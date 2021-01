El Progreso 23/12/2020

PERTENECE A LA generación de Gerardo Harguindey Banet, Benxamín Casal Vila, Chichi Álvarez y José Luis Dadín Rivadas, los nacidos en el inicio de la guerra.



José Luis Ferreiro Goyanes (Rábade, 1936) se decanta por la Guardia Civil, en la que ingresa el mes de julio de 1958, siendo destinado como teniente a la 236 comandancia de Almería. En agosto de 1961 obtiene el mando del subsector de la Agrupación de Tráfico de Ourense.



Luego pasa a la Dirección General de la GC de Madrid, donde llega a ser teniente coronel. A través del matrimonio de su hermana Sara con Alfonso Santos Montes, su familia se unirá a los Casanova Santos y él será el padrino de su primera hija. Él será padre de dos hijos.



Siendo capitán es nombrado jefe de la Escolta del Jefe del Estado y una de las obligaciones del cargo, lógicamente, es acompañar a Franco durante las jornadas de pesca que organiza en el río Eo, cuando se establece en el Parador de Turismo de Ribadeo en los días de Semana Santa, o bien, cuando se desplaza desde Meirás.



En una de estas ocasiones, El Progreso es autorizado a acompañarlo durante toda la jornada, labor que se encomienda a los redactores Alfredo Sánchez Carro y José Luis Vega. Aquel día de pesca sirve también para descubrir a los lucenses la importante jefatura que su paisano Ferreiro Goyanes desempeña al lado de Franco.



Sánchez Carro llega a hacerle una pregunta al jefe del Estado, por lo que así se convierte en uno de los pocos periodistas que le interrogan a lo largo de todo su mandato.



El redactor de El Progreso se interesa por el número de salmones pescados en toda su vida.



_ Muchos _ contesta Franco_, pero no tengo ni idea del número exacto de los que he pescado desde 1944 cuando logré el primero en el río Nansa, en Santander.



A su lado Max Borrell, su amigo y asesor cañista, apunta: “El caudillo lleva pescados sobre 300 salmones”. Una barbaridad de ser cierto.



Con Borrell y Ferreiro está Ricardo Catoira Garaboa, otro hombre fundamental en el círculo cercano de Franco, algo más que su secretario particular y personaje de absoluto peso a la hora de elegir quiénes tendrá el general a su lado.



En un primer momento, Catoira pasa a ser secretario general de la intendencia de la Casa de S.M. El Rey que lleva el general Fernando Fuertes de Villavicencio, por lo que parece correcto pensar que también es Catoira quien favorece el pase de José Luis Ferreiro al servicio del nuevo jefe de Estado.



Lo mismo ocurre con el periodista Manuel Lozano Sevilla, el coronel José Sánchez Alcaide, Policarpo Mestres, José Luis Salazar, Cástor Sánchez y otros.



Ferreiro se incorpora como adjunto de Seguridad hasta el año 1988, momento en que es nombrado jefe de Seguridad de la Casa hasta 1991. Entonces dirige la Agrupación de Actividades, dentro de la Secretaría General, encargado de coordinar la programación y seguridad de los actos a los que deben asistir los miembros de la familia real.



A lo largo de su vida recibe la Cruz de San Hermenegildo, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar y la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil. En 1998 asciende a general.



Poco después, antes de cumplir los 60 años, muere prematuramente. Guillermo Díaz, uno de los agentes a sus órdenes, cuenta en un libro de memorias cómo lloran algunos de sus compañeros del cuerpo ese día: ”¿Y ahora qué voy a hacer yo?”, clama entre llantos uno de ellos. No consigue la misma consideración su sustituto, el comandante Domingo Martínez Palomo, hombre de escasas simpatías.