El Progreso 08/04/2020

NO SE LE puede comparar a Celita, porque éste fue matador, con alternativa de por medio y actuaciones en las grandes plazas, pero lo cierto es que José López, Joselete (Láncara, 1930), prolonga y amplía la tradición taurina del municipio lucense.



José nace en A Pobra de San Xiao, pero se traslada a Salamanca siendo niño, de modo que es allí donde le da por fijarse en los capotes y en los morlacos, aunque es de suponer que a sus oídos llega pronto el eco de los éxitos alcanzados por un paisano, nacido a ocho kilómetros de su casa natal, Alfonso Cela.



A los trece años ya se puso delante de algún torete para llevarse los primeros revolcones. A los catorce hace de muletilla con becerros de la dehesa salmantina, cuando El Litri apunta maneras y se convierte en uno de sus ídolos.



Los otros serán Manolete, aunque de oídas, y Rafael Gómez, el Gallo, de quien le gusta contar que un día da una limosna a un niño gitano porque se ha muerto su padre. Y luego los ve a los dos juntos. “¿Con que muerto?” “Sí, pero como es tan bueno, San Pedro le deja bajar a la Tierra los domingos”.



En los sanfroilanes de los primeros años cincuenta torea en plazas portátiles dentro de los festejos que organiza el notario José María Orol Balseiro. Las corridas son los días 12 de octubre, que es el día más taurino y español. El ganado pertenece al antiguo y prestigioso hierro de Covaleda, lo cual no deja de sorprender. Seguramente se debe a los contactos que por toda España mantiene el notario Orol.



Además de Joselete, aquellas becerradas en O Polvorín reúnen a una nómina de maestros locales que jamás aparecerán en el Cossío, pero que alegraron las tardes de unos lucenses sugestionados por tener plaza y mantones como en Sevilla.



En 1954 comparte cartel con Manuel Blas, Yugo; Frouxeira de Valle de Oro y Antonio Gómez, Finito de Lugo.



Entre los nombres de las cuadrillas _ miembros de la Peña Taurina Saavedra _, el lector descubrirá algunos personajes sorprendentes como Ulises López Sarry, Juan Balboa, Luis Naviera, El Chuti, Antonio Castro González, Venancio Montenegro _ que destacó con las banderillas _, Rubito de Casas Baratas, El Birrias, Antonio Saavedra, Víctor Bermúdez o José González.



Él mismo también es Joselete el Temerario y El Niño de la Puebla, de acuerdo con el público que quisiera atraer, si el ávido de emociones o a sus paisanos.



Que no queden sin citar en esta nómina de la tauromaquia local, el más pintoresco, Peluquerito de Lugo; el más famoso de todos ellos, el torero de Guadix Torcu Varón, que llegará a los primeros puestos de la fiesta nacional, y el más exótico, el norteamericano Harry Whitney, pues todos conocieron O Polvorín o la Avenida da Coruña como cosos taurinos de sus inicios, o sus finales, porque ni Peluquerito, ni Harry se prodigaron en más plazas.



Para asistir a la corrida del 12 de octubre de 1954, dirigida por el novillero Morenito, todos los espectadores tienen que pasar por taquilla para pagar entre 15 pesetas (sombra) y 12 (sol), pues como dice el cartel “los niños que no sean de pecho, pagarán entrada”.



Joselete está bien, torea de rodillas, escucha música y mata pronto. En ese momento lleva 40 becerradas y se le nota la experiencia frente al resto, que no es terna, sino cuaterna. De hecho, Joselete tiene que echar más de una mano a sus compañeros de paseíllo.



No cree que sea difícil torear. “Es como andar en moto, pero naturalmente, no todo el mundo sabe andar”. También reconoce que la emoción de la lidia, en líneas generales, no va con el carácter gallego.