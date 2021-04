El Progreso 11/03/21

LA TIENDA ASTOR Wines & Spirits, en el barrio neoyorkino de Manhattan tiene en su catálogo doce vinos de uva Mencía y uno de ellos es el Ora et Labora que el vicario de la diócesis de Lugo Mario Vázquez Carballo (O Saviñao, 1953), consigue en sus viñedos de Pesqueiras, perteneciente a la parroquia de Santo Estevo de Ribas de Miño, donde nacen ambos, el vino y él.



Es todo un éxito que un vino tan reciente de una bodega de dos mil botellas se encuentre a la venta en Astor, de modo que la circunstancia demuestra tres cosas, que el cosechero trata con mucho cariño sus vides, que tiene muy buenos contactos en el sector y que sin duda le protege una ayuda espiritual.



“La uva Mencía _ dice el comentario de Astor sobre Ora et Labora _, hace un vino encantador, poco conocido pero increíblemente adictivo. Lleno de grosellas negras, ahumadas y picantes, cerezas y flores. Enérgico y generoso en boca con matices minerales que hacen de éste un vino tinto polivalente”.



Pero claro, Mario fue fraile antes que cosechero. Se hace en el Seminario de Lugo, desde donde entra a formar parte de los adoradores nocturnos del Santísimo, tal como lo cuenta en una conferencia en San Fernando (Cádiz), a donde lo llaman para que les explique la exposición permanente de Lugo y su larguísima historia. Tanta, que todavía se presta a especulaciones de varia especie.



Mario Vázquez se convierte en sacerdote una fecha para no olvidar, el 6 del 6 de 1976 y a partir de entonces inicia un recorrido por cargos y responsabilidades cada vez mayores, que hoy se puede calificar de sumamente extenso.



Su formación se completa al licenciarse en Ciencias Religiosas y Teología Sistemática por la Universidad Pontificia de Comillas-Madrid. Estudia Cinematografía y Radiodifusión y es doctor en Teología por la citada universidad.



Como profesor se foguea en el propio Seminario Diocesano de Lugo durante los tres años siguientes de haber terminado, pero va a tener su continuidad en el Instituto Tetuán-Valdeaceras, de Madrid, durante tres años más y en el Instituto de Colmenar Viejo, al mismo tiempo.



Otro destino lo lleva a la parroquia de San Ignacio de Loyola (Madrid). Es párroco de Valdemanco y Guadalix de la Sierra (Madrid), donde se graba Gran Hermano.



Es delegado diocesano de Juventud en la Vicaría IX (Madrid) y director del Centro de Teología para Seglares (1986-1990), antes de regresar a Lugo para ser secretario particular de Fray José Gómez, director del Secretariado Diocesano de Medios de Comunicación Social, director de la programación religiosa en Cope, profesor del Seminario, profesor del Centro de Teología para Seglares, del Instituto Teológico Lucense y profesor en la USC, Facultad de Formación del Profesorado y en el Instituto Teolóxico Lucense.



Es vicario general del obispo Alfonso Carrasco, en sustitución de Luciano Armas; deán de una Catedral que es Patrimonio de la Humanidad, y director del Instituto Teológico Lucense, además de desarrollar una enorme actividad en el campo de los medios de comunicación y la docencia.

Le ha tocado vivir una época de gran incomprensión hacia el fenómeno religioso, cuando no de manifiesta hostilidad, que camina en paralelo con el desprecio por la cultura clásica, confundiéndolo todo.



Buen jugador de tenis de mesa, entre otros deportes, cuenta también con una interesante serie de monografías, sobre la Trinidad en el arte, el camino de Santiago, el vino, Leonardo Boff, y otros temas también desarrollados en varios libros.