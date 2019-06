El Progreso (13/06/19)

YA SON GANAS de fastidiar. Después de haberles colocado una preciosa estatua en el fondo de la Praza Maior que sirve de magnífico photocall a todos cuantos se acercan a Lugo, llega el profesor de Historia Antigua, Manuel Villanueva Acuña y dice que no da un denario por la teoría de que Paulo Fabio Máximo haya estado aquí durante los ritos fundacionales, ni porque Augusto le ordene representarlo, ni por nada de nada.



Vamos, que hemos colocado en pleno centro de Lugo un photocall apócrifo y falsario, ya que da lo mismo hacerse la foto en medio de los dos personajes, que en medio de Chip y Chop cuando se visita Disneyland. Esos dos no estuvieron aquí. Solo falta que ahora el señor Villanueva nos diga también que a la ciudad no le ponen Lucus Augusti por el emperador Octavio, sino por uno de Baleira al que llamaban Gostiño y que no regía del todo bien.



Yo estoy plenamente convencido de que son envidias de la gente de Santiago, que nunca llevó nada bien ser aventajado por Lugo en antigüedad, en dignidad catedralicia y en capitalidad política y religiosa. Sí, porque cuando ellos aún estaban en plan Solovio, chocando una piedra contra otra, aquí ya éramos faro de religiosidad, capital de convento y durante unos cuantos años, capital provincial de la Hispania Superior, tal como vino a contarnos el investigador húngaro Géza Alföldy, para pasmo y asombro de incrédulos. Y sepan también los de Santiago, que la Hispania Superior era más grande que la actual Galicia, de la que ellos presumen tanto, pues llegaba varios kilómetros por debajo de Braga, sin que ese dato deba interpretarse como ninguna provocación erótica.



De modo que nos da igual lo que diga Villanueva y lo que diga el departamento entero, porque comienza el Arde Lucus 2019 y va a venir más personal a hacerse fotos con Paulo Fabio Máximo y con Octavio Augusto que con el pato Donald en vacaciones escolares. Y si les pica, que se rasquen contra el Carallo 29 que tienen en la rúa Travesa a falta de cipos fundacionales. Y eso que si se ponen pesados, les podemos prestar uno para que lo instalen en el centro del Obradoiro, donde iban a colocar la estatua de Montero Ríos.



Tenemos Paulo Fabio para rato. A lo mejor no estuvo exactamente el día del sacramentum porque tendría que rodar Gladiator, pero vino enseguida y se puso así, con el brazo hacia arriba, tal como lo ve Ramón Conde en pleno ejercicio gimnástico de axila, no como Ánxel Fole, que está más descansado, con las manos ad chalecum, como Napoleón, pero de dos en dos y al descubierto.



Es cierto que Paulo Fabio no es un vecino de Lugo al uso, porque si funda la ciudad, seguro que aún no estaba abierto el Méndez Núñez, ni había merengues de Madarro, pero seguro que se dio una vuelta por donde hoy luce su estatua y pensó, con la vista hacia el Miño: “¡Qué bien quedaría aquí ad sinistram un Círculo das Artes!” Y unos cuantos siglos más tarde, 'zas! Ya hay Círculo. Para que vean los de Santiago cómo nos las gastamos por estos lares y por estos manes.



A ver si se atreve alguien más a decirnos que las murallas son medievales, o que las levanta un obispo ayudado de seminaristas unA noche que sopla viruxe.



Pueden estar tranquilos en la Asociación Paulo Fabio Máximo. Es posible que los arreglos en Duquesa de Lugo no lleguen ni para el Tricentenario. ¿Los arreglos pá cuándo? Pero eso no quiere decir que tengan que cambiar de nombre a la Asociación. Aquí no se da un paso atrás ni para tomar impulso. Y menos ahora, con el Arde Lucus que se avecina.