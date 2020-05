Pedro López Teimoy

El Progreso 02/05/2020

LA REIVINDICACIÓN DE la igualdad de la mujer está en deuda con este vecino de O Inicio. Los lectores de prensa de toda España se enteran los días 17 y 18 de abril de 1933 que el domingo anterior, el 16 de ese mes, se ha celebrado un mitin de propaganda electoral organizado por el Partido Agrario Gallego en O Incio.



Leen también que uno de los presentes entre el público interrumpe al orador de turno porque pretende hablar él, lo cual no logra y es abucheado. Este hombre, exasperado por no conseguir su propósito, saca un cuchillo y al instante suenan dos disparos, uno de los cuales le produce la muerte. La confusión que se origina impide conocer quién es el autor de los disparos y el acto se suspende.



Atención. Casi nada de lo dicho hasta ahora es cierto, pero hemos querido reproducir en su integridad esa primera versión de los hechos porque más adelante ayuda a entender todo lo que sucede. La noticia da lugar a comentarios que consideran el episodio como una nueva muestra de violencia política, algo que es muy habitual en los mítines que entonces se celebran. Ese mismo día hay otras dos reuniones similares en San Ciprián / Cibrao (Cervo) y en Guntín, donde se producen intentos de boicots, que en su grado menos violento consisten normalmente en la actuación de espontáneos que pretenden tomar la palabra para impedir a los oradores el uso de la suya. En San Ciprián, ocho individuos que tratan de reventar el mitin son expulsados por la Guardia Civil.



Dos días más tarde, la versión de lo ocurrido en O Inicio es absolutamente diferente y describe con exactitud lo que pasó. Para empezar, no se trata de un mitín del PAG, que en todo caso se referiría al Agrario Radical Gallego, con fuerte implantación en esa zona los años 1931 al 1933.

En realidad es una reunión de la Asociación Republicana Agraria, más sindicato que partido, en la que se aborda una votación para elegir su junta directiva. Al frente del acto se encuentra su presidente, el vecino Pedro López Teimoy (O Incio, ?-1933), que lleva en su segundo apellido un topónimo absolutamente local, hoy Teimoi, correspondiente a un río y a un lugar de la parroquia de Santa María do Mao.



En el momento de votar, una de las mujeres presentes se dispone a hacerlo, lo que levanta no pocas muestras de disconformidad y airadas protestas entre algunos de los miembros que asisten al acto. Recordemos que el voto femenino encuentra no poca oposición entre grupos republicanos, ya que lo juzgan casi como un triunfo de las derechas que aumentaría notablemente sus votos. De hecho la propia Victoria Kent, radical socialista, intenta aplazarlo con una medida que exige a las mujeres haber participado en dos elecciones municipales antes de hacerlo en unas generales.



Cuando arrecian las protestas, López Teimoy hace uso de la palabra para calmar a los reunidos y decirles que la Constitución ya reconoce el voto femenino. Es más, todo hace pensar que en las próximas elecciones generales lo van a ejercer. Teimoy acierta porque el 19 de noviembre de ese año se producen los primeros comicios generales en España donde las mujeres estrenan su nuevo derecho.

Sin embargo, la medida es demasiado extrema para algunos miembros de la ARA y de repente, una mano se alza para cerrar definitivamente la boca de López Teimoy con dos disparos, uno de los cuales le hace caer muerto antes de que la mujer pueda exponer su voto.



El agresor se da inmediatamente a la fuga, favorecido por la confusión y el alboroto que se produce en el local tras el disparo. Horas después la Guardia Civil ya sabe que el criminal es Gaspar Arias Arias, vecino de Leizán, un lugar de la parroquia de San Lourenzo de Vilarxoán, también dentro de O Incio y del que no se vuelve a tener noticia.



Desde la perspectiva actual no se pueden descartar otras motivaciones personales, ya que Dolores López Teimoy, su marido Santiago Torres y el propio Pedro son herederos de Josefa Manuela, Juan, Carmen y Pedro López Montero, vecinos fallecidos en Leizán; es decir, el lugar del autor de la muerte. Aunque dicha posibilidad solo se sustenta en coincidencias, siendo lo más probable que la muerte de Pedro se deba única y exclusivamente al rechazo que el homicida siente hacia el voto de la mujer.



Veintidós años antes, el 10 de noviembre de 1911, Juan Francisco Casas, Pedro López Teimoy y Manuel Carnero Pardo habían reclamado en la Diputación provincial la anulación de las elecciones municipales celebradas en O Incio, lo cual es indicativo de la actividad de López Teimoy en la vida política del ayuntamiento.



Es curioso saber que tanto en Lugo, como en el resto de España, se produce una sensación de alivio al comprobarse que el motivo del disparo es el voto de una mujer, pues se interpreta que ese crimen “no es violencia política” sino un delito común. No hace falta ser muy purista con el análisis para concluir que en realidad es mucho más político este crimen que uno derivado del simple boicot a un mitin, por cuando ataca a un principio político esencial, como es la igualdad entre hombres y mujeres.

​

En ese sentido, el gobernador civil de Lugo, que está a punto de dejar de serlo, el pontevedrés de Caldas de Reis, César Torres Martínez, desmiente a la prensa que la asamblea fuese “ni un mitin, ni un acto político”. Y añade: “se trataba únicamente de una reunión de la Sociedad Agraria local que iba a proceder a la elección de algunos cargos de su directiva”. Torres Martínez termina su comparecencia ante la prensa con un mensaje tranquilizador: “Se trató, por consiguiente, de un hecho al margen de la política”, con lo cual los ciudadanos debieron sentirse muy reconfortados.

No parece ningún contrasentido, ni ninguna exageración, solicitar para Pedro López Teimoy el reconocimiento histórico de su sacrificio vital cuando él quiso dar carta de naturaleza al voto femenino unos meses antes de que las elecciones de noviembre de 1933 lo hiciesen realidad. Máxime ahora cuando existe una gran sensibilidad hacia todo lo que signifique la lucha por la igualdad, debe saberse que López Teimoy hizo el mayor sacrificio exigible a una persona, cual es haber dado la vida por conseguirla.