El Progreso 04/07/2021



EN SAN JUAN de Puerto Rico se puede tomar pulpo á feira, caldo gallego, cigalas y carnes con queso de Cabrales en algunos de los establecimientos de Manuel María Ceide Ríos (Lugo, 1933), como el Mesón Gallego o La Ceiba, dos restaurantes bien acreditados allí, que con la Panadería España constituyen sus buques insignia.



Hijo de Domingo Ceide Corredoira y María Ríos, Manuel estudia el bachillerato en Lugo y en el 40, cumplidos los 17 años, decide lanzarse a la conquista de tierras más propicias para el crecimiento empresarial.



Elige Cuba con regular acierto. Regular, porque luego de trabajar en la panadería de unos primos, se establece por su cuenta y llega a dirigir cuatro negocios, uno de los cuales, La Ceiba lo mantendrá como emblema toda su vida.



Regular también porque con la llegada de los barbudos comunistas, pierde los cuatro por decreto expropiatorio después de nueve años de esfuerzos. Pero Manuel no es de los que se dejan ganar al primer contratiempo y piensa que si su proyecto no puede desarrollarse en Cuba, lo llevará a cabo en Puerto Rico, a donde se traslada con lo que puede salvar, aunque no es “ni una muda de ropa”.



Recuerda Ceide que al día siguiente de llegar ya es repartidor de pan de la firma Martin Bakery. Su experiencia y las ventajas de San Juan le van a permitir asentarse por su cuenta con bases sólidas desde el primer momento, al lado de su hermano Jesús, más joven que él, al que llama desde allí.



Su primera medida es adquirir Martin Bakery y renombrarla como La Ceiba, el nombre del árbol sagrado en varios países como Cuba y Puerto Rico.



En 1963 viene a España a casarse con Emma Vázquez-Carballal Estanty y aprovechando su presencia en la península, también lo hace un mes más tarde su hermana Maruja, que forma matrimonio con Eugenio Álvarez Nogueira, el socio de Pepe Garalva y la mitad de esas siglas, en la agencia de publicidad. Por esa razón, el niño encargado de llevar las arras en ambas ceremonias es Pepín García Abelairas, el hijo de Pepe y futuro periodista deportivo.



Al año siguiente regresa a Lugo para celebrar por todo lo alto el nacimiento de su hijo Manuel Jesús, que se dedicará a la composición y a la enseñanza en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, tras formarse en Boston, Madrid y Utrecht.



Ubicada en la Avenida Franklyn Delano Roosevelt de San Juan, La Ceiba, como también el Mesón, constituye una oferta de lujo para conocer las gastronomías española y gallega.



Con medio centenar de trabajadores, su carta es el fruto de la opinión de los clientes, ya que Manuel incluye nuevas preparaciones y las que no gustan, las retira.



Su combinación para el éxito es salud, honradez, trabajo y respeto. Él dice que le concede la misma importancia a quien se acerca para comprarle un pan sobao de 1$, que un jamón de mil.



En 2017, al igual que todo el estado libre asociado de los EE.UU., Manuel debe hacer frente a la catástrofe del huracán María y ayudar en las necesidades de aquellos momentos. “La Ceiba estuvo abierta y nadie se fue sin comida de aquí, a pesar de que la fila llegaba a la acera”.



Otro motivo de satisfacción para el lucense es que el 25 por ciento de panaderías de San Juan han sido abiertas por exempleados suyos. Aunque su hermano se retira, él se mantiene al frente de los negocios.



Ha merecido la Orden del Mérito Civil, concedida por el Rey Juan Carlos a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como la Orden de Isabel La Católica.