EN 1941, CON 35 años de edad, Julia Minguillón Iglesias (Lugo, 1906), es ya la pintora madura y rotunda que reconocemos hoy, aunque todavía faltan 24 años para su temprano fallecimiento.



1941 es el año de su Primera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes, la primera que consigue una mujer y el marchamo de calidad que le acompañará para siempre.



El fallo se produce el mes de diciembre, pero en los días anteriores, sucede en torno a la pintura una especie de epifanía milagrosa que la anuncia, como si todos los que van a ver el cuadro en los Jardines del Retiro saliesen imbuidos de certeza. Julia será Primera Medalla.



El convencimiento tropieza con una dificultad histórica a la que temen los señores académicos y cualquier jurado, especialmente uno tan oficial como era este; es decir, la dificultad de que una mujer se erija como ganadora.



Los anuncios comienzan con un artículo que publica Antonio de Cora en El Progreso el 23 de noviembre. Podría pensarse que siendo Julia la mujer del redactor jefe de El Progreso, Francisco Leal Insua, y siendo Cora propietario y exdirector del diario, sus alabanzas están debidas a la amistad, pero los hechos demuestran que realmente las motiva la calidad.



El periodista redescubre la escuela de Doloriñas en el Retiro madrileño y se asombra. Recorre uno a uno los objetos del cuadro, sus elementos paisajísticos y humanos; el libro, la vara, el tintero... los rapaces, la profesora, el campo que deja ver la ventana. “Acertado de composición, agradable de conjunto, perfecto de dibujo, magnífico de técnica. Muy bueno. De lo mejor que se ha expuesto en este certamen”, resume sus elogios.



Incluso analiza el lugar que ocupa en la exposición: “Está bien colocado. Entrando en el Salón Central del Palacio de Exposiciones del Retiro, a mano izquierda, se ve el cuadro en el fondo de la sala segunda. Desde el Salón Central como desde las demás salas de la derecha se sigue viendo a distancias distintas. Gusta siempre”.



No obstante apunta dos defectos. Uno, que la tabla aparece dividida en dos partes y la unión traza una raya que rompe la escena, y dos, que el trabajo no se acabase por falta de tiempo. Eso podía ser fatal ante cualquier duda del jurado, pero lo dice. Su calidad lo salvará.



En Arriba, Manuel Abril se jacta de haber pronosticado que la Exposición de este año iba a contar con un cuadro excepcional. Finaliza el mes y ahora ya puede descubrirlo. Su artista ganador es mujer y se llama Julia. Su obra, La escuela de Doloriñas. Abril se moja sin reparos.



El día 27, la agencia Cifra lanza un despacho _ tan aséptico, como le corresponde a su función _, sobre los pintores gallegos presentes, pero el redactor no puede reprimirse y destaca la obra de Julia como una de las más interesantes de la Exposición.



Dos días más tarde es Luis Pimentel quien desde las páginas de El Progreso advierte sobre el peligro de que La escuela... se quede en Madrid. Él la ha visto en una reunión organizada por Julia para presentarla a un grupo de lucenses antes de su salida de murallas.



El poeta aprovecha para dar un toque de atención a la pasividad lucense: “No sabemos por qué _ y ahora no es hora de estudiar el fenómeno _, pero Lugo, nuestro buen pueblo, siempre, siempre, ahora más aún, es el pueblo más avaro en elogios; mejor, no hace nunca justicia a los méritos de sus hijos”.



Para compensarlo pronostica el éxito de Julia y el 5 de diciembre se sabe que la Minguillón es una de las Primeras Medallas.