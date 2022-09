El Progreso 19/04/2022

A IRRUPCIÓN DE Lois Peña Novo (Vilalba, 1893) como concelleiro coruñés en 1920 non pasa desapercibida a ninguén e pronto hai o convencemento xeral de que aquel avogado vai dar moito que falar, como así é. Un dos que advirten pronto a súa valía é o novo debuxante e caricaturista Álvaro Cebreiro, que o destaca nunha primeira páxina de Acción Coruñesa con trazos tan escasos como certeiros, acompañados duns versos satíricos pouco coñecidos que aquí rescatamos pola súa rareza e curiosidade.



Din así: “De Villalba surgió este avisado mozo. / Cuando vino era un tanto germanófilo y tal / supo ver el ambiente, se cambió sin rebozo / y ahora es democrático... y ahora es Concejal. / Sabe orientarse, sabe, el joven galleguista. / (¡Dios le conserve, hermano, su prodigiosa vista!) / Como don Luis Mejía, este Luis vale dos. / Apenas ha llegado a la ciudad sonrisa / y su nombre ya suena y se encumbra de prisa, / y es que donde él se pierda no se encuentra ni Dios.”



A caricatura de Cebreiro que aparece formando unha soa peza coa de Joaquín Martín Martínez, será ao cabo a imaxe máis coñecida do vilalbés, mesmo con engadidos pilosos que non existen no orixinal, como se pode comprobar no presente cromo.



Grazas a Manuel Roca Cendán, a súa vida e as súas ideas contan cun extenso manual que permite percorrelas en 250 páxinas. Se a iso unimos os datos familiares que apareceron recentemente no cromo de seu irmán Antonio, podemos centrar o noso interese no último capítulo da súa vida, o accidente que lla arrebata, precisamente o 24 de xullo de 1967, véspera da data elixida por el e outros nacionalistas para situar a celebración da patria, o día de Santiago.



Xa que logo Roca Cendán cita o devandito accidente sen ofrecer moitos detalles, temos a oportunidade de velo máis de preto.



Desde o ano 1962, Peña Novo e a súa muller, Hermitas López Verdes, viven en Madrid con seu fillo Luís e a súa esposa, Teresa Gamarra. Durante os veráns desprázanse a Vilalba, onde permanece seu irmán Antonio.



O día citado, Lois e Hermitas, que teñen 73 e 62 anos respectivamente, viaxan nun automóbil conducido polo seu amigo, o tamén avogado de Palas de Rei, Arsenio Ouro Vázquez, de 58 anos. De igual xeito ocupan praza nel a súa esposa, María Roán Martínez, de 47 anos, e a mestra puericultora Rosa María Basanta Curbera, de 41.



Á primeira hora da tarde, cando están á altura de Robra, no km 519 de radial N-VI Lugo-A Coruña, (Outeiro de Rei), onde existía un cambio de rasante seguido dunha pequena curva, o condutor do camión LE-18.073, José Arias González, de 26 anos, casado e veciño de Bembibre, perde a dirección do mesmo e choca contra eles, que circulan cara a Rábade, en sentido contrario ao seu. O camión, que transporta botellos de leite baleiros, aprisiona ao turismo contra un noiro e esnaquiza por completo aos seus ocupantes, dos que só se libra da morte Rosa Basanta, sendo trasladada ferida de gravidade ao sanatorio da Milagrosa.



Quere a casualidade que minutos despois do accidente pase por aquel lugar o ministro de Información e Turismo, Manuel Fraga Iribarne, que se dirixe a Vilalba porque ao día seguinte, festa de Santiago, vai presidir na súa vila natal a inauguración do Parador Nacional na torre dos Andrade.



Fraga descende do automóbil e coñece a identidade das vítimas, ás que coñece como paisanos, xa que o pai político de Arsenio Ouro Vázquez, José Roán Tenreiro, exerceu de notario en Vilalba.