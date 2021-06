El Progreso 22/06/2021

FUE UNA VÍCTIMA de la cerrazón política, aunque en su caso, los intransigentes se creían dueños de la democracia y la moderación. En 1873, Manuel Soto Freire (Lugo, 1826), edita en Lugo el periódico La Paz, defensor del candidato carlista y del absolutismo frente a las crecientes ideas liberales.



Un grupo de los que se creían libres de carcundia y bendecidos por la divina mano de la tolerancia, se arman de cascotes y una noche apedrean la imprenta del más grande editor del siglo XIX y el que más hace por el gallego y la cultura popular en sus años de actividad. Suele suceder, y en nuestros días se corrobora, que la violencia haga buenas migas con los tontos.



Soto no lo pudo aguantar y así nos lo cuenta Manuel Castro López. Abate columnas y se retira al pazo de Goián, en Ferreira de Pantón, que había comprado en 1866 a los Sangro, condes de Almina, de cuyas tierras obtiene trigo avena y aguardiente premiados en certámenes internacionales, como la exposición de París.



Mucho más divulgado que este episodio verdaderamente trascendental para la vida del editor, es aquel otro donde los seminaristas de Lugo se disfrazan para el escrache y amenazan a Soto con romperle los cristales si publica el artículo El codio, con el que Rosalía de Castro los ridiculiza por pobres y vendidos a la causa de la religión. Soto tiene miedo y no lo incluye en el almanaque de Galicia para uso de la juventud elegante y de buen tono, de 1864.



Todo muy confuso, y en cualquier caso, muy parecido. ¿A quién defiende Soto? ¿Al absolutismo frente los liberales? ¿A Rosalía contra los seminaristas? ¿A los dos?



En realidad los cristales solo se rompen en el caso de La Paz, y Soto deja de ser editor por ello. Atrás queda una notable trayectoria como factotum de libros y periódicos, de la que Nicanor Rielo Carballo consigna 212 fichas de otros tantos títulos. Su escapada rústica, como la del escritor luso Alexandre Herculano, es sin vuelta, y en Goián muere el año 1897.



Soto Freire se había iniciado como cajista en la imprenta de Pujol hasta que se independiza en 1851 y forma familia con Cándida Trelles Casas, a la que sobrevive más de diez años.



Además de los clásicos trabajos de imprenta solicitados esos años, en 1852 comienza a editar libros, a venderlos y a encuadernarlos en la Plaza Mayor, antes de trasladarse a San Pedro, donde también abre librería Marcelina Soto Freire, heredada por Manuela Enríquez, mientras que al frente de la imprenta queda Barros, como ya se ha dicho.



En 1857 se inicia con el diario pionero La Aurora del Miño (32 números), seguido del Boletín del Clero del Obispado de Lugo, gracias a su militancia católica, y de El Correo de Lugo, en cuyo primer número del 20 de mayo de 1860 se aboga porque la llegada del ferrocarril no perjudique la tradición gallega, aunque todos los gallegos se aprovechen de sus ventajas. Con él como secretario de redacción, están el conde de Pallares, Pedro Pozzi, Nicolás Pardo Pimentel, Castro Bolaño y Nicandro García Taboada.



Entre los libros hay que citar la Historia de Galicia de Murguía (1865-1866) y la Gramática Gallega de Saco y Arce (1868), así como su propia historia de la imprenta en Galicia.



Como creador en 1855 de O Gaiteiro de Lugo se convierte en el decano español de este tipo de almanaques populares, que se define como “gallego, religioso, profético, astronómico, recreativo, patriótico, popular y barato".



Queda mucho por decir de don Manuel, pero hay muchas y muy fiables fuentes donde beber.