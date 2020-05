El Progreso 11/05/2020

ALGUNOS FUTBOLEROS LO comparan con Gento. Lo dicen por su velocidad para correr la banda como extremo derecho, pero también porque guarda cierto parecido físico con la Galerna del Cantábrico e incluso, porque su origen no es lejano.



En muchas de sus notas biográficas lo hacen nacer en Sestao, pero lo cierto es que Juan Emilio Gómez de Lecube (Ribadeo, 1906) viene al mundo en la esquina opuesta del Cantábrico, en concreto, tal día como mañana.



Seis años antes su padre, Luis Antonio Gómez, solicita en Ribadeo 18 pertenencias de minera de hierro a las que llama Lecube, sin duda como homenaje a su mujer, la madre de nuestro personaje. Lo más probable es que lo dos tenga orígenes vizcaínos, en concreto de Sestao y de ahí la confusión respecto a su hijo.



Hay un Luis Gómez de Lecube, de 19 años, que el año 1919 es detenido en La Habana, tras descerrajar cuatro tiros a su novia Catalina Lestegás, de 17 años, por no querer volver a su lado. No hemos podido confirmarlo, pero apostamos a que se trata de un hermano de nuestro personaje, seis años mayor que él.



Juan Lecube fue futbolista, pero al igual que Araceli González Carballo, la historia le estaba reservando un puesto en el mundo del espionaje, o casi. Salvadas las distancias, la suya no tiene el relumbrón de Garbo y su mujer. Más bien todo lo contrario, pero retomemos su peripecia, al menos desde que se hace futbolista en la Real Sociedad de San Sebastián y en la Gimnástica de Torrelavega, antes de arribar al Celta de Vigo, en la temporada 1927-28, donde coincide con Ramón Polo, Rogelio y Reigosa y juntos ganan el campeonato gallego.



En la Liga de 1928-29 se va al Atlético de Madrid, y allí compite los dos últimos años, porque aunque llega a fichar después por el Barcelona, no jugará. Sí lo hace en dos partidos amistosos con el Valencia el año 1932, dos compromisos que el equipo valenciano tiene contra el Castellón y el Atlético de Madrid.



Él, que es abierto partidario del nacionalsocialismo, hace la guerra con el bando nacional y después debemos dar un salto hasta 1942, cuando se sabe que agentes del MI5 lo arrestan en la isla de Trinidad, la colonia británica del Caribe, acusado de trabajar en España e Hispanoamérica para el ABWEHR (Amt Auslandsnachrichten und Abwehr), Servicio de Información Alemán en el Extranjero, y en consecuencia para la Alta Comandancia del Ejército alemán (OKW).



Al parecer había sido enviado desde Barcelona a Panamá para informar sobre los movimientos de tropas aliadas en aquel importante enclave al que nunca llega.



Deportado a Gran Bretaña, es interrogado en el Campo 020 de West Ham, donde niega hasta la saciedad los cargos que contra él se le dirigen, pese a que los británicos tienen docenas de mensajes decodificados suyos dirigidos a los alemanes y a que es torturado en celdas de castigo.



Eso no le libra de estar en West Ham hasta 1945. Durante esos tres años dirige numerosas peticiones de auxilio tanto hacia España, como a Gran Bretaña, pero con nulo resultado.



En septiembre, acabada la guerra, regresa a España e inicia una segunda etapa de su vida relacionada con el fútbol, pues obtiene el título de entrenador en 1950 y dirige al Lleida (1951-52)¸ al Sant Andreu (1952-53) y al Condal (1959-60), de Segunda División, y al Hospitalet, en Tercera, la temporada 1961-62.



Muere el 2 de mayo de 1966 en Barcelona, después de guardar silencio durante veinte años sobre sus coqueteos con el nazismo.