El Progreso 20/05/2021



AUNQUE VARIAS FECHAS se disputan ser la de su nacimiento, vamos a seguir la ortodoxia de su biógrafo oficial, Manuel Curiel a la hora de hablar de la actriz Prudencia Grifell Masip (Lugo, 1876).



No obstante hay constancia de que su padre, el cubano Antonino Grifell y su madre, Josefa Masip están en Lugo nueve meses más tarde para debutar el 4 de agosto de 1877 al lado de los artistas circenses Familia Ethardo, el equilibrista Ayala y los niños Wille y Ernest, que realizan “un concierto campanólogo” y juegos icarios.



Los Grifell traen dos comedias, Los dos sordos y Lucrecia Borgia, y son muy aplaudidos el tiempo que permanecen en cartel.



La vida de Prudencia está marcada desde el seno materno como la de Asunción Montijano, otra actriz nacida en Lugo por avatares de ese viaje a ninguna parte que contó Fernán Gómez y con cuyos abuelos trabajará. Con once años se sube a un escenario y no se bajará de él en las ocho décadas siguientes, platós cinematográficos incluidos.

Podría suponerse que Prudencia se toma su nacimiento en Lugo a título de inventario, pero nos equivocaríamos, ya siempre ejerció de gallega.



Desde su debut en Caracas, Barquisimeto y otras plazas venezolanas, pasando por Santo Domingo, Costa Rica, Perú, Cuba o México, la actriz deja constancia de su lugar de nacimiento y así la trata la prensa.



Y para muestra, varios botones. El 1 de agosto de 1917 se celebra una velada gallega en La Habana en donde ella se presenta con el traje gallego y aunque una afección de garganta le impide cantar el Adiós a Mariquita, tal como está programado, lo sustituye por un recital de poemas de Rosalía que desencadena salvas de aplausos y “un entusiasmo indescriptible”, dice el cronista.



Otro más, cuando en 1937 Ramón Marcote escribe un panegírico con motivo del centenario de Rosalía, habla de las glorias gallegas en América y cita a Prudencia Grifell. De igual forma, en los cincuenta colabora en la emisora Continental del Patronato de la Cultura Gallega en México.



En sus inicios alterna el teatro de comedia con la zarzuela, donde se mueve en papeles de tiple cómica. También funda una productora en Venezuela, y con Esperanza Iris y María Conesa, forma el trío Las Tres Gracias.



En su repertorio figuran La malquerida y Los árboles mueren de pie, que representa a un lado y otro del Atlántico. En el 36 integra la compañía de María Guerrero-Díaz de Mendoza _ los abuelos de Fernando _, a la que también pertenece su hija Amparo. El abanico de Lady Windermere, La niña boba y El perro del hortelano, son algunos de los títulos que representan.



En la guerra vuelve a México y en los años cuarenta se inicia en el cine. La carrera artística de la Grifell es muy extensa en tiempo y en actividades, aunque hoy sea más recordada por su etapa en el cine mexicano, donde se acerca al centenar de películas rodadas y donde va a ser conocida por uno de sus papeles más arquetípicos, la abuela de Caperucita, una serie de películas con gran tirón popular.



Pero sería injusto ceder ante el apodo popular y no reconocer otros papeles más meritorios en la carrera cinematográfica, como son, por ejemplo, Senda prohibida, y El proceso de las señoritas Vivanco, ambas de 1959, secuela esta última de otro éxito el año anterior formando pareja con Sara García.



La Semana Internacional de Cine de Lugo le dedicó hace años un homenaje.



Con Paco Martinez, del que es viuda desde 1956, tiene cinco hijos y ella muere el 7 de junio de 1970 en la Ciudad de México.