110 lucenses singulares

El marino más condecorado del siglo XX

Para los flechas navales de Viveiro, para los marineros de ese puerto, para docenas de náufragos y para toda la ciudad, el nombre de Luis Cebreiro es evocación de gratitud y orgullo.



Vivariense de adopción y de vecindad, puesto que su cuna fue ferrolana, Cebreiro es protagonista de una singular biografía con rasgos de heroísmo a cada paso y con muchos episodios todavía por descubrir. No es que vayamos a hacerlo nosotros en este espacio, porque Cebreiro se merece una biografía completa y bien paginada, pero sí es posible que algo se destape.



La historia comienza el 2 de enero de 1921, cuando el vapor Santa Isabel se dirige a Vilagarcía de Arousa después de haber tocado puerto en A Coruña, y en otros anteriores para recoger pasajeros con destino a América, desde Santander hasta Cádiz. Luego, se trasladarán a otro buque mayor para navegar a Montevideo. En esta ocasión, a bordo del Reina Victoria Eugenia. Pero la tragedia les aguarda para impedirlo.



Luis Cebreiro López de Ogallar, hijo del marino coruñés José María Cebreiro Sanjuán, y de Concepción López, nacida en Granada, es el segundo oficial del Santa Isabel. Con sus 27 años de edad es un avezado y corpulento marino, con una humanidad de entre 110 y 120 kilos, un detalle clave en su biografía. Es de imaginar que haga buenas migas con otro granadino, el radiotelegrafista Mariano de Figueras y Figueras, vizconde de Casa Figueras, unos cuantos años mayor que él.



Esa madrugada, con 266 personas a bordo, se encuentra al suroeste de la isla de Sálvora, cerca de las rocas llamadas Pegar y Filla de Pegar. Desde A Coruña hasta Corrubedo la travesía ha sido tranquila y sin nada reseñable, salvo la alegría de los pasajeros, algunos de los cuales, aún siendo de Vilagarcía, han viajado hasta el puerto coruñés para embarcar cuanto antes y hacer la entrada en su pueblo como unos señores.



La niebla comienza a dificultar el avance y el vapor no ve el faro de Sálvora, o lo confunde con el de Corrubedo, a consecuencia de lo cual entra en la ría de Arousa. A unos metros de los escollos se advierte la espuma que el mar causa al pegar contra ellas y se ordena con urgencia máquina atrás. La orden se cumple, pero ya es muy tarde para evitar el choque y que el buque encalle.



El capitán Esteban García Muñiz centra su atención en organizar el salvamento. Minutos después de chocar, el buque comienza a hundirse por proa. Dos botes que están llenos de pasajeros y dispuestos para ser botados son arrastrados por las olas, y mueren todos ellos, incluyendo al primer oficial y al médico del barco.



El agua invade el cuarto de máquinas desde el momento del impacto e inutiliza la dinamo, por lo que se quedan a oscuras y sin poder utilizar la radio Marconi que maneja Figueras. El capitán se hace amarrar al puente para que las olas no lo arrastren y con esa prevención da órdenes y pide calma a los desesperados viajeros.



Pero el pánico aumenta. Los pasajeros se lanzan a por los botes para escapar del vapor sin saber que de ese modo perderán la vida, ya que los botes son zarandeados por el oleaje y lanzados contra las peñas sin apenas resistencia. Hasta 213 tripulantes y pasajeros mueren ahogados o golpeados contra las rocas de la ría.



Los que permanecen en el Santa Isabel intentan reparar la dinamo para poder emitir el SOS que alerte de su percance. Mientras, los botes restantes revientan contra el casco y se registran nuevas víctimas. El vapor se hunde de proa y los que están en él se refugian a popa. Desde allí ven al capellán, Antonio Pescador Saberón, que los exhorta a una buena muerte. A medida que el barco se hunde, el sacerdote trepa por el palo trinquete sin dejar de rezar.



Tan pronto como en la costa se tiene noticia del siniestro, varios pesqueros con las calderas encendidas se dirigen hacia el vapor. Son aproximadamente las dos de la madrugada y hasta las siete y media luchan por no ser arrastrados a la espera de que llegue pronto el día, un barco, o un milagro. Pero a esa hora el Santa Isabel se parte en dos. Cebreiro ordena a las 30 personas que embarquen en el único bote de aquella cubierta.



Lo desprenden del pescante y queda sujeto por los cabos. En el momento en que va a ser lanzado, una ola de mayor tamaño se lo lleva consigo. El oficial y tres marineros se arrojan al agua, lo alcanzan y se suben al bote, pero Cebreiro se niega a hacerlo. Cree que con su enorme peso, la embarcación, que ya está sobrecargada, se hundiría.



Permanece en el agua e intentará nadar cerca de él hasta la costa. Y sí, logra alcanzarla. A su gesta en aquella noche trágica, se unen las de Cipriana Crujeiras, Josefa Parada, Cipriana Oujo Maneiro y María Fernández Oujo, de entre 15 y 17 años, que lograron al menos otros quince salvamentos.



Entre los que sobreviven se encuentran Manuel Quiñoá, de Lugo y el matrimonio coruñés formado por Pedro Paz y Juana Busto, que nadan durante tres horas en lucha contra el oleaje. Un muchacho es el único superviviente de una familia y en la playa tiene que reconocer los cadáveres de su madre y de su hermana. El pasajero uruguayo Ramón Larghero se arroja al mar sobre un tablón a las cuatro de la madrugada y pierde el conocimiento. Cuando vuelve en sí se encuentra en la isla de Sálvora auxiliado por las mujeres de unos guardas jurados, que ignoran cómo y por quién es salvado.



Una trainera de Ribeira recoge a los tres marineros que están con el capitán en la cofa. Otra trainera salva al panadero del buque cuando nada desesperado entre las rompientes. Al regresar a Ribeira el pesquero Rosiña, recoge del mar 26 cadáveres. Entre las ropas del radiotelegrafista Figueras, se encuentra una cartera con billetes de Banco y una estampa religiosa donde su mujer, la cubana Elvira March y López Castillo, ha escrito: "Marianín de mi alma; lleva esta estampa en tu cartera con miles de besos de tu esposa".



Los cadáveres no identificados son retratarlos antes de proceder al enterramiento, para que las familias puedan reconocerlos y sepan dónde se hallan sus restos.



De la tragedia se culpa al faro de Corrubedo, en servicio desde 1854, porque su luz, idéntica a la del faro de Sálvora, confunde a los marinos. La solución está al alcance de la mano. A partir de los años treinta su luz será roja y su mote también está cantado, pues se convierte en el faro comunista.



Cebreiro recibe la cruz de Beneficencia y la medalla más importante de Salvamento en España, que le entrega su propio padre y cuya recompensa económica dona. Será la primera de otro medio centenar de reconocimientos españoles, ingleses y alemanes que merece por operativos en los que participa y que lo convierten en el oficial de la Mercante más galardonado en el siglo XX.



El 3 de agosto de 1929, una fuerte ola arrebata en la playa de Salinas al joven Adolfo Estrada. Luis Cebreiro, que se encuentra allí, lo ve y sin pensárselo dos veces se lanza al agua vestido. Hay una fuerte marejada y Luis lucha por salvarlo sin éxito pues perece ahogado. No obstante, el Consejo Superior de Salvamento de Naúfragos le concede la medalla de plata por su valor. La prensa recalca entonces que es el héroe del Santa Isabel.



Un año más tarde, noviembre de 1930, en la sede madrileña de la Academia de la Historia se celebra el cincuentenario de la fundación de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos y entre los distinguidos figura naturalmente Luis, que se ha convertido ya en el prototipo del socorrista español.



Como contrapunto a sus cuantiosos salvamentos figuran varios episodios donde no es capaz de evitar la tragedia, como en Salinas. Uno de los que mayor impresión causan en su ánimo es el protagonizado por la familia García Valcárcel, cuyo padre es abogado del Estado. La familia veranea en Viveiro y allí disfrutan de paseos en su balandro de nueve metros de eslora por tres de manga llamado Drácula, un nombre que pocos marineros pondrían a una embarcación suya.



El primer lunes de agosto de 1959, a las cinco de la tarde, la tranquilidad del mar invita a dar un paseo en el Drácula. El experto marinero de Covas, Celestino Pérez Polo, de 25 años, dirige la embarcación a la que suben Carmen y José Antonio García Valcárcel, de 19 y 22 años, María del Pilar Jiménez-Sánchez Cabanillas, de 17 años, de Madrid; Carlos José Álvarez Martínez, de 25 años, madrileño; su novia, Margarita Pérez de Zabalza Ramos, de 20 años, nacida en Segovia y vecina de Madrid; y Manuel y Marisa Vidal Martínez, de 36 y 34 años, naturales de Zamora, donde permanece el esposo de Marisa, que se encuentra embarazada.



Van en busca de viento, pero dos horas más tarde, sobre las siete, regresan por no haber demasiado. José Antonio pide a Pérez Polo que le deje el timón, como así hace, pero al instante, un golpe de mar provoca que el Drácula vuelque. Casi todos nadan bien y logran subirse al casco volcado. No hay en ellos un excesivo temor. Por allí cruzan muchas embarcaciones y cualquiera de ellas los rescataría.



Así pasan el primer cuarto de hora. Analizan la situación y concluyen que el balandro no va a poder con su peso. María del Pilar y Carmen deciden que intentarán llegar a nado a la costa, de la que les separa unos cuatro kilómetros. Ambas visten pantalón largo, pero no se desprenden de él, a pesar de ser un grave obstáculo.



A las once de la noche, alguien llega a casa de Cebreiro. Dice que ha traído a dos jóvenes desde la playa de San Román, a la que llegan nadando. Cebreiro ordena que se disponga la urgente salida de la lancha de salvamento.



Para ganar tiempo, en el mismo coche salen hacia Celeiro, donde el Domingo Fernández está preparado para salir a la pesca, y a toda máquina parte para el lugar del naufragio, llevando a bordo a Cebreiro y a las dos muchachas. Veinte minutos después se hallan en el lugar del hundimiento, próximo a una boya de aparejos de pesca.



Hay luz, pero del Drácula y de sus tripulantes, ni rastro. Hacia las tres de la madrugada, con menos luz y más marejada, la búsqueda parece inútil, aunque Cebreiro la prolonga hasta las doce del martes. Regresan y a la tarde reanudan la búsqueda.



Otros dos tripulantes, Margarita y su novio Carlos las imitan y se lanzan a nado. Un pesquero pasa cerca, sus amigos gritan, ellos también, pero no les oyen. Juan Gómez Castro es el patrón de la Josefa, de Covas, Hacia las doce oye unos gritos en las rocas conocidas como Pereira y descubre dos náufragos. Son Carlos y Margarita, que han logrado llegar a la costa. Son recogidos y sin descansar, prosiguen la búsqueda del resto. En la lancha de salvamento, Margarita es asistida de lesiones producidas al encaramarse a las rocas.



De los demás náufragos no se vuelve a saber. En la madrugada del martes aparece flotando cerca de la costa el cadáver de Marisa Vidal. Es el único que se recupera. En los trabajos de rescate, al lado de Cebreiro, colabora el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, que también veranea con su familia en Viveiro y que embarca en la lancha de salvamento durante varias horas.



Entre los años 1941 y 1969 Cebreiro es ayudante militar de Marina de Viveiro, donde al segundo año de llegar crea una sección de los Flechas Navales, que estuvo situada en los claustros del convento de San Francisco, luego en el Grupo Escolar Pastor Díaz, de Río dos Foles y finalmente, en la Escuela Nacional de Orientación Marítima de Pénjamo.



Allí se imparten clases de cultura general, de conocimientos náuticos y deportivos mediante dos bateles, una buceta, piraguas y un bote. Se forma una banda de trompetas, gaitas y tambores, que es la primera banda procesional de la Semana Santa de Viveiro.



Los flechas visten uniformes de la Marina de Guerra, confeccionados especialmente para ellos por intendencia naval y exactamente iguales a los de los marinos. Desfilan en San Sebastián, Santander, Luanco, Gijón, Madrid, Lugo, Cudillero, Vilalba, A Coruña y Ferrol, entre otros lugares, según recuerda Xosé Luis Moar Rivera, organizador de la exposición Lembrando a Luis Cebreiro.



Durante la segunda guerra mundial, rescata a los 46 tripulantes y oficiales de un submarino alemán atacado por los aviones aliados frente a la costa de Bares. Crea comedores y un ropero para niños y marineros, recupera objetos del Palomo y la Magdalena _ hundidos frente a Viveiro _, crea el Hogar del Jubilado, consigue la luz eléctrica para el puerto de Bares y contribuye a la construcción de viviendas para pescadores en Atalaia, Chao y Pénjamo.



Casi medio siglo después de su muerte es objeto de un homenaje mediante un monolito en la calle de Covas que lleva su nombre. El propio Moar es el conductor del acto al que asisten su hija, María del Carmen Cebreiro, Antonio Nores, de la Liga Naval; José Novo, presidente del Puerto de Celeiro; Domingo Rey, patrón mayor de Celeiro; Máximo Díaz, como representante de los pescadores, José Manuel Balseiro, delegado provincial de la Xunta, y Jesús Fernández, concejal de Mar. El grupo Sons de Celeiro estrena una habanera dedicada a él, con letra y música de su director, Daniel Caxete, que también ha sido uno de los flechas navales en su mocedad.

Peripecia vital

1894.- Nace en Ferrol. / 1921.- Salva a más de 30 personas de morir ahogadas en el naufragio del Santa Isabel. / 1927.- Salva a varias personas de morir ahogadas en Santander. / 1929.- Intenta un nuevo salvamiento en Salinas. / 1942.- Crea los Flechas Navales de Viveiro. / 1969.- Fallece en Viveiro. / 2017.- Homenaje e inauguración de un monolito en su recuerdo en el paseo marítimo de Covas.