El álbum de los lucenses 20/04/2022

SU NOMBRE FIGURA para siempre en la crónica negra de España y en las antologías del crimen, donde lo tratan de asesino en serie por encima de lo que señala la sentencia, un cuádruple homicida.



Ya advertimos en alguna ocasión que este Álbum no era exclusivo para las buenas personas. Marcelino Ares Rielo (Ribeira de Piquín, 1935), los mata la misma mañana de 1983 y se muda para siempre al lado oscuro.



Era hijo de Francisco Ares Domínguez y María Rielo Pérez. No obtuvo ni el graduado escolar, pero después de los hechos escribirá su historia a lo largo de 430 páginas encabezadas por un poema a la Reina Sofía y rematadas por otros nueve que tal parecen también.



Para conseguirlo, el hombre confiesa haber leído el Código Penal y un diccionario, gracias al cual evita cometer faltas de ortografía. Consume en su redacción entre siete u ocho meses, que es un tiempo muy aceptable para acabar un volumen de ese tamaño.



O Garabelo _ cesto pequeño o montón de hierba _, es el título del libro y el apodo familiar por parte materna con el que Marcelino se identifica. El texto resultante abunda en datos sobre sus orígenes entre Irimia Alta (Meira) y Chao de Pousadoiro (Ribeira de Piquín).



En realidad el libro contiene información exhaustiva sobre el personaje. Otra cosa será separar la verdad de lo que Marcelino añade a su favor.



Como ninguna editorial se interesa por esas memorias, O Garabelo solicita un crédito de 12.000 euros y las autoedita para vender los ejemplares a quince euros. Guardo uno entre los más peculiares, pues no en vano me lo dedica un homicida “con respeto y cariño” el 8 de abril de 2003. Quizá no está en desacuerdo con lo que El Progreso publica sobre su caso, o quizá busca publicidad para pagar el crédito.



Aquel niño del que habla con nostalgia en sus páginas ayuda a la familia. A los 14 años su hermano mayor le atiza un estacazo en la cabeza porque el lobo se come una de las ovejas que cuida. Después le estalla un artefacto en las manos y le produce sordera en un oído. Ambos acontecimientos sirven para que los vecinos lo tengan “de cabeza furada”, no del todo cabal.



Marcha a Madrid, donde será mozo de carga, albañil, carbonero, taxista e incluso guía turístico, y donde vivirá los primeros años de su matrimonio con Sara Balado, una pareja que según su propio testimonio mantiene múltiples relaciones con otras personas. Él dice haber estado con 93 mujeres.



A su regreso se establecen en Gomesende (Pol) y abre un negocio hostelero en Meira que acaba siendo devorado por las llamas. También reúne una finca de unas 30 hectáreas, O Castro, que valora en 50 millones de pesetas y que a la postre será la causa de la tragedia



La concentración parcelaria llevada a cabo por el IRYDA le adjudica provisionalmente un terreno que había pertenecido a José Díaz Folgueira, O Maxistro. El día de autos, Marcelino tiene ya 48 años y es padre de un chico y una chica. El mayor tiene 20 años y ese día jura bandera en Ceuta. La madre ha ido para asistir a la ceremonia. La niña, de 13 años, permanece en Gomesende con el padre.



O Maxistro, su hijo José Luis Díaz Vila, de 28 años, su cuñado, José Manuel Vila Feijoo, de 55 años; el maderista Candido Llanes Llamas, de 53 años, y el hijo de este, Javier Llanes Doval, de 24 años, acuden a cortar unos robles en O Castro que el primero considera de su propiedad y que O Garabelo así se lo reconoce. Pero al verlos dentro de sus tierras, convierte aquel sábado en su particular día de furia.