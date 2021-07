El Progreso 18/07/2021

LOS ANTECEDENTES FAMILIARES de Pilar Iglesias Osorio (Lugo, 1932) dan para varias historias de Lugo y de Galicia, pero limitémonos aquí a señalar a Juan Pérez Aguilar, el mesonero al que se le atribuye haber alojado en Lugo al vendedor de biblias Jorge Borrow, don Jorgito el Inglés, con pocas posibilidades de serlo, según Adolfo de Abel Vilela; a su nieta Dolores Pedrosa Pérez, a su marido, el concejal Ramón Osorio Pita da Veiga, y a dos de de sus hijas, tenidas en un segundo matrimonio con Pilar López una vez enviudado, María y Purificación Osorio Pita da Veiga López, dicho tal como acostumbraban.



La primera se casa con Óscar Iglesias Marce y la segunda, con Narciso Peinado Gómez, haciéndolo ambas en el oratorio del famoso Mesón de Aguilar que existió cercano a la capilla de San Roque, como también matrimonia allí su hermana del primer matrimonio de su padre, María de la Paz Osorio y Pedrosa, con Carlos Santaló, y otros miembros de la familia. El oratorio del Mesón de Aguilar, también citado como Aguiar, será escenario de los juegos infantiles de Pilarita, recelosa de cometer pecado por hacerlo.



María y Óscar se afincan en Monforte y tienen a Pilar el 17 de abril de 1932, una fecha que ella tratará de escamotear por coquetería, aunque a continuación añade: “Total para nada, la sabe todo el mundo...”



A raíz de la muerte de su madre en 1946 pasa al cuidado de su tía y madrina, Pura Osorio y de su marido, que la protegen en exceso, hasta el punto de no permitir que vaya a la universidad, “por si le pasa algo”. Estudia en Baamonde, donde Narciso da clase; en el instituto y luego hace Peritaje Mercantil, Profesorado y Magisterio, como su madre, aunque con poca vocación docente. Madrina y ahijada abren un colegio de párvulos en Campo Castelo que será conocido como el de Pilarita y Pura, y a los 23 se casa con Manuel Pazos García. Ella decía que a los 18.



Su vida va a enfocarse hacia el asociacionismo y más tarde, al ayuntamiento como concejala del PP en los mandatos de Notario Vacas y García Díez. También fue una activa radioaficionada y con el código Bravo Julipapa gana un campeonato nacional, cuyo trofeo, una navaja con cachas de corzo y hoja de plata, recibe en Albacete. Su emisora en Barreiros es de tal potencia que otros radioaficionados de Foz le piden que la baje porque les estropea sus comunicaciones.



Ese mismo camino lo recorre ella a la inversa en una moto Peugeot cuando tiene que ir a la compra a Foz. Y también monta a caballo hasta avanzada edad.



Sus comienzos arrancan en la Asociación de Amas de Casa Lucus Augusti, que funda con Delia Caetano, la mujer de José Trapero Pardo. Luego preside cinco años Unicef y más adelante, Paco Cacharro y José Luis Iravedra le proponen ir en las listas del PP para las legislativas de 1989 y acepta. Es el número 4 y salen tres de los populares y dos del PSOE.



No consigue el acta, pero entra en la política municipal con doce años de concejala y cuatro en la oposición. Este trabajo es continuado con la presidencia de la Comisión de la Mujer de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), desde la que representa a España en París, Londres, La Haya, Sintra, Bruselas y Sofía.



Crea hasta cuatro nuevas asociaciones dirigidas a mujeres, Asfem, Afammer, Conumar y Galicecan. Toda esa labor le vale en 2014 la concesión de la Medalla Castelao, que no le deja dormir el día en que se entera.



Siempre se consideró una mujer feliz, incluso en la política.