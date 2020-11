Manuel Cordero Pérez

110 Lucenses Singulares



Si al socialista Fernando Morán le cae en su día el sambenito de convertirse en el prototipo de la necedad _él, que es todo un intelectual_; a su correligionario lucense Manuel Cordero le toca ser varias décadas antes el arquetipo del enchufismo en todos los chistes políticos.



Cordero es uno de los grandes protagonistas de la prensa humorística de la república, y en la mayoría de los casos, el chiste viene porque se le adjudica gran afición al enchufismo. Al caciquismo, dirán en Galicia; al amiguismo, diríamos hoy. Al nepotismo, si hay amigos o familiares favorecidos, y al egocentrismo, si es él mismo quien sale favorecido.



También goza fama de hablar con muchas incorrecciones de origen gallego, de no haber dado un palo al agua y de ocupar una gran cantidad de cargos al mismo tiempo. De todo hubo, aunque para sufrir estas campañas casi nunca es necesario que el personaje responda en puridad a lo que el chiste dice, lo mismo que ocurre con los cuentos generalistas sobre leperos, vascos o gallegos.



Cordero, dicen los humoristas, “jamás ha sido enchufista ni intentado presentarse candidato para diputado a Cortes”. Después de muchos años haciendo burlas a su costa, hubo quien dijo lleno de razón, “nosotros somos precisamente los más obligados a guardar en nuestro corazón un rinconcito para el pobre Cordero, ayer fuerte y poderoso, y hoy sólo poderoso, porque lo que ahorró con el sudor de su frente, ahorrado está, y justo es que lo disfrute para consuelo de su vejez. Y somos los más obligados a tal piedad, porque nunca olvidaremos los éxitos de risa que obtuvimos a su costa; cómo esta publicación (Gutiérrez)— hoy de fama mundial—, que comenzó a ser célebre por él y dos o tres más como él, que se hinchaban a hacer burradas con la única finalidad de protegernos dando pábulo a nuestra labor”.



“¿Cuántas veces no dijo “haiga” en el Congreso sólo porque nosotros le gastáramos una broma? ¿Cuántos enchufes no aceptó porque Areuger, y Orbegozo, y Kin, y Don Pako, pudieran pintarlo como la más intrincada bobina electromagnética saliéndole los bigotes por entre los hilos?"



A Cordero lo llaman El Perfecto Huelguista y fue distinguido como gran vago por el Diario de la Holganza Nacional, dirigido por Plácido Cansino Yacer. Obsérvese la inocencia de los apellidos. En otra ocasión forma parte del "Cuadro de honor de ciudadanos declarados oficialmente beneméritos de la República de Parados de todas clases”, constituido por él, como panadero. Francisco Largo Caballero, como estuquista; Andrés Saborit, tipógrafo; Marcelino Domingo, segador; Carlos Hernández Zancajo, chófer; Anastasio de Gracia, albañil; Teodomiro Menéndez, harinero; Bruno Alonso, peón; Ramón Lamoneda, tipógrafo y Manuel Muiño, portero. El chiste radica en que siendo diputados, ninguno trabaja en sus oficios correspondientes.



En otra ocasión el enchufismo vale para que cuando hable él, diga: “¡Apaga y vámonos! Y también se pitorrean de que veranee en el Monte Pelado, “porque, aunque ustedes lo duden, se ha quedado sin gorda”. Y si hay que hacer una lista de regalos del centro recreativo de La Indignación Obrera, a Cordero siempre le corresponderá un enchufe para mesilla de noche, o “una caja de enchufes, más o menos eléctricos”, como se publica en otra ocasión.



No se crean, el lector de la época _ sobre todo el que estaba en las antípodas políticas de Cordero _, se ríe con estas pequeñas burlas. Son los lectores no socialista, ya decimos, porque a los correligionarios de Cordero maldita gracia les hace, aunque eso sí, ellos se parten la caja con la bobada correspondiente sobre los líderes de la derecha, Gil Robles, Goicoechea o Calvo Sotelo.



En otro artículo se enumera la lista de trabajos realizados por Manuel Cordero, jornalero y socialista en los ratos de ocio. Son éstos: “Esperar y atender a un camarada de la infancia que tuvo precisión de venir a Madrid; recibir a las Comisiones socialistas de Valderrenacuajos, Majacebollas, Badulaque, Villar los Llanos, Barrevirutas, Despeñacabras y otras más; arreglarse la dentadura otra vez; comprar ropa de invierno; esperar el tranvía 46; jugar al dominó en un bar de la glorieta de Bilbao; atender a la Comisión de Marxistas Filatélicos de Praga, a unos camaradas del Comité pro Presos sociales, de Varsovia; a una representación de parados forzosos de Rotterdam, etc. El referido señor Cordero y testigos presenciales de su actividad en tales días dan fe de que un hombre que abarca tantas cosas simultáneamente no puede malgastar un solo minuto, y que quien está en muchas partes no está, verdaderamente, en ninguna”.



Los humoristas señalan que Cordero escribe el Manual del Perfecto Enchufista con prólogo de Luis Bello, y si por el contrario es él quien compra dos libros, sus títulos son El Filántropo y Lo que deben saber las madres para el destete sin trastornos. Vaya usted a saber por qué, fuera de las razones meramente cómicas.



A continuación le cantan un villancico para las Navidades, con música de la Marimorena. Póngansela ustedes: “Como hace un frío que pela, / no me rapes a Cordero; / que necesita la lana / para pasar el invierno”.



“El lunes empezó a llover _ dice otro chascarrillo _, y tanta ha sido el agua, que se ahogó Manuel Cordero.



_ ¡Pobrecillo! ¡Es el único "enchufe" que se le ha estropeado”.



Estamos de acuerdo, la gracia es escasa. Ahora se preguntan ¿Cómo celebrarán la Nochebuena los laicos? Y ponen en boca de Cordero lo siguiente:



_ Pues... la verdad, no sé; porque estoy invitado por cuatro o seis amigos, y no sé cómo me las voy a valer para acudir a tantas mesas...



¿Qué se critica? Que Cordero es un gorrón.



Vean esta otra muestra del humor que se estila a costa del político de Castroverde. Se titula “El amigo Cordero, está frito”, y dice: “Procuramos refrescar nuestra reseca garganta y entramos en una cervecería de la glorieta de Bilbao. Con el cerillero está el ilustre hacendista don Manuel Cordero, estrujando entre sus dedos un puro de 0,15. Le interrogamos:



_ ¿Qué tal, don Manuel?



_ ¡Echando chispas!



_ ¿Por los enchufes?



_ Por la punta de los bigotes. ¡Me han derrotado! ¡A mi...! ¡¡A mí...!! ¡A Cordero!



El pobre puro se queja dolorido, al sentirse aplastado por el coraje del consejero de la C.A.M.P.S A.



_ ¿Por dónde?



_ Por la tierra del turrón. A mí, y a Botella Asensi, y al simpático de Pedro Rico. ¿Qué le parece? ¡Ah! Pero esto no quedará así. Ahora tenemos una reunión los tres para aplastar a los turroneros. Esperamos que Botella se destape, y a Pedro Rico lo mandaremos a paseo... a pie por la carretera que les regaló Inda (Indalecio Prieto), para que hunda los firmes. ¡Venganza!"



Años antes de la guerra, otro chistoso imagina que en el futuro año de 1943, Cordero _ “la enciclopedia espesa de la revolución” _, será el único diputado presente en las Cortes desde las de 1933. ¿Por qué? “Porque no ha sido posible desenchufarle del todo en estos diez años”.



En esta ocasión, la cosa va de toros, porque en Cáceres se han celebrado tres corridas al mismo tiempo, una de ellas dirigida por Cordero. “Las fuerzas vivas de Cáceres se han reunido para protestar ante el Gobierno de la mala suerte que han tenido, ya que Cáceres ha sido siempre una población industriosa y agradable que no ha hecho nada para merecer este trato inhumano y cruel”.



Cuando están de moda Las Leandras, la zarzuela que después enfrentará a Rosario Dúrcal y Rocío Dúrcal, el chiste sobre Cordero se aprovecha una de sus letras más conocidas y canta así: “Por la calle de Alcalá, el marxista viene y va, con las guías enchufás...”, en referencia a las guías de su bigote y nuevamente al enchufismo. “Y el amigo que le ve, se lo lleva a la U.G.T. para que perore allí to lo que quiera...”



Y en otro momento canta Cordero: “Oiga usté, Largo Caballero, si apetece usté el Poder, cuente con Manuel Cordero, que también lo quiero que más no pue ser.”



Vean como resuelve la prensa una crisis de Gobierno: “Cuando ya íbamos a cerrar esta edición, nuestro desacreditado y repugnante reportero político señor Fandoliez, nos trae la nueva, o cuando menos en bastante buen uso, de que al fin se ha producido la crisis total, que se cree será solucionada de la siguiente forma: Presidencia, Práxedes Mateo Sagasta. Estado, Segismundo Moret Prendergast. Justicia, Eugenio Montero Ríos. Guerra... del Rio, ¡del río, peces! Marina. Cristóbal Colón. (Se van a ver de tinta china los reporteros al biografiarle para decirnos dónde ha nacido este ministro; si en Génova, en Coruña, en Barcelona o en la calle del Bastero). Hacienda, José Moncayo. Gobernación, Ángel Galarza.



Agricultura, Yo. Obras Públicas, Indalecio Prieto Tuero. Trabajo, Francisco Largo Caballero. Instrucción Pública, Fernando de los Ríos Urruti. (Con estos tres señores no se gastan chuflas, ¿eh?) También parecen seguras las siguientes designaciones: Para la alcaldía de Madrid, don Manuel Cordero. Para el Gobierno civil de Barcelona, don Manuel Cordero. Para embajador de España en el Vaticano, don Manuel Cordero. Para jefe del Arsenal de la Carraca, don Manuel Cordero. Para recaudador del Impuesto de Inquilinato en la Zona del Protectorado de África, don Manuel Cordero. Finalmente, parece seguro igualmente el nombramiento de don Manuel Cordero para la presidencia de una Comisión que va a constituirse encargada por el Gobierno de adquirir un juego de cacerolas en seis pesetas, regalo para Galindo, que se va a casar pronto”.



Otros versos sobre él dicen: “Ego sum Manuel Cordero / Como fue un buen panadero, / a nadie extrañe que diga / que lo que cuenta Cordero / siempre tiene mucha miga. / Pone su ciencia, no escasa, / a merced de la Cultura / para elevar a la masa, / claro que con levadura. / Se le critica el exceso / de cargos, ¡pobre mortal!; / pero, callemos, que es eso / harina de otro costal”.



En la supuesta sección de Libros recibidos se consigna la entrada de "Grandeza y decadencia del enchufe", por Manuel Cordero. Ed. Ley Incompatibilidades, Madrid. 1933.



Ahora le hacen otra entrevista:



_ ¿A usted le parece bien el paro, don Manuel?



_ No sólo me parece bien, sino que lo fomento. O somos trabajadores o na lo somos. Si lo somos, no se nos puede tener a dieta únicamente. Los demás emolimientos que venimos disfrutando hasta hoy, nos son indispensables.



_ ¿De modo que ustedes no entrarán en el salón de sesiones hasta que se derogue la ley de Incompatibilidades?



_ Verá usted. Hay dos fórmulas. O se constituye el Tribunal mixto del gremio de diputados, para que podamos reclamar ante él por despido injustificado, o si se nos obliga a optar por el acta, que es un papel mojado, los demás destinos que veníamos disfrutando deben pasar a los familiares que nosotros designemos, para que todo quede en casa.



_ ¿Y cree usted que el Gobierno accederá ?



_ Espero que sí. Este es un Gobierno comprensivo y democrático, que inmediatamente se da cuenta. Entre tanto, procuraremos que haya siempre en el salón de sesiones el menor número posible de diputados.



El Perfecto Huelguista, Rey del Enchufismo, Marqués de los Enchufes, Duque de la Esponja, el hombre del día, el más caro de la hispana economía, rey de los chascarrillos, comiendo a dos carrillos, el hombre que ha vencido al tiempo... Todos esos y muchos más son títulos que alcanza Cordero, el hombre que coloca a todos los socialistas y quien afirme que no los quiere _ a los socialistas _, es un berzotas. También dice que se debe cambiar el régimen capitalista, porque todavía hay quien tiene sus ahorrillos guardados.



Y hasta en una supuesta necrología está presente su arquetipo humorístico; “Don Manuel Cordero, el ilustre "líder" socialista abandonó también este mísero mundo en 1932. Desde muy joven se dedicó al estudio de cuestiones de electricidad”.



Seguiríamos, pero no hay espacio que contenga todo lo que Cordero da de sí a los humoristas de Gutiérrez, Muchas Gracias, Gracia y Justicia, etc...





Peripecia vital

1885.- Nace en San Pedro de Riomol (Castroverde). / 1890.- Estudia en las escuelas de Santo Estevo de Furís y San Cosme de Barreiros. / 1902.- Marcha a Madrid. / 1903.- Trabaja en la panadería propiedad de la familia de Pío Baroja, a quien conoce. Mozo de imprenta en la Correspondencia Militar. / 1904.- Centro Obrero de la calle Relatores. / 1905.- Ingresa en la A. Socialista de Madrid. / 1911.- Delegado en el X Congreso de la UGT. / 1927.- (21 de febrero). / 1914.- Vocal del Comité Nacional de la UGT. / 1917.- Redactor de El Socialista. / 1918.- Delegado en el XI Congreso del PSOE y sucesivos. / 1919.- Concejal del ayuntamiento de Madrid. Teniente de alcalde por Hospital y Latina. / 1923.- Diputado por Madrid. / 1928.- Vocal de la Comisión Ejecutiva del PSOE. / 1931.- Concejal de nuevo y diputado. / 1936.- Concejal y diputado provincial de Madrid y en Barcelona. Dirige El Socialista Gallego. / 1939.- Exilio en Francia. / 1940.- (14 diciembre) Llega a Buenos Aires. / 1941.- (25 de abril) Fallece en el Sanatorio Tormí. Enterrado en el panteón del Centro Gallego de La Chacarita. / 2018.- Se solicita para él una calle en Lugo.