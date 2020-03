Juanita Currás

El Progreso 15/03/2020

YA ABORDAMOS EN un cromo anterior la estancia de Alejandro Lerroux en Lugo, en 1884 o 1885, cuando se oculta bajo el nombre de Manuel García y González, los apellidos de su madre. Este disimulo se debe a sus problemas con la justicia tras haber desertado del Ejército.



La amistad de su hermano con el ovetense Florentino Morán le proporciona la posibilidad de trabajar en el cobro de los impuestos de consumos que se efectuaban en los fielatos de la muralla.



Las circunstancias que rodean la llegada del futuro presidente del Gobierno español a Lugo se narran en ‘Mis Memorias’, aparecidas tras la muerte de Lerroux, pero de ellas, pese a que el editor Afrodisio Aguado asegura publicarlas íntegras, se ha desgajado un capítulo titulado ‘Canto a Teresa’, donde el político da cuenta de sus amores, de sus galanteos triunfantes y de sus fracasos, con ciertos ribetes provocativos.



Por arrepentimiento de él ante su familia, o de sus descendientes, el capítulo queda en el olvido hasta que el historiador Carlos Seco Serrano lo desempolva recientemente en un Boletín de la Real Academia de la Historia.



Gracias a esta publicación sabemos ahora de la amistad que el futuro político mantiene con una maestra sin escuela, hija de una estanquera del centro de la ciudad, a la que él llama Juanita Currais (Lugo, c. 1860).



Este nombre bien podría ocultar otro apellido, como Currás o Muruáis, pues Lerroux demuestra en sus escritos que cuando la memoria se tambalea, no duda en tirar por el camino del medio.



Habla maravillas de su estancia en Lugo. Come estupendamente, toma queimadas y está atendido por una viuda y su hija con fonda y taberna. Por darse fama de garañón, o porque ya lo era, don Alejandro nos advierte que no tuvo trato íntimo con ellas, y eso que la hija era un “admirable ejemplar para ama de cría”. Vamos, que le pesó.



De su trabajo en el fielato ya se conocían detalles, pues son episodios que no desaparecen de las memorias. Por el contrario, nada se sabía de Juanita Currás, censurada a mayor beneficio de Teresa López de Solalinde, con quien se casa el 24 de mayo de diez años después, en 1894, siendo ya director de El País.



Una curiosidad. Los padrinos de la boda se llaman María Pita y Rafael Ginard de la Rosa.



Como se ve, Lerroux trata de homenajear a Teresa ¡relatando sus aventuras con otras mujeres!



Juanita tiene un estanco en el centro de Lugo y Lerroux la frecuenta. Ella le regala cigarros y él pretende que se los fumen juntos. No aclara el pollo si su deseo es hacerlo en vertical o en horizontal, por aquello de dejar al lector con la miel en los labios.



La gente murmura y los hace novios. Lerroux lo rechaza. ¿Novios? A este gallo le quedan muchos corrales por recorrer. Además Juanita es culta maestra, de trato agradable, palabra dulce, mirada candorosa... y de una virtud irreprochable.



Para desesperación del futuro Rey del Paralelo, una tarde le echa las manos a las pantorrillas cuando ella está encaramada a una escalera _ tremendo climax erótico _, y Juanita le baja los humos con un coscorrón. La chica se está enamorando _ encalabrinando, dice el farruco _, pero el trato ha de venir como Dios manda, es decir, previo paso por el altar. Y eso a Lerroux le produce sarpullido.