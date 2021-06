El Progreso 08/06/21



AQUELLA PROMOCIÓN DE 1973 en la Escuela de Periodismo de la Iglesia _ la escuela de El Debate _, cierra el ciclo de los profesionales formados antes de la existencia de la facultad y, aunque ya era universitaria, a una manera de entender el acceso a la labor informativa.



La treintena de alumnos que la formamos ya estamos trabajando en los más diversos medios, como es el caso de Perfecto Conde Muruais (A Pontenova, 1943), que previamente había hecho Filosofía y Letras en Santiago.



Sus orígenes exactos están en la Casa do Noble de Xinzo, dentro de la parroquia de San Vicente de Vilameá, donde ejerce de dentista el padre de los Sicart.



Es uno de los afortunados que pasan por las manos de Enrique Muruais, pariente suyo, antes de desembocar en la Facultad santiaguesa, donde habrá de vivir el arco parlamentario de entonces, desde el SEU al PCE. Este último le cuesta una detención por propaganda ilegal.



Siendo alumno de Filología en 1965, lo recluta Xesús Alonso Montero, que se había quedado con su cara desde el Instituto, para llevar a cabo un estudio sociológico en Cervantes. Alonso se rodea de Eduardo Sampayo, Ángel Murado, Arturo Reguera, Luis González Blasco, Federico Ordax y él para obtener conclusiones desoladoras en cuanto a despoblación. Hay muchos lugares donde llevan años sin juventud y sin que se celebren fiestas.



Del año 1967 ya se encuentran artículos suyos en La Noche y en gallego. Entonces se va a Madrid y comienza su largo recorrido por los medios y sus personajes. El primero es Rodrigo Royo en Diario SP, luego Julio García Peri en Noticias Médicas y su interminable lista de cabeceras. De él a Borobó _ Raimundo García Domínguez _, y su Galicia en colorines de Chan. En 1972 da el salto a Silverio Cañada, que acaba de hacer la Gran Enciclopedia Asturiana y emprende la GEG, para lo que nada mejor que un periodista de A Pontenova, que es limítrofe.



En 1975 lo encontramos en el ático de la Rúa do Vilar, 35, donde están los mínimos estudios de TvE para hacer dos programas desde Galicia, Panorama y Peneira, detrás de los cuales trabajan Luis Mariñas, Tereixa Navaza y él.



Después vendrá Teima, con Ángel Vence de director y las primeras informaciones de la transición, a la espera de la Constitución y de seguridades jurídicas para ejercer periodismo sin cortapisas.



Es difícil reflejar toda la actividad de Perfecto en los años sucesivos, pero hay que citar, aunque sea en desorden, las corresponsalías en Galicia de Cambio16, El País, el Grupo Zeta y El Periódico de Cataluña, y sus colaboraciones en Gaceta Universitaria, Triunfo, Qué y Tiempo, así como otros trabajos, como el que la BBC hizo sobre las cuatro provincias en colaboración con el periodista David Silson, y otros para emisoras francesas y portuguesas.



En 1984, cuando es delegado de Zeta, lo reclama su revista estrella, Interviu, para que se haga cargo del equipo de investigación y sea redactor jefe de sucesos, por los que estará fuera de Galicia hasta 1995.



En esa época decidimos hacer un ejercicio de travestismo periodístico y creamos al profesional José Conde _ cuyas claves no será necesario descubrir _, para firmar una serie de reportajes que publica El Progreso sobre el asesinato de Gerino Núñez. Él lleva muchos sucesos a la espalda, y yo casi me inicio en el género. Apenas fue una semana, pero intensa.



Acabamos y faltan los libros _ La conexión gallega, Conversas con Paco del Riego, Memoria infinda _, el premio Diego Bernal, un recuerdo a O Instrumento de Ortoño, y tantas cosas.