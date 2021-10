El Progreso 21/10/2021

LOS HERMANOS FERNÁNDEZ Alvite, Jesús y José, tenían buena mano para la música. José Fernández Alvite (Lugo, 1887), no hace carrera, pero interviene en la creación del coro Frores e Silveiras, que al fusionarse con Cantigas e Aturuxos dará lugar a Cantigas e Frores en 1948, aunque ambas ya proceden de un tronco común, el Orfeón Gallego de Montes.



José también participa en la creación de otras agrupaciones más o menos esporádicas, como la de Os que tiran pra diante, una comparsa que en los carnavales de 1909 pone la nota humorística en las calles de Lugo con composiciones cómicas y burlescas sobre la actualidad lucense, detrás de las cuales hay que adivinar la intervención de este hombre en letras y músicas.



Al mismo tiempo su hermano Jesús había estudiado fliscorno y alcanza fama nacional como solista del instrumento. En enero de ese mismo año de 1909, el segundo director histórico de la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife, Regino Aríz, anuncia alborozado a la prensa que la agrupación acaba de hacerse con los servicios de Fernández Alvite, “uno de los mejores solistas de este instrumento en la Península”.



Quizás el director exagera la fama del lucense, pero no seremos nosotros quienes se lo discutan.



El día 30 de ese mismo mes Jesús ya puede ensayar con ellos y Aríz no cabe en sí de gozo, pues también son recientes los fichajes de los profesores Mier y López Castillo, y con ellos la agrupación aspira a convertirse en la primera de la provincia, “el puesto que de derecho le corresponde”.



El debut de la nueva formación se estima que no se demorará más allá del mes de marzo, anuncia Ariz.



Jesús arraiga en las islas y ya no se moverá de ellas hasta morir, aunque la frase no es del todo exacta, ya que en 1916 regresa a Lugo para estrenar en su ciudad natal la composición con la que quiere certificar su amor a su patria chica y a la de adopción, el pasodoble De Las Palmas a Lugo.



La pieza se estrena el 14 de septiembre de ese año, dentro del programa de los que entonces se conoce como los Paseos de Hoy, a cargo de la Banda Municipal de Lugo. El pasodoble, firmado simplemente por Alvite, abre un programa de nueve a once de la noche, en el que se incluyen El Dúo de la Africana, de Caballero; Molinos de Viento, de Luna; una selección del Lohengrin, de Wagner; y el también pasodoble Gerona, de Santiago Lope Gonzalo.



El 1 de julio de 1917 vuelve a abrir el Paseo, ahora con otras composiciones, y el 4 de diciembre se conoce en Lugo el fallecimiento del músico, que tan solo sobrevive a su padre José en 14 años.



En ese momento ya no pertenece a la Banda Municipal de Tenerife, sino que es músico de primera clase del Regimiento de Infantería de Las Palmas. Su viuda es Aurora Romero, con la que había tenido dos niños, Jesús y Agustín.



Como no podía ser de otra forma, el pasodoble pasa a formar parte del repertorio de la banda lucense, que lo interpreta hasta cinco o seis veces cada año, al menos hasta 1940, y también en el tradicional concierto de Reyes que ofrece en el Círculo das Artes.



Al año siguiente de morir Jesús, su hermano José es nombrado viceconserje del Círculo. Pertenece a la Liga de Amigos de Lugo y años más tarde ejerce como chófer de un coche de alquiler con el vehículo LU 494.



Posteriormente regenta una casa de comidas en la Ronda de Santiago. Estaba casado con Elisa del Pilar Domínguez Gándara, con que adoptan a la niña Manolita Fernández Domínguez.



José muere a los sesenta años, en 1947.