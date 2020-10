El Progreso 18/10/2020

EL 17 DE octubre de 1910, hace ahora 110 años, Modesto Grandío Parapar (O Vicedo, 1889), nacido en Santa María de Cabanas, navega hacia La Habana sin sospechar que va a ser el peor día de su vida.



Modesto es uno de los pasajeros del Louisiane, de la Compañía General Trasatlántica francesa. Surca la costa norte de la Gran Antilla tras zarpar de A Coruña el 26 de septiembre.



Son 600 pasajeros, casi todos gallegos. Muchos deberían haber navegado en el primer viaje del Espagne el día 23, pero por alguna razón el estreno del barco de pasajeros es imposible y tienen que subir a este mercante repleto de cebollas para la isla.



No pasa de las doce millas por hora, y con mar rizada, baja a nueve. Para un recorrido de 11 días ya llevan 21 en el mar. Además, desde que toca Canarias, el Louisiane avanza inclinado de babor.



A las dos de la madrugada, los que pernoctan en cubierta deben refugiarse en el interior. El mar se encabrita y el viento sopla con fuerza. Al amanecer todo es tempestad.



La marinería lo ve normal, pero los pasajeros están aterrados. “A las doce mejora el tiempo”, se les dice. Falso. Solo es para calmarlos. A cada hora empeora. A las tres, las olas penetran en cubierta y barren el puente pasando de estribor a babor. El barco está a merced del oleaje.



Un golpe de mar estampa a los pasajeros contra las paredes. Hay que amarrarse a algo para no ser golpeados como los objetos. Los creyentes rezan. Modesto, entre ellos. Cada subida o bajada del barco se teme que será la última. Para colmo, muchos marineros están borrachos.



Uno de ellos les cuenta que en sus 24 años de singladuras ha naufragado cuatro veces, pero nunca ha visto una tormenta así, ni espera sobrevivirla. ¡Vaya ánimo!



Las condiciones no varían y la cercanía de la noche acrecienta el pánico. Poco después de las seis una gran ola lleva el agua a todos los rincones. Ya no hay luz ni dentro ni fuera del barco.



Lágrimas, rezos, gritos y estoicas resignaciones se reparten entre los 600 gallegos que lamentan haber dejado la plácida miseria de su aldea.



Modesto se describe tendido en el camarote, lleno de horror. “Creo que no pueda soñarse nada más espeluznante. Nadie que no se haya visto en semejante situación puede concebirlo. El militar, en el fragor de la lucha espera, mientras está ileso, que las balas respeten su existencia; el reo condenado a la última pena puede ser indultado; el náufrago que siente crujir la madera bajo sus pies consumida por el voraz incendio piensa que un bote o una tabla pueden sostenerlo a flote hasta ser socorrido. Nosotros no teníamos ninguna de esas esperanzas”.



Solo puede salvarlos un milagro, escribe años después. “Y nos salvó. Llámesele milagro, casualidad, suerte, lo que se quiera, lo cierto es que fue algo excepcional”.



El navío es lanzado con violencia contra un banco de arena, en el que introduce la quilla tan profundamente que queda firme e inmóvil. El choque es muy violento, pero lo que parecía el fin de todo es su salvación. El Louisiane encalla y todos se entregan al sueño sin otra preocupación. Están desfallecidos tras 24 horas de lucha.



Por la mañana ven un faro e islotes hasta Cayo Hueso. La tempestad ya es solo un fuerte temporal, mientras el guardacostas americano Froward se aproxima. El 19 se lleva a las mujeres y a los niños a Florida. El 20 vuelve a por más y el 21 es rescatado Modesto, que volverá pronto a Galicia para ejercer de maestro y escribir poesía religiosa con el recuerdo imborrable de aquella jornada.