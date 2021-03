El Progreso 07/03/2021

EN EXTREMADURA, DONDE transcurren sus cinco últimos años de vida como obispo de Plasencia, dicen de él que mantiene graves carencias culturales y que nunca llega a hablar correctamente el castellano.



Habida cuenta de que Justo Rivas Fernández (Riotorto, 1873) destaca en todas las referencias sobre su vida como hombre culto, y en vista también de los cargos alcanzados, concluimos que el obispo seguía hablando gallego incluso ante los extremeños y que éstos no saben qué pensar de la jerigonza.



Todo contribuye a formar una pequeña Babel, pues los informes al nuncio Tedeschini se redactan en italiano, la liturgia se dice en latín, la lengua oficial es el castellano y el obispo habla en gallego, cuando no en turco. Ya verán por qué.



Rivas fue herrero antes que fraile y en Ferreiravella aprende el oficio de la fragua. Por eso no va al seminario de Mondoñedo hasta tener 18 años, aunque en 1900 sale de él entre los mejor preparados y de inmediato lo hacen párroco del Carmen, en la propia ciudad, y profesor de Teología Dogmática en Santa Catalina.



Luego será canónigo de Mondoñedo, profesor de Derecho Canónico en Santiago, Provisor de la Archidiócesis de Santiaguesa y canónigo de Compostela.



Su largo ascenso al episcopado comienza en marzo de 1922, cuando fallece Ramiro Fernández Valbuena, obispo auxiliar del cardenal Martín de Herrera que está ciego y a punto de llegar a los noventa.



El favorito de Herrera es Ángel Amor Ruibal, pero aunque tardará ocho años en morir, sus íntimos informan que don Ángel no aceptaría el cargo por padecer una enfermedad incurable.



Se piensa entonces en Rivas, canónigo compostelano desde 1919, como decíamos. Herrera afirma que es un “sacerdote distinto in scienza, virtù e zelo, e di tutta sua fiducia”. El resto de informes son buenos, pero antes de que sea informado Tedeschini, la prensa ya recoge la noticia y el cabildo catedralicio le felicita. El nuncio brama con razón: “¿Pero qué comedia es ésta?” Y muy especialmente, ¿quién la filtra?



El nuncio retrasa el envío de los informes porque además un ex-ministro provincial de los franciscanos le sopla una grave acusación contra Rivas, que resulta ser una calumnia. ¿Sospechosos? Los mismos que acusan a Plácido Ángel Rey Lemos, es decir, el exprovincial Miguel María Barraincúa, el locazo de Hilario Pardo Neira y el cacique Teolindo Gallego, envidiosos como siempre del éxito ajeno.



También Solís, el obispo de Mondoñedo, telegrafía para que se celebren fiestas en honor a Rivas. Demasiadas prisas.



No acaban aquí sus problemas, pues otros retrasos lo dejan obispo in pectore, pero sin obispado, entre ellos el fallecimiento del propio Martín de Herrera, lo que desvía la primera intención para hacerlo solo el vicario capitular.



Pasarán años hasta que finalmente “o cura do Carmen”, como lo llaman en Mondoñedo, sea promovido a obispo de Plasencia.



Otro de sus nombramientos tiene que ver con la curiosa tradición de nombrar obispos “in partibus infidelium”, es decir, obispos en tierras de infieles, sin fieles, ni cometido especial, salvo el privilegio de ser obispo.



En su caso lo es de Priene, antigua ciudad de Jonia, entre Samos y Mileto, en la actual región de Themiscyra, (Turquía), donde nace Bías, uno de los siete sabios de Grecia y donde hubo obispo hasta la Edad Media. De ahí la necesidad del turco.



Muere en 1930 en Compostela, a donde acude con motivo del día de Santiago. Está enterrado en la capilla del Espíritu Santo de aquella catedral.