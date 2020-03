110 lucenses singulares

La carta del mago en el tarot representa a quien es capaz de hacer cualquier cosa. En muchas ocasiones, la vida de Rodríguez Saa sorprende más que sus trucos.



Habría cien motivos para incluir al conde de Waldemar entre los 110 lucenses singulares. El primero, saber que se inicia en el mundo de la prestidigitación, la magia y el magnetismo sin la ayuda de un maestro, como es propio en el oficio. Por eso podemos decir que un mago que se hace a sí mismo es un doble mago.



Tal es el poder que alcanza, que otros hombres, en su pequeñez, tratan de explicárselo como pueden. Así es que tras actuar en Costa Rica será acusado de pactar con el diablo. Solo se libra de la inculpación tras ofrecer varias actuaciones benéficas con las que desmiente los presuntos influjos satánicos que le adornan.



Pero vayamos al principio. Como en los cuentos, Manuel sufre la tiranía, no de una madrastra, sino de un padrastro, lo que le hace concebir muy pronto la idea de marchar de Portomarín, de escapar lejos de aquella situación angustiosa. Hei de saír polo mundo e volverei rico», le escuchan decir.



Para seguir su ajetreada vida nos valdremos de citas y recortes, empezando por este artículo que publica mi padre en noviembre e 1932, donde resume lo realizado por el mago hasta el momento. Él será quien se lo presente a Trapero Pardo unos diez años después. Dice así Puro de Cora:



«Tras el pomposo título nobiliario y la corona condal que campea en los «afiches» de sus espectáculos, se oculta un sencillísimo Manuel Rodríguez Saa, natural de Bagude, ayuntamiento de Portomarín, provincia de Lugo... y no seguimos cubriendo su cédula personal, porque todavía está soltero, y no nos ha sido posible sacarle los abriles que recuerda. Como ya se inicia en su persona la trágica curva abdominal, teme defraudar a sus admiradoras.



Salió de su casa, por primera vez el año 1905 trasladándose a Madrid en busca de trabajo y huyendo siempre de su propia persona, dedicóse a recorrer mundo, sin detenerse en cada sitio más que el tiempo necesario para reunir las pesetas indispensables para trasladarse a otro. Así rodando, llegó a París. Allí comenzaron sus aficiones a los espectáculos de ilusión.



Otro salto le puso en la Argentina, llevando ya en su espíritu aferrado el pensamiento de dedicarse a la prestidigitación. Con su trabajo honrado, pudo reunir unas pesetas, y adquirió todo el material preciso para presentarse al público.



En el Casino de Maipú, gustó las mieles de los primeros éxitos. Sin maestro, debiéndose únicamente al esfuerzo de su voluntad, se presentó al público como aficionado. Al terminar la exhibición, la empresa del casino le firmó un contrato en condiciones insospechadas para un simple afiionado.



Desde entonces, treinta y nueve naciones han aplaudido a aquel Manuel Rodríguez Saa, que un buen día salió de Bagude a conquistar el mundo. Hoy habla perfectamente el francés, el italiano, el portugués y algo el inglés, malayo y alemán.



Como recordarán nuestros lectores, en 1926 estuvo por última vez en Lugo, en donde se le tributó un recibimiento que en palabras textuales del interesado, no olvidó ni olvidará nunca.



La lista de naciones y ciudades que desde entonces recorrió el doctor Saa, sería interminable. Baste saber que en los siete años que han transcurrido, no ha pasado más de un mes en cada pueblo. En el misterioso Oriente, le sorprendió el conflicto chino-japonés, presenciando en Shangai el bombardeo de Chapey. En un barco inglés, salió con otros europeos, desembarcando en la isla de Hong Kong, para embarcar nuevamente con rumbo a Egipto y Palestina. Ahora, propónese emprender iaje a París, Londres, Hamburgo y Berlín, para arreglar asuntos profesionales, y a mediados el mes de diciembre embarcará en Marsella con rumbo a Buenos Aires.

Desde que salió de Shangai, no ha trabajado en ningún teatro. Los últimos viajes los ha hecho en plan de turista, hasta la próxima primavera no iniciará su «tourné», que comenzará por las repúblicas de América latina. Lleve feliz viaje nuestro buen amigo y que sus triunfos se cuenten por el número de pueblos que recorra. ¡Que ya no es poco pedir!»



-o0o-



Un gallo con cuernos.- Sigue entre nosotros el conde de Waldemar, o exconde, como ustedes quieran. Nos visita con frecuencia, y nos cuenta las cosas extrañas que por tierras extranjeras le han sucedido. Ayer nos habló de un gallo con cuernos, cuya historia nos refirió y que es la siguiente: El conde e Waldemar, en sus magníficas andanzas exhibiendo su arte, llegóse a tierras de Mindanao, donde fue invitado por el datu Jamil para que diera algunas exhibiciones de prestidigitación ante los miembros de su familia. Hízolo así el conde, y al terminar, preguntóle el datu qué quería. Nuestro paisano dijo que no podía recibir dinero alguno, en recompensa. el datu salió entonces de su casa, dirigiéndose a su hacienda y al volver, se trajo un hermoso gallo, ave curiosísima que en lugar de la cresta tenía dos cuernos.

—Guarde usted este animal, que no habrá otro en la tierra, díjole el datu. Quiero que le sirva de recuerdo por su estancia en nuestras tierras y como testimonio de la gratitud de mi familia. Lo he cuidado como un tesoro, pues lo tuve a los tres días de nacido. Imagine el cuidado y el cariño con que lo he tratado desde entonces.

El conde e Waldemar tuvo que recoger el extraño gallo de cuernos; pero lo hubo de vender, por quinientos pesos, antes de llegar a España por si el ave, aquí, se le convertía en un furioso Miura, lo que sería de magia arriesgadísima.

Puro de Cora. Noviembre de 1932. El Progreso



-o0o-



Waldemar encontró en París el mejor contexto para aprender las rutinas clásicas y las modalidades técnicas más novedosas. Asistió a espectáculos de magos pequeños y grandes por cabarets e incluso trató con alguno de ellos. Intercambió diversas rutinas con magos de aquí y e allá, especializándose en números de prestidigitación y magia de salón. Parece probable que nunca hubiese ejercido de asistente de otros magos, práctica, no obstante, muy común entre aquellos aprendices. Por otro lado, tampoco asistió a ninguna escuela de magia, por más que en sus carteles se anunciase como Profesor de Ciencias Físicas por la Escuela Mágica de París y miembro de la Academia de Hipnotizadores de Francia, títulos estos que, aunque dados por auténticos en algún momento, responden más bien a un atractivo llamado publicitario.

Xosé Díaz y Belén Fernández



-o0o-



El éxito logrado en La Laguna por el Dr. Saa fue completísimo,causando en el público gran admiración sus sorprendentes trabajos de magia, ilusionismo, prestidigitación y magnetismo.

Se trata de un eminente artista en esas especialidades científicas, cuyos maravillosos experimentos no pueden menos de causar extraordinario asombro. Así se explican los grandes éxitos que lleva logrados en las más importantes poblaciones de España, siendo uno de los más recientes el que hace unos meses obtuvo en el teatro Arriaga, de Bilbao, en cuyo coliseo solo actúan los mayores prestigios artísticos.

También el Dr Saa el pasado año tuvo el honor de dar dos representaciones de sus misteriosas experiencias de artes mágicas ante SS. MM. los Reyes de España y AA. RR. en el Palacio Real de Madrid,y por segunda vez en el Palacio de Miramar, de San Sebastián, siendo muy felicitado y obsequiado por la Real familia.

La Gaceta de Tenerife. 12 enero 1926



-o0o-



El conde de Waldemar, este hombre pintoresco, que en las tarjetas, además del título, se añade el de «ilusionista entretenedor de a Real Casa», nos ha visitado con su intento de entretenernos con unos «juegos de mano», con lo que ha querido demostrar su habilidad en estos menesteres. En La Libertad no estamos desde hace mucho tiempo para Juegos; pero como cortesía obliga, con gusto hemos presenciado los ilusionismos del simpático Waldemar, al que deseamos muchas prosperidades, todas los que merece su aristocrática actuación.

La Libertad. 16 julio de 1926



-o0o-



O Dr. Saa, ou Conde de Waldemar, foi unha gran figura. Un home que naceu na parroquia de Bagude, que era un parroquiano máis e que durante a súa mocidade andou no monte co gando, pero foi un home que chegou a ser unha gran figura a nivel mundial porque actuaba con enorme éxito diante de xefes e Estado; emperadores, como o do Xapón; o tsar de Rusia. Cando viña a Portomarín era moi raro que non dese un grande espectáculo na praza porticada do medio do pobo e de balde. Agora está soterrado na parroquia de Narón. Morreu da man dun grande amigo meu, bisobriño meu, que foi quen o atendeu.

Eloy Rodríguez López



o0o-



Tiñamos cita no cemiterio de Narón co Óscar Gayoso e coa súa muller. Iamos visitar a tumba do querido amigo Rodríguez Saa, o máxico conde de aldemar. Óscar é parente do mago e na súa lembranza bautiza o establecemento que ten no Camiño de Santiago, ao seu paso por Eirexe de Ligonde. Tamén chama «Conde de Waldemar » a un oncurso que organiza cada ano por ver quen fai os mellores anzós e quen pesca máis troitas sen orte, é dicir, sen morte dos peixes, nin dos pescadores.

Os Gayoso gardan o arquivo persoal do mago; carteis, fotos, cartas —das de mandar e das de xogar—, facturas, libretas, anotacións… Non é que lle chegue pra encher unha Fundación Cela, pero aínda son papeis. Unha das fotografías é a famosa da historia do fusilamento. Vexan. Cando actúa en Xapón, os nipóns están en plena guerra cos chineses. Nun dos seus números, Waldemar aparece cun disfraz de Fu-Man-Chú; e fora por iso, ou polo que fora, uns soldados veñen prendelo pra pasalo polas armas. Xa que uns días antes actúa pró emperador, tiña unha fotografía dándolle a man. Tira dela na carteira e dilles:

—Mandouvos vir o meu amigo, o emperador do Xapón?

Pelúdez (Cora) El Progreso. 26 de mayo 2010



-o0o-



Mientras cenábamos, miré primero la ventana, por donde el sol e iba, dejando sobre la hierba una luz anaranjada, que se posaba también sobre las cosas del restaurante, dándole un aire aún más cálido. Por las paredes, había fotografías de ríos y, a mi espalda, un gran mural hecho de recortes de periódicos antiguos alrededor de un retrato en blanco y negro de un señor como de los años veinte, con una gardenia prendida en la solapa. Me acerqué, y leí: «Doctor Saa. Conde de Waldemar.»

Mónica Fernández-Aceytuno, en Ligonde, 31 de enero de 2011



-o0o-



Unha mostra, moi significativa, do poder que chegou a ter este lugués de Bagude (Portomarín) é aquela de cando, xa casado cunha das mulleres principais das Filipinas, cando a invasión xaponesa durante a Segunda Guerra Mundial Mundial, non é o inmenso poder da úa cónxuxe Teodora Salgado quen salva ao Dr. Saa do pelotón de fusilamento, Conde Waldemar, senón unha fotografía do Rei de Magos e Mago de Reis co mesmo emperador nipón Hiro Hito. Pois, aquel 1935 o emperador era aínda considerado divinidade e fora convidado a dar unha sesión no mesmo Palacio Imperial Xaponés, poucas persoas ultrapasaran os seus muros e Manuel Rodríguez Saa, Conde de Waldemar, foi o primeiro mago en visitar estancias que mesmo para os xaponeses eran vedadas, evento do que conservaba unha fotogafía onde estaba el co emperador Hiro Hito e a súa esposa e canda eles o xeneral Tojo. Desde entón, desde que amosou esa fotografía, o mago galego pasou a ser considerado intocábel. Non só respectado, senón inclusive temido. Velaí unha das pasaxes máis coñecidas da vida deste home, deste galego que foi unha das personaxes principais do seu tempo e agora Xosé Díaz Díaz e Belén Fernández Guzmán rescatan nesta biografía. Xa Trapero Pardo relatara esta anécdota en El Progreso (7-11-1980), que Trapero Pardo foi un dos poucos para quen a vida e figura de Manuel Rodríguez Saa non foi un segredo.

Xosé M. Eyré

PERIPECIA VITAL

1885 (4 de marzo). Nace en Bagude (Portomarín).

1905 Viaja a Madrid, donde trabaja de camarero, entre otros oficios.

1925 (15 de enero). Actúa por primera vez (Teatro Novedades.) Actúa ante los Reyes y se autotitula como el Mago de la Casa Real Española.

1935 En Japón actúa ante el emperador Hiro Hito, que nunca había contratado a un mago. Realiza un fotomontaje en el que saluda a Hiro Hito y que le servirá para salvar la vida.

1936 En Filipinas se convierte n el tercer marido de la millonaria Teodora Salgado, que había basado su fortuna partir del azar El Progreso.

1945 Fallece Teodora y sus familiares le obligan a escapar de Filipinas sin heredar.

1984 (5 de noviembre) Fallece en Portomarín, tres meses antes de cumplir 100 años.

2012 Se publica O misterioso Dr. Saa, de Xosé Díaz Díaz y Belén Fernández Guzmán.