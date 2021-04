El Progreso 12/04/2021

TUVO UNA HABILIDAD especial, no para estar en la vanguardia, sino para ser él mismo la punta de lanza en muchas de las actividades cinematográficas en las que se ve envuelto a lo largo de una apasionante vida que está pidiendo a gritos una biografía. Aquí sólo les prometemos el índice.



José Sobrado de Ónega (Meira, 1887), tal como firma en los créditos, o Focus, tal como lo hace para sus críticas cinematográficas de El Sol, figura como coruñés en muchas fichas biográficas, pero cuando en 1946 visita la redacción de El Progreso para emprender el rodaje de un documental sobre folclore gallego, el diario se refiere a él como “paisano nuestro, nacido en Meira”.



José Sobrado da el salto a Cuba donde ejerce el periodismo hasta que en 1915 su amigo Paco Ochoa lo ficha para formar parte de la revista Cine-Mundial, de Nueva York, que se edita en castellano con el fin de promocionar el cine americano.



Le apasiona ese mundo y se convierte en un auténtico especialista, tanto desde el aspecto histórico, artístico y técnico, como en su negocio, la producción, la venta o la distribución.



En ese sentido trabaja en la Pathé-Revista, funda Kosmos Kinematografía para distribuir películas en Latinoamérica, interviene en la importante operación de compra-venta de los derechos de Sangre y arena, de Vicente Blasco Ibáñez y participa en varios rodajes carismáticos españoles, como la coproducción Cristóbal Colón y su Descubrimiento de América, dirigida por Gerard Bourgeois con guión de Drossner en otoño de 1916.



Es la película española de mayor presupuesto, un millón de pesetas, y el Estado se vuelca en favorecer ropas y escenarios. Se dice que las coronas de los Reyes Católicos son las auténticas.

Luego dirige a la actriz francesa Jeanne Roques, más conocida como Musidora, considerada el prototipo de la primera femme fatale de la modernidad desde su papel en Les Vampires, de Louis Feuillade.



Musidora, que en España posa para Julio Romero de Torres con un pecho al aire, tal como aparece en el cromo, rueda a las órdenes de Sobrado de Ónega una película al socaire de Blasco Ibáñez, Sol y sombra, también de 1922. Le acompaña su amante autóctono, el rejoneador Antonio Cañero. Otro motivo más del multivanguardismo del lucense.



Sol y Sombra figura en todas las recopilaciones sobre toros y cine que existen.



No obstante, su trayectoria es muy irregular. Es guionista, productor, director, documentalista y uno de los primeros críticos de prensa, que es donde alcanza mayor fama. A Focus se le lee y se le teme a partes iguales. Es el hombre más documentado del país y jamás escribe sin perfecto conocimiento del terreno que pisa, lo que le ocasiona no pocas polémicas en el sector.



También dirige la adaptación de una novela de Vidal i Planas que había sido muy popular, Santa Isabel de Ceres. Vidal i Planas, el asesino de Luis Antón del Olmet a la entrada del Teatro Eslava, mezcla putas con señoritos y sus argumentos tremendistas nunca pasan desapercibidos.



En 1935 la Paramount lo nombra su representante en España y tras las guerra reaparece como director de documentales sobre música y etnografía española, como Almería y su musa, Pueblos árabes de España, María del Carmen en Murcia, Cádiz por alegrías, Sevilla por soleares, Rutas de la Alpujarra y la rodada en Galicia, de título ignoto.



Otra de esas películas es Fandanguillo, un mediometraje protagonizado por Marienma con el que participa en el Festival Internacional de Venecia de 1942. Fallece en 1954.