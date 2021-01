LA CASA FAMILIAR de los Cuadrado está en Santa María de Bacoi (Alfoz). Allí acude en tiempo de asueto Alfonso Cuadrado Rico, que durante 18 años será delegado provincial del Instituto Nacional de Previsión en Lugo, nada menos que desde 1949 a 1967, cuando es nombrado jefe del Servicio de Personal del mismo instituto, lo que le obliga a trasladarse a Madrid, siendo sustituido por el orensano Manuel Romero Rumbao.



Su mujer, la madrileña Mercedes Bueno Azcárate, fue durante ese tiempo la encargada del ropero de Caritas y presidenta diocesana de las Mujeres de Acción Católica de Lugo.



Sirvan estos datos previos para encauzar el lucensismo de Juan Ignacio Cuadrado Bueno (Lugo, 1948), una cuestión no siempre bien expuesta.



Ítem más, en junio de 1956, Juan Ignacio recibe la Primera Comunión en la capilla del colegio de la Milagrosa, de manos del canciller y secretario del obispo, Manuel Fernández Vázquez, y el 8 de diciembre de 1964, el colegio marista de la Inmaculada celebra en el Gran Teatro su fiesta anual para proclamar a su nuevo abanderado en la persona de Juan Ignacio Cuadrado.



El traslado de su padre coincide, mas o menos, con el suyo para estudiar Arquitectura. En Madrid le espera la aventura de Nuestro Pequeño Mundo.



El nacimiento del famoso grupo folk español ocurre a partir de un grupo formado por Nacho Sáenz de Tejada, nieto del ilustrador de la Cruzada de Franco, aunque no por ello simpatizante del régimen; Pilar Alonso Treviño, llamada Pat y Cuadrado. Ellos se sienten los Peter, Paul and Mary españoles.



Por otro lado, Jaime Ramiro y los hermanos Juan Alberto y Gabriel Arteche son seguidores de The Kingston Trio. Las dos formaciones coinciden en la emisora La Voz de Madrid para participar en el programa dominical Caravana, que conduce Ángel Álvarez, el mismo del Vuelo 605. Ángel es piloto y comentarista musical que durante años introduce en España la música que se hace fuera, especialmente en EE.UU.



Álvarez comenta con Joaquín Díaz la calidad de ambos grupos y la conveniencia de fundirlos en uno solo. El musicólogo Díaz dirige entonces una sección en el semanario Mundo Joven, así como el sello Movieplay, en lo que a folk se refiere.



La asamblea de unificación tiene lugar en la cafetería Kon Tiki, de la Plaza de San Juan de la Cruz, hoy restaurante, y allí se produce el parto de NPM. A los citados se unen Chema Martínez (guitarra y voz) y Laura Muñoz (voz), y los ocho ensayan en la casa de Juan Ignacio, cercana a la emisora de Radio España donde Díaz hace La hora folk.



Aparcan sus dos modelos anteriores y se fijan en los grupos The New Christy Minstrels y en The Weavers, de Pete Seeger, así como en un espiritual ya grabado por Nina Simone y curiosamente, también por Nina y Frederick, Sinner Man.



En solo dos días del mes de mayo de 1968 graban para Sonoplay un LP que bautizan como El Folklore de Nuestro Pequeño Mundo, y un single con Sinner man. De la noche a la mañana _ TvE mediante _, se hacen famosos y media España tararea varias de sus canciones.



Su presencia en las listas de ventas propician el salto a Movieplay para hacer Buenas Noticias de NPM (1969) y al año siguiente, 1 x 1.



Pat y Juan Ignacio forman dúo y pareja, regresan a la formación, pero ya no estarán en las últimas producciones, como la mayoría de los fundadores.