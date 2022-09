El Progreso 10/03/2022

FUE UNA MANERA de entender el cine que se identifica con el término de españoladas, y a veces, por si no fuera suficiente, se recalca como “la típica españolada”.



José Manuel Parada Rodríguez (Monforte de Lemos, 1953), les da cobijo en un programa que será muy popular, Cine de barrio, aunque su barrio era el de Morín y sus cines, el Capitol, el Teatro Lemos y La Fraternal de Monforte.



Lo bautizan en San Pedro de Ribas Altas, donde están enterrados sus abuelos y mientras permanece en la ciudad del Cabe, bañándose en él, o corriendo por la explanada de los Escolapios, lo conocen como Pepín.



También hace allí su primera comunión y de Arcadio es la fotografía de rigor. Así lo recuerda cuando el alcalde José Tomé lo lleva como pregonero de las fiestas de agosto.



A través de un primo que es cura, Pepín ejerce de monaguillo en bodas y bautizos, lo que le proporciona buenas propinas que invierte en cañas de la confitería La Pimienta, en Roberto Baamonde, mientras espera que su abuelo le traiga roscas de Sober, si se porta bien.



Sin dejar de ser niño y sin perder de vista a Monforte durante el verano, su familia, ferroviarios de varias generaciones, se traslada a Ponferrada. Y del Bierzo, a Ourense para estudiar Magisterio, aunque a Pepín, hecho ya un mozo, le tira la radio, de modo que Daniel Hortas, que ya está en la COPE de las Burgas, le hace un hueco y se estrena delante de los micrófonos.



La experiencia le cambia la vida hasta hoy, porque su siguiente paso será a los estudios de Radio Miramar de Barcelona, y de ellos, a los de la COPE madrileña, donde hace con Carlos Herrera el programa de la tarde de sábado Caperucita y el lobo. Durante diez años, desde 1974, es pareja sentimental de la periodista Chelo García-Cortés.



Su estreno en televisión es a través del musical de TvE Contigo (1988), que presenta Pedro Rollán. Un año después y durante cinco mantiene en R. Nacional uno de sus mayores éxitos, el espacio nocturno La radio de las sábanas blancas.



En esa época Conchita Teijeiro le pide que traiga el programa a Lugo a beneficio de ASPNAIS y se propicia un reencuentro del periodista con la provincia, nombrándolo Lucense del Año. Aquí está con el pianista argentino Pablo Sebastián, con Paquito Clavel, Miguel Caiceo y Enrique del Pozo. Luego volverá para pregonar también el San Froilán.



El nombre de Parada va unido a muchos programas en radio y televisión, al lado, por ejemplo, de Isabel Gemio (Arco de triunfo), María Teresa Campos (Pasa la vida), y Mari Carmen y sus muñecos (Ay vida mía), o en solitario (Parada en La 1).



El de mayor éxito, como ya se dijo, fue Cine de barrio, que inicia el 10 de julio de 1995 en La 2, y que antes de acabar el año pasará a La 1 gracias a la audiencia alcanzada.



A Sebastián, “el pianista de Parada”, se unieron otros colaboradores como Eloísa Martín, Caiceo, Julia Bustamante y Eva León, todo lo cual lo lleva a crear la productora Sil Producciones S.L. (1999) _ guiño gallego _, con la que financia y factura sus contratos. En ese año gana la Antena de Oro por el programa.



El idilio con TvE se acaba en 2003, cuando las imágenes de un desnudo de Marujita Díaz se enredan para no renovarle y contratar a Carmen Sevilla, un episodio que desemboca en ríos de tinta.



La propia actriz, la cantante Isabel Pantoja, el torero Óscar Higares, el presentador Jesús Vázquez o el citado Sebastián son protagonistas de sucesivos episodios en los que Parada no se apea de los titulares en la llamada prensa del corazón.