El Progreso 06/06/2021

HASTA EL AÑO 1957 Pascual Freire Díaz (Mondoñedo, 1923), fue alfarero en su ciudad natal. En ese año se traslada con su familia a Uruguay y allí lo sigue siendo hasta que regresa con marchamo de artista de la cerámica.



Anduvimos buscando el motivo por el que se apoda Vendaval. Seguramente se explica en el libro que su hijo, Moncho Freire, le dedica después de fallecer en 1981, pero tampoco lo encontramos.



Pascual Freire surge de la tradición alfarera mindoniense que se asienta desde tiempos inmemoriales en el barrio de Os Muíños, al susurro del Valiñadares, donde Díaz Jácome ve la luz y donde permanece al lado de Os Pelamios, o sea, la fuente de los curtidores, otro gremio con mucha presencia en el barrio.



Desde niño, al lado de su padre, Pascual posa sus manos sobre el barro y lo trabaja, aunque para ello es necesario traerlo de fuera, porque en Mondoñedo no hay. El que moldean los Freire en su obradoiro de Farragús viene de O Arneiro y Moncelos, en Abadín, o si no, de San Pedro de Benquerencia, en Barreiros.



A su lado están su hermano Delfín, su hijo José Ramón y Andrés Rubal, O Fardín, que es capaz de hacer 40 docenas de tazas en una jornada de ocho horas. Vendaval y O Fardín juegan en el Mondoñedo F.C. hasta bien entrados los cincuenta. ¿Viene del fútbol su apodo?



Su mujer es un amor juvenil, aunque demoran bastante la boda. Se llama Isabel Lorenzo Loureiro y es de Vilanova de Lourenzá.



Pero ya decimos, en el 57 se van a Montevideo, donde perfeccionan la alfarería en cerámica y se lanzan a la realización de sofisticadas piezas que van más allá de las formas tradicionales.



En Uruguay colabora con el taller municipal de Paysandú y la Universidad de la República. Es profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes y organiza varias exposiciones con las obras que él y su hijo obtienen de este segundo obradoiro al otro lado del Atlántico.



Las principales son las nacionales de Artes Plásticas de los años 1962 al 65, la I Feria Mundial del Atlántico y la I Bienal de Punta del Este, y en 1966, el I Salón Nacional de Artes Decorativas y la I Feria Internacional de Punta del Este.



Diez años después de marchar, en 1967, los Freire regresan con 16 piezas que van a ser expuestas en el Instituto San Rosendo de Mondoñedo y en la Diputación de Lugo, donde las vuelve a ver José Trapero Pardo, que les dedica un elogioso comentario. El subdirector de El Progreso ya conocía las creaciones de los Freire desde un viaje a Montevideo.



Las próximas citas de padre e hijo serán la ciudad brasileña de Porto Alegre, a donde han sido invitados por las autoridades locales, y más adelante, Washington.



Su hijo José Ramón, nacido en Lourenzá y casado con la ribadense María Leonor Méndez Rey, vive desde el año 1969 en la ciudad argentina de Trelew, en La Patagonia. También fue presidente de la Casa de Galicia en el Noroeste de Chubut, desde donde regresa a Mondoñedo para presentar la fotobiografía de su padre a la que hacíamos referencia, Alfarero sin fronteras, financiada por la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo.



Freire, el alcalde Luis Rego y Manuel Valín, gerente de la Fundación para el Desarrollo de A Mariña Central, son los encargados de presentarlo.



También trajo en ese momento dos piezas únicas de su padre, un jarrón cilíndrico de 1968, y otro de 1978, que fueron cedidos al Museo Provincial, con intención de que pasado un tiempo, se integren en el Museo do Pobo Galego. Desconocemos si tales extremos se cumplieron.