tormenta. El periódico sale a las tantas del mediodía, porque no cuenta ni con talleres propios y tiene que pedírselos a El Norte de Galicia. Entre caballeros la carencia queda subsanada hasta que ese mismo año, El Progreso inaugura los suyos.



Ese chaval de 13 años _ pensemos que los 13 de antes son más cercanos a la madurez que a la infancia _, se empapa de periodismo desde ese instante. Su padre y su hermano mayor, Antonio, no hablan de otra cosa. Los destinos políticos del primero llevan a los cinco hermanos a salpicar su educación en centros de Lugo, Albacete, Ciudad Real y Cuenca, donde aquel es gobernador civil. También vive en Córdoba, donde su padre es interventor de Hacienda. Cursa Derecho en Valladolid y obtiene más tarde el carnet de periodista.



Pero el oficio viene de serie y lo ejerce desde la pubertad. Crea varias secciones de comentarios locales, como La Atalaya, muy popular por su estilo desenfadado y confidencial; substituye a su hermano con Pelúdez y firma sus artículos de espectáculos como Tramoya.



Tras un breve paso por el ayuntamiento antes de la guerra, se hace cargo de la dirección del periódico a raíz de la desaparición de su padre y su hermano, aunque la venía ejerciendo in pectore desde años antes.



Don Puro configura el prototipo del caballero y su figura de sombrero ladeado, cigarrillo con boquilla y traje impecable, se cita como tal en toda la provincia. Borobó escribe: “Sería un placer para nosotros ser dirigidos por un señor como D. Purificación Cora, cuya elegancia natural es tanta que en Córdoba le suponen, caballero andaluz _sangre de eso lleva_, igual que en Londres le tomarían por un gentleman educado en Eton".



Forma entonces en aquellos años difíciles una redacción, corta en número, pero tan completa y capaz que se alaba en toda Galicia: Trapero, Armesto, Gallego, Rivera, López Morán, De la Vega, Castro, Sánchez Carro, Luis Rodríguez, y como guinda del pastel, Fole, que aporta colaboraciones de gran enjundia, como atestigua la colección.



La lista de colaboradores dan al diario un contenido atractivo y la larga travesía se culmina con éxito.



Va a presidir la Asociación de la Prensa y ser consejero nacional de Prensa. En esa etapa editan Do Ermo, de Noriega Varela. También preside el Círculo una breve etapa. Se va porque no aguanta la torpeza de un socio en una asamblea.



En 1958 vive su gran año con el cincuentenario del periódico y la concesión de la Orden del Mérito Civil. Muere en 1969, tras 35 años al frente de El Progreso. Le sucede Trapero en la dirección y su hijo homónimo en la gerencia.