El Progreso 13/04/2020

ALGUIEN DIJO QUE si hubiese dos Pepitos Mantequillas, Lugo sería tan rica como Dinamarca. Quienes lo conocieron entienden perfectamente el sentido de la frase e incluso dudan que sea una exageración.



La lástima no es que no haya existido otro, sino que abundan quienes presumen de haberle metido palos en las ruedas como gran hazaña personal y quienes han echado tierra sobre su memoria.



José Rodríguez López (Chantada, 1910), a quien nada le molesta ser conocido como Pepito Mantequillas, nace el 11 de abril de hace 110 años en la parroquia de San Martiño de Mariz, dentro de la finca paterna Pousada.



Digamos cuanto antes un dato determinante en su biografía, su parentesco con Juan López Suárez, Xan de Forcados, del que era sobrino y a quien adquiere el Pazo de Arxeriz en 1970, hasta vendérselo a su sobrino, Xosé Soto, en 1985.



Siendo niño reside largas temporadas con su tío en Lamaquebrada y Arxeriz, quien le imbuye su personalidad abierta, progresista y dinámica.



En una interesante conversación mantenida con Manuel Rodríguez López, relata cómo su bisabuela doña Vicenta es raptada cuando tiene 12 años por quien será su marido y por un tío sacerdote, que la ingresan en un convento hasta cumplir los 14 y poder casarse.



Estudia en el Seminario con excelentes calificaciones en Humanidades, Filosofía y Teología, pero hacia el año 30, tras la muerte del padre, lo abandona y asiste a unos cursos sobre lácteos, apicultura, avicultura y vino, para comenzar luego su trabajo en Arxeriz.



Es muy significativo que durante la guerra, se le permita permanece en retaguardia para gestionar la producción agrícola, tan importante o más que su contribución como militar.



Por tanto, antes de finalizar la guerra ya hay pruebas evidentes de que la mano de Rodríguez influye en la obtención de beneficios. Crea Granja Arjeriz e inicia en torno a ella una intensa actividad empresarial, convencido de que sólo la creación de riqueza ayudará a la prosperidad de su tierra.



En su haber figuran los centros lácteos de Ribadeo, Vilalba, Sarria, Vilanova de Lourenzá, Outeiro y Meira; las explotaciones agrícolas y ganaderas de Chantada y Robra (Outeiro de Rei), así como otras fuera de la provincia lucense; la cárnica La Chacinera de Monforte, Celulosas del Cantábrico, con sede en Fazouro, y Tablicia, en Nadela, además de ser fundador de la CEL, consejero de la Caja de Ahorros y directivo de la Cámara de Comercio, así como sus diversas iniciativas filantrópicas, como la residencia de ancianos en Chantada.



Con Larsa (Lacto Agrícola Rodríguez S.A), levanta tres fábricas en Vigo, Chantada y Vilagarcía, y logra un gran éxito comercial de sus marcas Trébol, Hórreo, Corimbo, Pimpinela y Nai, cuya publicidad incide en el valor calórico de sus quesos.



Arjeriz, de Robra, es durante años la más importante recogedora de leche lucense. Para colaborar con él en estas empresas había contratado al especialista alemán Manfred Goehring, que echa raíces en Lugo.



Don Xosé de Arxeriz lleva una vida austera, humilde, trabajadora y retirada. Se levanta a las cinco y media de la mañana y a las seis ya está dispuesto para el trabajo. Durante diez años reside en el Gran Hotel de Lugo, del que es su cliente más constante.



A su físico menudo, bajo de estatura y delgado, une unos hábitos saludables de vida que le permiten alcanzar los 94 años. No era partidario de que los familiares hereden los bienes y estaba a favor de venderlos, como había hecho su tío con él, y como hará él con sus sobrinos.