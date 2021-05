El Progreso 09/05/2021



MANUEL RISCO, EL continuador inmediato del agustino Enrique Flórez en la redacción de la monumental España Sagrada, se refiere a José Vicente Piñeiro Cancio (Mondoñedo, 1725), como uno de los grandes eruditos gallegos del momento y le otorga el mérito de historiar los dos tomos de los 51 de la obra dedicados a Lugo.



En 1949, El Progreso pide para él que tanto Lugo como Mondoñedo lo incorporen a su nómina de ilustres locales, pero por una razón u otra, Piñeiro sigue siendo un gran desconocido.



Por todo ello, los datos sobre el hombre son escasos. Sabemos, eso sí, que lo bautizan el 13 de abril de 1725 en la iglesia mindoniense de Santiago, como hijo legítimo de Andrés Piñeiro y de María Cironte y Santiago. Así aparece en los expedientes de limpieza de sangre exigidos a los aspirantes a canonjías de Compostela que estudia Pablo Pérez Costanti para publicarlos en el Boletín de la Real Academia Galega.



Tenemos que esperar a que Piñeiro cumpla 36 años para dar nueva razón de él, cuando el calendario señala el 13 de febrero de 1761 y José Vicente aspira a ser doctoral segundo de la catedral lucense. El cabildo celebra las oportunas oposiciones y Piñeiro obtiene once de los 18 votos posibles. Seis se van al candidato Nicolás Neira de Páramo y uno, a Antonio Liencres.



Por cierto, este Nicolás Neira se marchará a Compostela y será quien encargue a Francisco de Goya el retrato de Carlos IV que existe en Raxoi. Volveremos a él cualquier día.



En Lugo permanece los catorce años siguientes, que son los dedicados a investigar el archivo catedralicio hasta estar en posesión de la información que luego pasará a formar parte de la España Sagrada, Risco mediante.



Al final de esa etapa, el 18 de noviembre de 1775, se despide de Lugo porque se traslada a la metropolitana de Compostela. No obstante, promete a los lucenses que llevará a cabo la redacción de los nuevos Estatutos capitulares que por lo visto le habían encomendado y también “que continuará en Madrid la gestión comenzada sobre recursos para la fecha de la Catedral”, otra investigación en sus manos por lo que se deduce.



Y ahora es cuando volvemos a Risco para recordar que en el prólogo del tomo XL de la citada España Sagrada escribe sobre Piñeiro para alabarle “la rica y copiosa colección de materiales que para esta obra tenía prevenido el erudito don Josef Piñeiro, doctoral que fue en esta iglesia y canónigo al presente de la Metropolitana de Santiago, cuya liberalidad ha sido tan larga, que ha llenado enteramente todas mis esperanzas y deseos”.



Dicho con otras palabras, que gracias al mindoniense, los tomos de Lugo los ha solucionado con muchísima comodidad, porque todo el trabajo de búsqueda y documentación estaba hecho.



F., el colaborador de El Progreso que llama la atención sobre el desconocimiento de Piñeiro, afirma que los materiales facilitados a Risco se conservan en nuestro archivo capitular y llenan cinco grandes tomos que el autor titula: Colección Diplomática y Memorias para la Historia de la Ciudad e Iglesia de Lugo, citada con frecuencia en estudios sobre la iglesia en España, como la Guía de los Archivos aparecida hace unos veinte años.



La colección consta de cinco tomos, de entre 488 y 781 páginas cada uno, y no sólo recoge una amplia nómina diplomática, sino también datos sobre la historia de Lugo, inscripciones romanas, monumentos y monasterios existentes en la diócesis.