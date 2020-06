El Progreso 11/06/2020

NO SABRÍA EXPLICAR ni cómo ni por qué se ve convertido en luthier de gaitas. Lo que sí sabe Paulino Pérez Sánchez (Sarria, 1907) es que nada en el mundo le gusta tanto como construir instrumentos musicales, especialmente gaitas y zanfonas.



Paulino Pérez nace en el lugar de Vilei, en la parroquia sarriana de Santiago de Barbadelo, en pleno camino francés, donde lo hará también el luthier Xermán Arias, alumno de su hijo y nieto, lo cual le da a la parroquia un cierto aire iniciático que se compagina muy bien con el simbolismo de la iglesia de Barbadelo, uno de los hitos de la peregrinación.



En realidad, los comienzos de Paulino desde aquel 11 de junio de 1907 se conocen con bastante detalle. Es un chiquillo muy habilidoso que ayuda a su padre a levantar la casa y a fabricar hornos. Desde los diez años toca el bombo en el cuarteto que dirige su tío José y luego la gaita, en el sexteto al que llaman Vilei.



A los catorce construye su primer instrumento y las herramientas de las que se vale, aunque no es hasta un poco más tarde cuando se centra en esta artesanía. A Paulino lo descubre Antonio Fernández López, el fundador del colegio Fingoi y de la Granja de Barreiros, a un kilómetro de Vilei en línea recta.



Es Avelino Pousa Antelo, director de la Escuela Agrícola de Barreiros, quien le ofrece un pequeño concierto de Paulino con motivo del san Antón y de esa forma el mecenas y el luthier se conocen.

El hijo de Antón de Marcos le encarga la construcción de unas gaitas para un grupo de niños que se llamarán los Argalleiros de Barreiros y también que les enseñe a tocarlas.



A partir de ese contacto en el año 1948, vendrá la creación del taller de gaitas y zanfonas de la Deputación de Lugo, en el año 1951, bajo la dirección de Faustino Santalices hasta su muerte en 1960, y los años de máxima actividad, en los que pueden salir del taller hasta cinco gaitas semanales, además de las zanfonas que Santalices le enseña a construir.



En esos años iniciales, las gaitas más baratas se venden a dos mil quinientas pesetas y las más caras pueden llegar a las 30.000, dependiendo de las incrustaciones de nácar y marfil que se le hagan. La más cara en ese momento fue para el torero Manuel Benítez, El Cordobés, que por algún lado la tendrá. También construye una para Franco, pero no la destaca entre las de mayor precio.



El presidente del Depor coruñés, Antonio Martínez Rumbo, adquiere otras tres para regalar durante la gira que el club realiza por América en los años cincuenta.



Las zanfonas, más laboriosas, son también de mayor precio, pues no bajan de las 17.000 pesetas. Ésas se han ido al Centro Lucense y Casa de Galicia de Buenos Aires, de México, Estados Unidos, Alemania; la Universidad-Centro de Alta Cultura de Oporto, Museo Nacional de Francia y otros museos.



Una de las mayores alegrías de su vida se la proporciona Carlos Suárez Couto, cuando le encarga las gaitas con destino al grupo As Meniñas de Saudade de Ribadeo.



La firma a fuego que identifica sus instrumentos incluye estos nombres: “Paulino Pérez. Lugo. Sarria. Barbadelo”. Y él explica: “Mi nombre, donde trabajo, el municipio donde nazco y donde veo la primera luz”.



En 1954 Paulino viaja a Madrid, becado por Antonio Fernández, para aprender de un afamado constructor de guitarras.



Su hijo Xesús y su nieto Luciano Pérez han continuado la labor de este artesano cuyo número total de gaitas construidas se sitúa entre las dos y dos mil quinientas.