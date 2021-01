CUANDO EN OCTUBRE de 1972 es nombrado notario canciller del Tribunal de la Rota Romana, quiere la casualidad que yo sea uno de los primeros en felicitarlo. No hay secreto. En aquel momento Justo Trashorras Pacio (Riotorto, 1915) también es director espiritual de la Institución San Isidoro para huérfanos de periodistas y yo, uno de sus colegiales, aspirante a plumilla y cronista de El Progreso en Madrid.



El siguiente paso está cantado. Le pido una entrevista, pero el hombre, prudente, la pospone hasta febrero de 1973, cuando Trashorras ya conoce mejor el funcionamiento del tribunal. “¡Pero que sea la primera que concede!”, le exijo abusando de paisanaje. Acepta y lo cumple.



Me dice que los gallegos estamos entre los españoles que menos se separan, y que menos nulidades matrimoniales reclaman. En aquel momento hay en el tribunal español trescientos casos y el ritmo de resolución es de 150 cada año.



Por cierto, me aclara, el nombre de la Rota no viene de romper el vínculo, como mucha gente piensa, sino de rotar sus jueces.



En aquel momento las causas más frecuentes para pedir una separación son el adulterio, los malos tratos y el abandono de hogar. Le pregunto si se alega la falta de virginidad en la mujer y me dice que es infrecuente, pero existe. “Lo difícil es probarlo”.



Al final me intereso por sus preferencias sobre los especialistas gallegos en Derecho Canónico y Trashorras destaca a Amor Ruibal. Preguntado por los de la provincia, no lo duda, Lamas Lourido, auditor de la Rota, el catedrático Francisco Lodos y dos profesores de Salamanca, el padre Antonio, de Bretoña y un tal Antonio Rouco Varela, de Vilalba, que ya goza de prestigio dentro y fuera de España.



Trashorras había nacido en San Xillao de Ferreiravella. Su padre es concejal de Riotorto desde 1924 en la corporación presidida por Justo Díaz Iglesia. Son cuatro hermanos; él, Virgilia, Manuel y María Arsenia, que muere muy joven.



Estudia en el seminario de Mondoñedo y es ordenado sacerdote en plena guerra. Sucesivamente es capellán del hospital mindoniense de San Pablo, capellán del 16 Batallón de Infantería de Mérida, con el que participa en la batalla del Ebro, y párroco ecónomo de Oirán (1940), Ove (1941), y Nosa Señora dos Remedios, otra vez en Mondoñedo, hasta 1954.



Desde 1946 da clases de Historia Universal, de España y de otras asignaturas en el seminario. En 1957 ocupa la cátedra de Historia Eclesiástica, Arte Sacro e Introducción a la Liturgia. Se le recuerda como un profesor muy ameno, gran fumador de Rex e inventor de una curiosa fórmula para echar a los revoltosos: “Si Dios no lo remedia, te pongo de patitas en la calle”.



El año 1958 lo nombran rector del Seminario, y lo será durante nueve años, cuando es vocal de la Comisión Diocesana de Apostolado Litúrgico, y luego, examinador Sinodal, censor de Oficio, delegado de la OCSHA, delegado de Seminarios y director diocesano de la Adoración Nocturna.



Por otro lado, su preparación pasa por los estudios de Historia Eclesiástica en la Universidad Gregoriana de Roma, de la que se licencia en 1956 con summa cum laude, para doctorarse después.



El Derecho Canónico lo estudia en la Universidad Pontificia de Comillas a partir de 1967, que es cuando comienza su relación con la ISI y con el Ministerio de Información y Turismo como asesor religioso.



Fallece en Madrid el año 1984.