El Progreso 24/10/2019

HOY SE CUMPLEN 90 años del Jueves Negro con el que se inicia el crack de 1929. Ése fue el acontecimiento determinante para que el matrimonio formado por Ermitas Gómez Lombardero, natural de Montecubeiro (Castroverde), y Alfonso Carrodeguas Freire, de Ortigueira, decidiesen desprenderse de su chocolatería en la capital cubana y regresar a España con su hija Josefina (La Habana, 1928).

El sonoro apellido del padre procede del lugar de Curro de Eguas, en As Grañas do Sor, del municipio coruñés de Mañón, y si bien podría considerarse original e inequívoco, cuando Josefina siga los consejos de un pariente y se prepare para ser actriz, prescindirá de él para adoptar el nombre artístico de Mercedes Cora, que en aquellos años era el de la hija menor del fundador de El Progreso, y que por razones de sonoridad le gustó a la bellísima e incipiente intérprete.



Los Carrodeguas se vienen de Cuba a Madrid, donde el padre trabaja como taxista durante un tiempo, para entrar más adelante como empleado del Banco de España. La vecindad madrileña se alterna con temporadas en el lugar de Berlán (Montecubeiro / Castroverde), donde la joven se hace enseguida muy popular por su belleza.



Ya en la postguerra, Josefina estudia Derecho en la universidad madrileña hasta que un pariente suyo, Manuel Lombardero, hombre de la farándula, ve sus posibilidades y la anima a convertirse en actriz a partir del Teatro Español Universitario (Teu) y el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas.



Dentro de la compañía teatro de Cámara representa ‘Verano y humo’ y ‘La larga noche de Medea’, adaptación de Eurípides a cargo de Corrado Álvaro para el Instituto Italiano de Cultura, con dirección de Fernando Fernán Gómez y Francisco Tomás Comes.



En el cine se inicia dentro de reparto de “Aquel hombre en Tánger”, de Luis Delgado y Robert Elwyn, con Sara Montiel y José Suárez a la cabeza.

Después viene la famosísima segunda o tercera versión de “La hermana san Sulpicio” (Luis Lucia 1953), con Carmen Sevilla y Jorge Mistral, “Horas inciertas”, (Elorrieta) ‘Gloria Mairena’ (Luis Lucia, 1952), ‘La moza del cántaro’ (Florián Rey, 1953), ‘La ciudad de los sueños’ (Enrique Gómez, 1954), ‘Sangre y luces’ (George Rouquier, 1953), ‘Señora ama’ (Julio Bracho, 1954) y ‘El Pórtico de la Gloria’ (Rafael J. Salvia, 1953).



La ilusión de Mercedes/Josefina es poder dar el salto a las producciones internacionales, para lo cual es imprescindible dominar el inglés. Con ese fin se traslada a Londres para perfeccionar los conocimientos adquiridos en Madrid.



Allí conoce al abogado Alberto Costas, excomisario del Estat Catalá. Se enamoran y deben casarse en Francia. De nuevo en Londres tendrán allí a su hija Berta. Pero los esfuerzos de Mercedes por consolidar su carrera cinematográfica se vendrán abajo con el descubrimiento del cáncer que finalmente acabará con su vida a los 52 años.



Con motivo de la XXXVII Semana Internacional de Cine de Autor de Lugo (2015), Manuel Curiel, presenta su biografía “Mercedes Cora. De Monte Cubeiro a Monte Parnaso”, editada por el Grupo Foto Cinematográfico Fonmiñá con la colaboración del Concello de Lugo.



Esa Semana estuvo dedicada a Mercedes Cora y se proyectaron películas suyas, como la ya citada “La hermana San Sulpicio”, aunque ya en la edición de 2010 se proyecta otro de sus títulos, ‘El Pórtico de la Gloria’.



Una de las principales fuentes utilizadas por Curiel fue el primo de la artista, el escritor Xosé María Gómez Vilabella.