El Progreso 02/05/2021



ERA HIJO DEL prestigioso abogado de Becerreá y Lugo, José Ramón Fernández Valcarce, que desde 1872 ejerce como juez municipal donde nace él, José Ramón Fernández Díaz (As Nogais, 1886).



Se traslada a Lugo para estudiar el bachillerato y cuando llega el nuevo siglo es vecino de la Plazuela de la Feria (San Roque). En octubre de 1902 ingresa en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago, donde forma parte de la tertulia del Café de las Monjas.



A partir de 1905 finaliza la carrera en Madrid y es destinado a las Canarias para ser juez titular de Icod de los Vinos. Allí conoce a María Tabares, con la que se casa y juntos tienen cinco hijos.



Un nuevo traslado lo lleva al juzgado de Santa Cruz de La Palma, en el que asciende a magistrado. Finalmente será nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Tenerife.



Desde 1929 se registra un aumento de los conflictos sociales y la crisis se acentúa por una actuación política y sindical que busca la ruptura y el cuanto peor, mejor.



En Canarias ese ambiente está dominado por el conflicto tabaquero que se recrudece desde septiembre de 1935. La labor mediadora del gobernador civil, Enrique Malboison, choca contra la intransigencia de los representantes de los trabajadores. En ese contexto Malboison se ve obligado a delegar su cargo en el presidente de la Audiencia, como era preceptivo, pues su esposa va a ser operada en Madrid.



Fernández Díaz asume el cargo ante una nueva huelga general que le obliga a confirmar las medidas adoptadas por Malboison, que incluyen un ultimátum hecho público el 9 de octubre en el que se anuncia el carácter irrevocable de los despidos y la contratación de nuevos trabajadores en caso de persistir la huelga.



El conflicto no impide que Fernández Díaz desista de sus habituales paseos nocturnos, aunque sus colaboradores consideran que eran sumamente peligrosos.



El 10 de octubre, el gobernador interino pasea por la Plaza de San Francisco de Santa Cruz de Tenerife cuando a las once de la noche dos individuos se acercan a su paso y le disparan tres tiros mortales de necesidad, en la cabeza, pecho y bajo vientre, falleciendo poco después de ser trasladado a la Casa de Socorro, a donde acude su esposa y la hija mayor, que se encontraban en Icod.



Los asesinos arrojan la pistola al suelo y se dan a la fuga. Aunque se producen las detenciones de un sospechoso de nacionalidad argentina y de otro llamado Inocencio Delgado, el caso se archiva y se desiste del procedimiento, pues el único procesado logra demostrar la imposibilidad de que ese día hubiese estado en el lugar de los hechos.



El ministro de la Gobernación, Pablo Blanco, envía un alto funcionario de la Dirección General de Seguridad con facultades del Gobierno para la investigación del atentado, pero nunca será esclarecido.



El Progreso del 11 de octubre de 1935 informa que durante el entierro del señor Fernández _ cuya fotografía ilustra el cromo _, el comercio cerró sus puertas y se suspenden los espectáculos, entre ellos, la zarzuela Los Gavilanes.



En As Nogais se ponen de acuerdo el juez titular del distrito, Benito Pombo Somoza, el notario Manuel Pardo de Vera, el historiador Dalmiro de la Válgoma y el también notario José Manuel Orol Balseiro, para organizar varios actos de homenaje, que incluyen la colocación de una placa en la casa natal de Fernández Díaz “muerto en cumplimiento de su deber” y que hoy permanece en ella.