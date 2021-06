El Progreso 16/05/2021



EL CONTENIDO DE la carta que el escritor chileno Vicente Huidobro dirige al actor Douglas Fairbanks el 25 de septiembre de 1928, y que se incluye ampliada en su obra Mío Cid Campeador, esconde una sorpresa para el lector de Lugo. O mejor dicho, varias.



La primera es que Vicente García-Huidobro Fernández se declara descendiente del Cid y del rey Alfonso X el Sabio, así como originario de la provincia lucense a través de su abuelo, Domingo Fernández Concha, a quien se refiere diciendo:



_¡Qué grandeza en la humildad de ese gallego de Mondoñedo que fue mi abuelo!



Aclarado ese punto, añade que tanto ese hombre como él mismo, están vinculados en efecto con los árboles genealógicos del Cid y de Alfonso X el Sabio, pues así lo constata la monumental Enciclopedia heráldica y genealógica hispano americana, de los hermanos Alberto y Arturo García Carraffa, publicada en Madrid en 1919.



Pero si profundizamos en la biografía del fundador del creacionismo, nos llevaremos alguna sorpresa más, ya que el escritor chileno García-Huidobro Fernández demuestra no conocer demasiado bien sus orígenes familiares.



Veamos. Quien nace en Mondoñedo _ y para ser más exactos, en tierras de O Valadouro que pertenecen a ese partido _, no es su abuelo, sino su tatarabuelo, José Esteban Fernández de Muras y Maceda (O Valadouro, 1754), puesto que Domingo Atanasio Fernández Concha, viene al mundo cuando ya la familia está instalada en la capital chilena y donde en 1861 funda un banco que bautizará con su nombre y sus dos apellidos. El Banco de Domingo Fernández Concha.



El hombre al que se refiere Huidobro confundiéndolo, nace alrededor del año 1754 en algún lugar de O Valadouro. Fue hijo de Cosme Damián Fernández de Muras (1719) y María del Río, casa con Juana Nazaria Díaz Maceda, y tienen dos hijos, José Esteban y José Antonio.



El primero matrimonia con María Recio Pardo Figueroa y ambos son padres de los Fernández Recio, que inauguran la presencia de esta rama lucense en Chile.



Uno de ellos, Pedro José Fernández Recio, es padre de Domingo Atanasio Fernández de Santiago Concha y abuelo de la madre del poeta, María Luisa Fernández Bascuñán, casada con Vicente García-Huidobro García-Huidobro.



Ahora sí están bien colocados los elementos.



El párrafo completo donde Huidobro habla de su sangre lucense dice así: “Debo decir en honor de la verdad que había pensado ya antes escribir un nuevo Romancero sobre el Cid Campeador, proyecto que luego abandoné. Fue esto en ocasión de haber leído en la Enciclopedia heráldica, de A. García Carrafa, unas páginas en que hablaba de Alfonso X el Sabio, que, como todos saben, era tataranieto del Cid”.



“Vi en ellas que el señor García Carrafa, siguiendo las descendencias de dicho rey, llega hasta una rama que pasó a Chile y nombra entre sus últimos descendientes a mi abuelo materno, Domingo Fernández Concha (pág. 71 del tomo 26). No me tentó Alfonso X el Sabio, pero sí el Campeador. En ese periodo de mi vida mi preferencia iba a los hombres de acción y de aventura”.



“Me sentí nieto del Cid, me vi sentado en sus rodillas y acariciando esa noble barba tan crecida que nadie se atrevió a tocar jamás. Si mi abuelo era o no descendiente de reyes, no lo sé ni me importa. Lo que sí puedo afirmar es que nunca he encontrado un hombre con más porte y ademanes de rey que él. Era la quintaesencia de la vieja España”.



El cromo es el doodle de Google dedicado al poeta chileno.