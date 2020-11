El Progreso 10/11/2020

FUE UNO DE los grandes editores españoles de todos los tiempos. Libros populares, éxitos de venta, clásicos, novelas por capítulos y un amplio catálogo bajo el sello de Editorial Castro.

Manuel Castro (Sarria, 1877) presumía de ser uno de los supervivientes de las fuerzas de Vara del Rey en Caney, allá cuando se perdió Cuba.



Era la única pista que daba a quien quisiese saber su edad, así que a lo mejor la fecha de nacimiento que damos baila más de un año. “Mi madre murió con 82 y jamás dijo su edad. Yo me parezco bastante a ella”.



Nace frente por frente a la casa de Matías López y a los dos les acompaña la fortuna en sus empresas. No está mal. Cumplidos los 11 años llega a Madrid para ser el chico de los recados de su tío, el célebre librero Eduardo Cruz Gómez, casado con Juana Castro. Durante cuatro años se empapa del negocio y de la ciudad.



Como hace pellas tiene tiempo para capear novillas y salir embolado por los aires, de modo que su tío lo devuelve a Sarria por ser demasiado torero. Aquí tienen los sarrianos un nuevo rasgo de su afición al ruedo.



Tres años más y se pone en los 18, que es cuando dice a la familia que se va a América, porque allí no ve un duro ni de los sevillanos, que son los falsos, tan falsos como los papeles con los que zarpa desde A Coruña bajo el nombre de Bernardo Jurjo.



A las cuatro horas de llegar a Santiago de Cuba ya está trabajando, dice con orgullo. Aunque para poder trabajar permanece neutral durante la guerra, va a Caney y lo hiere una bala yankee.

Luego es comercial de los hilos alsacianos D.M.C. (Dollfus Mieg & Cie) de los que vende más que nadie y pasa a la casa Singer con igual éxito. Con la abundancia retoma el antiguo negocio de los libros, pero ahora como editor y en España.



La Editorial Castro invierte medio millón de pesetas en los fondos de varias casas barcelonesas y gasta otros dos millones en reimprimirlos.



Distribuye catálogos en aquellas poblaciones de más de 5.000 habitantes, se publicita en prensa y las ventas le recompensan con creces. “Si no se conoce la novela es porque nadie se la pone cerca”.



Utiliza comisionistas a los que aplica sus métodos en Cuba y le da resultado. Hace tiradas medias de 10.000 ejemplares por título y lo sorprendente es que los vende.



Su fama llega al extremo de que en Sarria son detenidos tres estafadores que haciéndose pasar por sus agentes, cobran ciertas cantidades a los vecinos.



Alguno de sus éxitos de mayor venta son Genoveva de Bravante, en su versión de Antonio Contreras; o Los Siete Niños de Écija, que superó las diez ediciones en poco tiempo. Castro mantenía la composición de todos sus libros, lo que suponía una gran inversión en estereotipos, pero una gran ventaja a la hora de hacer reediciones, que él ordena sin problema cada vez que agota una tirada.



Otros títulos que superan los 100.00 ejemplares son La mujer adúltera, El cura de aldea, El mártir del Gólgota, El diablo en Palacio, La golfilla de la calle y ¡Perdida en la vida! Dos de sus autores son Gregorio Marañón y Margarita Nelken.



En una entrevista confiesa que solo tiene el vicio de fumar. “Me fumo nueve puros diarios y constantemente la pipa. Además tomo al día diez tazas de café en mi casa”.



En 1928 se traslada a un moderno edificio en Carabanchel. Poco después fallece su mujer, Concepción Moyano Pérez, y con la guerra la editorial se cierra. En octubre de 1937 la artillería republicana destruye su sede de Carabanchel, utilizada como baluarte por los rebeldes.