El Progreso 18/08/2021

DENTRO DEL APARTADO de lucenses no ejemplares se cuela por méritos propios Luis Andrés Vizoso Blanco (Viveiro, 1913). Dada su afición a mudar de identidad, no es fácil asegurar la certeza de su filiación, pero lo más probable es que haya sido hijo de Ramón Vizoso y de Generosa Docal, vecinos de San Pedro de Viveiro.



De su adolescencia en la ciudad del Landro apenas un detalle, se gana las perras como limpiabotas en uno de los bares céntricos hasta poco antes de la República. Luego hay constancia de su presencia en Barcelona y de actuaciones represivas poco claras en torno a las cárceles de la capital catalana.



Más tarde está en Cuba, donde sus apellidos se convierten en Vizoso Blanco y de donde obtiene su segunda personalidad como Luis Fernández de la Cámara, nada menos que diputado del Parlamento de Cuba, nacido en Quiebra Hacha (Pinar del Río).



Esos son los antecedentes de nuestro hombre. A partir de aquí hay que imaginar el momento en el que entra en contacto con el colombiano Óscar Hernández Pérez, seis años menor que él, nacido en Medellín y poseedor de unas extraordinarias habilidades para el engaño, tanto en el manejo de cartas, en amañar carreras de caballos y en otras especialidades de la delincuencia que los llevará a la más alta consideración entre los estafadores internacionales.



En los primeros puestos de la organización que dirige Óscar hay otros dos colombianos, Mario Campuzano Cruz y José Israel Gutiérrez Osorio, aunque no son los únicos.



La banda recorre las principales ciudades de EE. UU., Colombia, Ecuador, Suecia, Francia, Noruega, Chile, Inglaterra, Suiza... Siempre se hospedan en el hotel más lujoso, siempre frecuentan los restaurantes de moda, las prostitutas más caras y las sociedades más exclusivas. Sus propinas los convierten en los clientes más rumbosos y por esa razón todos los camareros se acuerdan de ellos.



Otra característica es que no prolongan demasiado sus estancias y que abandonan el hotel de repente y sin dejar rastro. “Parece como si hiciesen los billetes en su casa”, comentan sobre su generosidad cuando se han ido, y no van desencaminados los tiros.



Este ritmo de vida acaba el año 1952. Dos de ellos obtienen en un banco de Oviedo 310.000 pesetas por cheques falsos con un supuestos valor de 9.600 dólares. Una vez detectados es posible la caída de Vizoso en Madrid. Inspectores del distrito Centro disponen de suficiente información recabada por sus compañeros de Oviedo y Barcelona como para anticiparse a una nueva estafa a un comerciante textil.



Presentan la banda como traficantes de divisas y falsificadores de dinero que había obtenido beneficios por varios millones de pesetas. Se le calcula una actividad de dos años. Poseían planchas propias, sellos de caucho y material apropiado para la impresión.



Además del dinero falso y de curso legal, se les incautan obras de arte, un automóvil valorado en 350.000 pesetas con el que se presentaban en los hoteles y cheques falsificados por valor de trece mil dólares.



También son detenidos compradores que reciben grandes sumas a cambio de otras muy inferiores. En alguna ocasión uno de ellos llega a suplantar a un personaje de fama internacional con el que garantizan las operaciones.



Aunque el de Viveiro recala en la prisión de Carabanchel, dos años después es tiroteado y muerto por la policía de Batista en Cuba, de tal forma que su nombre aparece en las listas de víctimas del dictador.



El Caso de Eugenio Suárez se ocupa con amplitud de sus andanzas.