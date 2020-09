José María Montenegro Soto

El Progreso 07/09/2020

JOSE MARÍA MONTENEGRO Soto (Mondoñedo, 1868), fue presidente de la Diputación de Lugo durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, o sea que estará a punto de ser deshonrado por la institución, si no le han arrancado ya los galones por cometer semejante felonía.



Buen amigo de Eduardo Lence Santar, el cronista ofrece de él una completa ficha genealógica. Su nacimiento se produce en las antiguas casas solares de Begonte, en la calle Padilla, hoy Afonso VII. a las once de la mañana del 10 de diciembre y lo bautizan el 11 como José María de la Asunción Francisco de Asís Manuel Melchor.



Su padre es Venancio Montenegro y Pardo, como pondrá a su hijo; y su madre, María de la Encarnación Soto Hermida, siendo nieto de José María Joaquín Montenegro Montenegro de Yebra, y de Ramona Pardo Montenegro y Menéndez Valledor, dueños de de la torre y casa de Moreda y de las de Roxoa, Begonte, Morada de Lanzós, Torre de Insúa, Rego de Ameneiro, Mirandela y otras.



De acuerdo con su alcurnia, de Mondoñedo lo envían al colegio de los jesuitas en Camposancos (A Guarda), y allí se hace bachiller el año 1884. Como entre aquellas paredes estudia el año 1880 Luis Arana, el hermano de Sabino, podemos decir que el cofundador del PNV y él, que simpatizará con Renovación Española, coinciden en ese centro de enseñanza pontevedrés.



En las elecciones locales de 1909 se presenta a concejal de Lugo por el distrito del Centro, en competencia con Ángel López Pérez y José Almoina Vigil, el padre de Almoina Mateos, consiguiendo un lugar en el consistorio. En el 1910 participa en una campaña contra la escuela laica.



José María Montenegro ya reside entonces en la casa inmediata a la puerta de Santiago, frente a la catedral, donde hoy se encuentra el Vicerrectorado y el mitreo, circunstancia que él ignora, por supuesto.



En las elecciones a diputados en Cortes de 1918, compite como candidato maurista en A Fonsagrada contra Manuel Portela Valladares, que se presenta como demócrata, y pierde. Su venganza llega al año siguiente, durante la corta presidencia de Maura, cuando este envía a su gobernador, Francisco Rentero Rentero, que llega a Lugo acompañado en tren por Montenegro, convertido ya en hijo político del otro líder conservador de la ciudad, Dositeo Neira. El mandato de Rentero apenas llega a los tres meses, como el de Maura.



Poco después ocupa por breve tiempo la presidencia de la Diputación lucense, a la que renuncia el 1 de abril de 1925 y en las elecciones generales del 33, gana el acta de diputado por la ya citada Renovación Española, liderada por Calvo Sotelo y Antonio Goicoechea.



En abril de 1933, la Academia Gallega elige tres nuevos miembros de número, que resultan ser Alejandro Rodríguez Cadarso, él y Castelao. También pertenece a la Real Academia de la Historia y es patrón de la Institución de la Sagrada Familia, Fundación Pardo Montenegro, creada por Julia Pardo Montenegro, en Mondoñedo.



Muere el 7 de septiembre del año siguiente, 1934, cuando acaba de escribir una carta a Lence Santar anunciándole una visita a Samos en busca de datos sobre fray Antonio Alejandro Sarmiento de Sotomayor, abad en ese monasterio y obispo de Mondoñedo de 1728 a 1751. El motivo es que prepara su discurso de ingreso en la Academia sobre el obispo, antes de marchar a Mondariz.



Lence dice que le ha preparado 22 cuartillas sobre él, pero ese discurso ya no es posible. La campana de la Agonía de la catedral de Mondoñedo suena antes que su palabra.