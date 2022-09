El Progreso 14/03/2022

CUANDO SE ASPIRA a utilizar el habla esmerada, o la enfática culta, se corre el riesgo de resbalar, de utilizar adjetivos fuera de lugar o de exagerar el boato en asuntos que son pedestres. Si a este noble objetivo unimos unos conocimientos rudimentarios en algunos temas y una tendencia natural a transformar los bretes en membretes, el resultado en la ciudad se llama Juan José Prado Mañobre (Lugo, 1876), que además debe soportar la adjudicación de otros gazapos, que no siendo de su autoría, se asemejan.



Era hijo de Ángela Mañobre y Sánchez de Prado, fallecida en 1898, y de José Prado Gómez, que muere al comenzar el XX, como su hermana Asunción (1906). Otra, llamada Dolores, destaca a los ojos de Fole por lo bruta y medio hombre que era.



José _ el Juan lo pierde cuando regresa a Lugo _, estudia Derecho y Filosofía y Letras en Santiago con buenas notas, pero el lenguaje engolado, que no la voz, puede con su barniz universitario para construir un personaje al que algunos llaman O Calouro, aunque tampoco es apodo de gran arraigo.



En Fonseca es bibliotecario del Ateneo cuando Alfredo Brañas es su secretario. Irá a su funeral en 1900. Allí lee un trabajo sobre El progreso actual.



Desde 1900, cuando se licencia, le encanta figurar en la prensa como “culto abogado”, “docto en letras” y persona integérrima en ambos campos. En este caso pronuncia y escribe bien el traicionero superlativo de íntegro.



Fernández Penedo cuenta en su historia del Instituto que el catedrático de Geografía e Historia, Eliseo González Negro, lo propone como ayudante interino y gratuito para su asignatura, y que allí se enraíza pese a sus meteduras de pata, gracias a la benevolencia de unos y a la gratuidad de sus prestaciones.



No es del todo cierto, pues en el año 1933 se aumentan sus emolumentos mensuales hasta las 2.500 pts, lo cual quiere decir que cobrar, cobraba.



En ese momento ya ha sido nombrado fiscal auxiliar y sustituto del titular de la Audiencia en su ausencia, como Varela Balboa y Pardo Becerra, lo cual no es moco de pavo, jurídicamente hablando.



Por lo tanto sus anécdotas se originan en uno de sus dos ámbitos, o el docente o el judicial. Le atribuyen frases sobre “proyectiles tuberculosos”, porque se arrojan patatas; y precisiones sobre las escaleras para averiguar “si sirven para subir o para bajar”. Ordena a sus alumnos “meter mano” a la materia del día, aunque sea Santa Teresa y considera que las cebollas, las berzas o las leguminosas son “aperos de labranza”.



“Me ha querido tomar el pelo _ le dice a un alumno _, pero le ha salido el tiro por la horma del zapato”.



“¿El acusado estaba asomado a la ventana, o viceversa?”, pregunta en un juicio.



¿Todo es cierto? Pongamos que la mitad, no como el los chistes de Morán, que nada lo era.



También representa en Lugo a los periódicos del Trust _ El Liberal, El Imparcial y el Heraldo de Madrid _, y como tal participa el año 1912 en las reuniones fundacionales de la Asociación de la Prensa. Durante un tiempo tiene una especie de kiosko en San Pedro donde vende los diarios del Trust madrileño.



Es adorador nocturno y forma parte de la Junta de Protección a la Infancia en 1914. Un tiempo dirige la Escuela de Artes y Oficios.



Muere en 1951 y en su esquela solo figuran sus albaceas testamentarios, Luis Troncoso, Ángel Rey y Francisco Vázquez Arias. Están obligados a encargarle muchas misas y a ofrecer en Pascua dos suculentas comidas a los reclusos de la Prisión Provincial por su cuenta.