El Progreso 17/02/2022

NACIDA EN SAN Salvador de Vilasante, María Pura del Rosario Lorenzana Prado (O Saviñao, 1907), y sus siete hermanos son hijos del juez auxiliar del municipio, Antonio Lorenzana Rodríguez. Cuando ella tiene 12 años, su padre es objeto de un grave atentado.



En el momento de regresar a su casa, el juez es emboscado por dos individuos que le disparan tres tiros de escopeta y uno de ellos le atraviesa el pulmón derecho, pero no muere. Muy al contrario reconoce a sus agresores y son detenidos. Él sobrevivirá otros cuarenta años para fallecer a los 88 de edad, después de una inhabilitación y de haber ejercido en Chantada.



La misma experiencia la sufre en esas fechas otro intelectual de Lugo, que es homónimo de Pura en su alter ego literario, Salvador Lorenzana.



Dos de sus hermanos integran las JAP, Juntas de Acción Popular de Chantada, también llamados japistas o camisas verdes, y son detenidos cuatro días antes del 18 de julio de 1936.



Pero a esas alturas, Pura ya ha superado con gran éxito los estudios primarios, interna en el Divina Pastora de Monforte; el bachillerato, por libre en Lugo, y la carrera de Filosofía y Letras en Santiago, con premios todos los años al lado, unas veces, de Antón Fraguas, y otras, de Ángel del Castillo. La acaba con Premio Extraordinario y su tesis versa sobre El viaje de Sebastián Vizcaíno a las costas de California. Además colabora en la sección de Historia del Seminario de Estudos Galego, en el que ingresa en mayo de 1930 con la lectura del trabajo “Mámoas do Saviñao. A anta de Abuime e a necrópole do Monte da Morá”, realizado con López Cuevillas y Antón Fraguas.



En esos años estudia Derecho en Madrid, da clases en el Instituto Calderón de la Barca y dirige allí el colegio religioso Nuestra Señora de Loreto.



Afiliada a FET y de las JONS, pasa a ser profesora en Tui. También da Geografía e Historia en Ourense, y allí ejerce varios cargos políticos, como directora provincial de Cultura, encargada de los Libros del Combatiente y delegada Provincial de Frentes y Hospitales. Por todo ello es condecorada con la medalla de Campaña de Retaguardia.



Más adelante obtiene la cátedra de Instituto y es designada para poner en marcha el instituto Rosalía de Castro de Santiago con el cargo de directora.



En 1945 forma parte de la directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Santiago que preside Legaz Lacambra, y en la que están Conde Pumpido y Pedret Casado, entre otros.



En un arrebato de feminismo solo explicable esos años, Manuel Rabanal se atreve a llamarla ´doctora´ y debe explicarlo. Su labor en el instituto, donde imparte aulas Aquilino Iglesia Alvariño, no solo atiende a la organización docente, sino también a las reformas que el Colegio San Clemente de Pasantes, de tres siglos y medio de antigüedad, precisa, así como a la dotación de muebles, por todo lo cual recibe homenajes cuando en 1955 deja la dirección.



Mientras permanece allí, los 2 de febrero, fiesta de la Purificación de la Virgen, se organizan actos en su honor. También imparte clases de diversas materias de Historia en la Facultad de Filosofía.



Más tarde será inspectora de Enseñanza Media y el Ministerio la pensiona para visitar “los centros modelos de cultura femenina” que funcionan en Francia, Suiza e Italia, donde también pronuncia varias conferencias. Asimismo participará en los trabajos de reforma de la enseñanza.



En 1963 se le concede la encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio y fallece en Santiago en 1997.