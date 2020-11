El Progreso 01/11/2020

LA REIVINDICACIÓN DE sus derechos de propiedad le obliga a contar su historia ante un escribano de Lugo, lo cual permite que llegue a nuestros días la estupenda autobiografía del soldado José Ventura Aira Villaamil (Pedrafita do Cebreiro, 1757).



López Pombo precisa que su nacimiento se produce el 7 de julio en la casa paterna de Aira, llamada ahora de As Cadeas, en la parroquia de san Xoán de Fonfría, jurisdicción entonces del marqués de la Puebla de Parga y señor de Torés.



Los padres de él y de su hermano Manuel son Domingo de Aira y Josefa Villaamil, que los tienen tras un primer matrimonio de Domingo con Francisca Valcarce, de quién enviuda y queda con otros hijos.



Como decíamos, el 11 de octubre de 1812, José Ventura le relata al escribano lucense Domingo Julián Vila los pormenores de su vida para poder reclamar los derechos sobre las casas de As Cadeas en Fonfría y de Regueira, en Nullán (As Nogais), de donde era su madre.



Afirma que al morir su padre, entre 1758 y 1759, su madre, su hermano Manuel y él regresan a la casa materna de Nullán, donde no encuentran afecto ni ayuda de ningún tipo, por lo que vuelven a la paterna de Fonfría, pero sus otros hermanos también los desprecian, por lo que viven en la miseria. Más tarde, los dos hermanos se van a Castilla a trabajar y allí fallece Manuel en 1782.



Meses antes José Ventura entra a servir con un comerciante de Valladolid, que le da estudios y diez años después, en 1789, pasa a Madrid, donde se hace soldado de caballería, destinado al Regimiento Farnesio, la más antigua unidad de caballería de Europa.



Con el Farnesio participa en las campañas de la Guerra del Rosellón los años 1794 y 1795 contra Francia, donde es ascendido a sargento segundo. Después, debido a los pactos hispanogalos, debe luchar al lado de Francia a las ordenes del marqués de la Romana.



En la Guerra de la Independencia, también bajo las órdenes del marqués de la Romana y del conde de San Román, combate contra los franceses en la batalla de Espinosa de los Monteros, donde cae prisionero el 10 de noviembre de 1808.



Es conducido a Francia, y allí vive un nuevo período de penurias hasta que varios españoles, él entre ellos, son obligados por el ejército de Napoleón a luchar a su lado contra Austria.



Así es que lo conducen a la famosa batalla de Wagram, a orillas del Danubio, que acaba con la retirada austríaca y que el pintor Horace Vernet reproduce en el cuadro que figura en el cromo y que está presente en la Galería de las Batallas, de Versalles.



El 7 de julio de 1809, día de su 52 cumpleaños, logra desertar con otros compañeros y liberarse de Napoleón. Pasa por Alemania y llega a Inglaterra para ser embarcado con otro millar de soldados hacia el puerto coruñés (1809), donde solicita el reingreso en los Reales Ejércitos de su Majestad y otorga un amplio poder a Benito María de Cancio, vecino de santa María de Cirio, en Lea (Pol), para que en su nombre se haga cargo de los bienes que le corresponden en As Cadeas de Fonfría y en Regueira de Nullán, pues toda su familia ha fallecido sin testar.



Del largo pleito posterior no se sabe el resultado, aunque sí que la casa de Nullán es adquirida por el párroco y capellán castrense del marquesado de Sarria, Juan María López de Almance, natural de la casa de la Ribera en la parroquia de san Salvador de Villar de Sarria.



Este es el sucinto relato de aquel singular soldado de Lugo que lucha contra Francia y a favor de Francia en cuatro ocasiones sucesivas e intercaladas.