El Progreso 20/10/2020

HOY SE CUMPLE el segundo centenario del nacimiento de Manuel Becerra y Bermúdez (Castro de Rei, 1820), el hombre de las tres emes, matemático, ministro y masón, además de padre de la gimnasia española, cuyo prestigio político queda de manifiesto al saber que fue ministro de Ultramar o de Fomento durante el reinado de Amadeo I, en la Primera República española, con Alfonso XII y durante la Regencia de María Cristina.



Hijo de Joaquín Becerra Sánchez y de María Bermúdez Montenegro, vecinos de A Ponte de Outeiro, queda huérfano de padre siendo un niño. Hace sus primeros estudios en Lugo y en 1837 marcha a Madrid con sus tíos Manuel y Manuela. Allí es alumno de José Subercase Krets, profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, una de las varias instituciones donde alcanza conocimientos muy vastos sobre Filosofía, Historia, Derecho y Astronomía, para abrir finalmente una academia de Matemáticas, que le acompaña en casi toda sus vida.



Practica gimnasia y esgrima, destacando en florete y sable. Se afilia al progresismo, se deja querer en varias sociedades secretas e ingresa en la Milicia Nacional. La combinación de todos esos elementos lo hacen participar en un sinfín de conjuras políticas y levantamientos hasta 1848, incluida el de Solís en Lugo.



Ni que decir tiene que en esa época su vida es un continuo escapar y esconderse.



Se adhiere al Partido Demócrata y lo dirige con Salmerón, Nicolás María Rivero, José Ordax Avecilla y Sixto Cámara, además de escribir en su aparato de propaganda, El Tribuno del Pueblo.

Dentro de la masonería llega a ser Gran Maestre del Gran Oriente de España, el único elegido por sufragio universal para ese cargo.



Son numerosas las anécdotas que sus compañeros o la prensa han recogido de su vida, como cuando arroja la bayoneta durante una revuelta y le dice al militar que la encabeza: “Mi general, hasta aquí llega un demócrata”.



Isabel II, que lo amnistía, quiso conocerlo y un día su coche se cruza con Becerra, que viene andado. Un acompañante de la reina le hace notar su presencia con dos gritos:”¡Su Majestad! ¡Becerra!”, pero dichos tan seguido el uno del otro, sonó: “Su Majestad Becerra”, y así es conocido desde entonces.



Es ministro en las ocasiones referidas y en ninguna de ellas superpuso sus ideales políticos al bien común de los españoles, a la estabilidad política ni a la integridad de la patria o sus relaciones con las potencias extranjeras, razones por las cuales, fue amigo de Prim y pudo servir en gobiernos de tan diferente signo.



Becerra sustituye en Fomento a José Echegaray, que pasa a desempeñar la cartera de Hacienda. También se le recuerda, aunque no demasiado, como padre de la Gimnasia Española, por lo mucho que escribe y legisla en beneficio del ejercicio físico, cuando todavía no existe ni el sport y mucho menos, el deporte, ya que no estaba bien visto sudar sin necesidad, una actividad impropia de hombres serios y sin ninguna rentabilidad. Lejos estábamos todavía de ver las cuentas corrientes de señores llamados Messi, Nadal o Cristiano Ronaldo.



Su intervención impide en 1870 la cesión de Cuba a los EE.UU. Al morir lega su biblioteca a la Academia de Ciencias y el poco dinero ahorrado, a una antigua sirvienta.



El 10 de noviembre de 1888 la Diputación de Lugo le nombra hijo preclaro y predilecto de la provincia, y hace tres años, Manuel Vila y Xosé Antón Pombo publican el libro “Dous fillos da Ponte de Outeiro: Manuel Becerra e Crecente Vega”.

Nombrado director de explotación de unas minas en la provincia de Toledo, contrató verbalmente, autorizado por sus consocios, varias pertenencias de dichas minas, negocio en el cual correspondían a Becerra 30.000 duros, cantidad que, dada su situación, le hubiera resuelto el gran problema de su vida. Aquel contrato no pudo firmarse porque el día antes de hacerlo, Becerra fue preso con Rivero, Ordax, Erausquin y otros, por conspiradores.



Tomó parte principalísima en la revolución del 54, y cuando ésta triunfó, en lugar de aceptar un alto puesto, incluso una cartera que dos veces le ofreció el señor Pacheco en vez de aprovecharse de la victoria, el mismo día que el general Espartero entraba en Madrid, anunciaba Becerra la reapertura de su academia de matemáticas.



Poco después fue preso y logró fugarse viviendo oculto en Pedroñeras, en la Mancha, en casa de un amigo.



Que era hombre de carácter enérgico lo demostró por entonces mientras desempeñaba, al mismo tiempo que la cartera de Ultramar, la de Estado por interinidad. El hecho fue el siguiente: habiendo tratado la República Norteamericana de ingerirse en nuestros asuntos interiores, Mr. Sikles, ministro de los Estados Unidos en Madrid, presentó una nota a nuestro Gobierno anunciando que su nación estaba dispuesta a reconocer como beligerantes a los insurrectos cubanos si España no abolía inmediatamente la esclavitud, Becerra contestó que España, y el Gobierno en su nombre, estaba dispuesto a plantear este problema en su día ante las Cortes, pero por impulso propio y sin admitir imposiciones de nadie; añadiendo que si el ministro norteamericano no retiraba la nota en cuestión en el improrrogable plazo de doce horas, le entregaría sus pasaportes, y España declararía la guerra a los Estados Unidos. Excusado es decir que, en vista de la actitud enérgica y valiente de Becerra, la nota fue retirada inmediatamente.



Después de la Restauración, permaneció alejado de la política hasta la formación de la izquierda, siendo el último de los individuos del directorio de aquel partido que tomó puesto alguno en la situación liberal. Durante este interregno de su vida política, se consagró a los libros. Las lecciones de la experiencia y la práctica de la política hubieron de modificar las ideas del antiguo al partido acaudillado por el Sr. Sagasta, volvió a figurar en los Consejos de la corona, obteniendo la cartera de Fomento. Después ha sido dos veces ministro de Ultramar. De su gestión ministerial, así como de su conducta política en los agitados períodos por los que ha pasado el país durante esta última mitad del siglo no es ocasión de hablar ahora.



De carácter franco, patriota dispuesto hasta los mayores sacrificios, desinteresado y honrado hasta la exageración, España ha perdido con la muerte de D. Manuel Becerra uno de sus más preclaros hijos y un demócrata ilustre.



Becerra que cuidaba más de mantener la fama de su valor personal que la adquirida como hombre estudioso y de talento, contaba episodios de su vida, con verdadero entusiasmo, contrariándole mucho que sus biógrafos los suprimieran. Referiremos uno más que revela la serenidad de su ánimo y la grandeza de su espíritu.



Antes de la revolución del 68, se había establecido por los conspiradores, en una casa próxima a la plaza de la Cebada, un depósito de pólvora, en donde trabajaban clandestinamente en la fabricación de cartuchos varios operarios, los que, por no habérseles pagado sus jornales, se declararon en huelga, negándose en absoluto a seguir trabajando. Noticioso Becerra de lo ocurrido, entró en dicha fábrica, y sentándose encima de unos barriles de pólvora, encendió tranquilamente un cigarro, y dirigiéndose a los obreros, les dijo: "Es necesario que sigáis trabajando, pues de insistir en esa actitud, con la lumbre de este cigarro pego fuego a un barril de éstos y volamos todos." Conociendo los operarios que era hombre de hacer lo que decía, continuaron su trabajo.

Manuel Becerra Bermúdez

El Eco de Santiago 16 mayo 1922



Por aquel tiempo dedicóse éste, para vivir, a la enseñanza de las Matemáticas y después tomó parte muy activa en los sucesos del 22 de julio 1866. Fue entonces cuando al llegar al frente de 25 o 30 hombres, hasta las puertas del teatro de Jovellanos _ hoy de la Zarzuela _ en medio de una lluvia de balas del batallón de cazadores de Arapiles, trazando en las puertas del coliseo un gran semicírculo con el sable que empuñaba, gritó a los soldados de la Reina:



_ ¡Cazadores! Decid mañana a Madrid entero que "hasta aquí llego Becerra".



Volvió a emigrar y el 16 de agosto del mismo año asistió a la reunión de demócratas y progresistas celebrada en Ostende por iniciativa del general Prim, siendo nombrado en unión de este y del exministro D. Joaquín Aguirre para constituir el centro directivo de los revolucionarios españoles.



Trabajó con ardor y energía por la Revolución de 1868 y elegido diputado a Cortes en las constituyentes de 1869, figuró entre los más decididos defensores de las ideas democráticas, siendo al poco tiempo_ 9 de enero de 1870_ nombrado ministro de Ultramar y después _ 21 de diciembre de 1872_ de Fomento. Después de la restauración afilióse al partido fusionista que Sagasta acaudillaba y en 11 de diciembre de 1888 volvía a ser nombrado ministro de Ultramar, que obtuvo también de nuevo en 21 de enero de 1890. Desempeñó otros elevados cargos políticos y en 1885 fue elegido miembro de la Academia de Ciencias morales y políticas. Dejó escritas "El Imperio Ibérico", notable obra de crítica histórica en tres abultados tomos de nutrida lectura, "Consideraciones sobre la palabra escrita" y otros interesantes estudios. Como geómetra débensele muy notables trabajos.



Don Manuel Becerra falleció en Madrid el 19 de diciembre de 1896 en su casa de la plaza del Cordón no dejando otra fortuna que la honradez acrisolada de su nombre, tan popular en sus tiempos.