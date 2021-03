El Progreso 07/03/2021

SE CUMPLE ESTE año el centenario del nacimiento del catedrático de Derecho Internacional, Luis García Arias (Chantada, 1921), a quien conocí en la casa madrileña de José Manuel González Páramo, que me hizo el honor de compartir mesa a tres bandas con ellos dos, treinta años mayores que yo.



Fue en dos ocasiones, muy pocos meses antes de su prematura muerte, pero me sirvieron para ver que ese hombre de 52 años hablaba y se expresaba con la energía propia de un adulto sano y conocedor del terreno que pisa.



El apodo amical de Luisón respondía con exactitud al personaje, tanto en lo físico como en la contundencia de sus ideas.



Realiza el Bachillerato en el instituto coruñés y con 17 años es alférez provisional de Infantería durante la guerra, siendo herido en octubre de 1938, en la batalla del Ebro.



Discípulo de Camilo Barcia Trelles y de Luis Legaz Lacambra en su época compostelana, Luisón había iniciado Derecho en Zaragoza, pero se licencia y se doctora con sendos premios extraordinarios en Santiago y Madrid. Su tesis doctoral sobre la “Historia del principio de la libertad de los mares” señala la especialidad de Derecho Internacional a la que se quiere dedicar y en la que muy pronto va a alcanzar gran prestigio.



No está escrito en ninguna parte, pero a nadie que penetre en la vida de García Arias se le puede despistar el crédito que su opinión merece en la oreja de Franco. El nombre del chantadino figura en las sucesivas listas de audiencias civiles que el general concede todas las semanas, y si muchos de los que acuden lo hacen a petición propia, otro grupo se sienta al lado del jefe del Estado porque éste quiere conocer su criterio sobre tal o cual asunto.



Tampoco hace falta poseer grandes dotes de adivinación para suponer que en las sucesivas audiencias la consulta tiene relación con la actualidad internacional o sobre determinadas decisiones que El Pardo debe adoptar en fechas inmediatas.



Él había ganado la cátedra de Derecho Internacional Público de Zaragoza el año 1950, para ser nombrado secretario general de dicha universidad en 1954.



Dotado ya de fama y reconocimiento, el año 1958 interviene en el I Curso Universitario de Primavera de Lugo, que con tanto afán ha preparado, entre otros, Antón Fraguas y que inaugura el propio Legaz Lacambra. Su intervención es de las más esperadas, pues aborda “La bomba atómica y el futuro del hombre”.



García Arias dirige la cátedra General Palafox, de enseñanzas militares, como nexo de unión entre el Ejército y la Universidad. El Tribunal de La Haya, la coexistencia Pacífica con la Unión Soviética, la política internacional en torno a la guerra española y la guerra moderna fueron temas queridos y abordados por él antes de alcanzar la vitola de experto internacional en 1971 cuando es nombrado asociado del Institut de Droit International. Lástima que la muerte le aguardase tan cercana.



Funda el Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional y en 1968 obtiene la misma cátedra que tenía en Zaragoza, pero esta vez en la Facultad de Derecho de la Complutense madrileña, de la que será decano. También dirige la Revista Española de D.I., su especialidad.



Por poco tiempo es académico y ocupa la plaza del fallecido Cirilo Tornos en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la que toma posesión en 1972. Fallece en enero de 1973.



La fecha exacta de su centenario será el día 24 del próximo mes de abril, por si a alguna autoridad le interesa, que lo dudo.