El Progreso 08/03/2021

HACE 56 AÑOS cae el último maquis con las armas en la mano. Ni homenaje, ni castigo. Historia. Se llamó José Castro Veiga, O Piloto (O Corgo, 1915).



La condición de ser precisamente el último se la disputa Ramón Vila, Caracremada, pero a éste lo abaten dos años antes, en agosto de 1963; mientras que el último en abandonar la lucha, pero sin ser detenido ni muerto, fue probablemente Mario Rodríguez Losada, alias Mario de Langulo, en 1968.



La escena final de O Piloto ocurre en los límites de las parroquias chantadinas de San Fiz de Asma y Pesqueiras, sobre el embalse de Belesar. Son las once y media de la mañana cuando un agente de la Guardia Civil que manda el teniente de Línea de Chantada, Alberto Díaz López, le dispara encima de un peñasco. Tiene una pistola ametralladora y otra del 9 largo. Un “Alto, Piloto” es el prólogo de la descarga. Tres balas le impactan en el vientre y la cabeza. El forense de Chantada, Luis Vázquez Álvarez, certifica hemorragia cerebral.



Su caída está relacionada con su último golpe contra un vecino de Lamagrande, en San Martiño de Vilelos (O Saviñao), a unos diez km de calcetín de aquel lugar. Le había exigido 15.000 pts en concepto de multa impuesta por el “Gobierno legítimo de la República”.



José era originario de Boelle, un lugar de la parroquia de San Pedro de Arxemil. La llegada de la República le pilla con 16 años y es cuando ingresa como voluntario en el Cuerpo de Aviación militar, que se reorganiza ese mismo mes de enero de 1931. Llega a cabo y se gana su apodo, aunque como decía Benxamín Andrade, “O Piloto nunca foi tal piloto”.



Hace la guerra con los republicanos, es detenido y condenado a treinta años, pero es indultado a los cuatro. Su entrada en la guerrilla antifranquista como miembro del PC se produce con acciones entre O Corgo, Baralla y Castroverde, donde lo ve José Manuel Pol y me lo cuenta en un recuerdo de gran viveza: “Unha vez vin a un tipo cun revolver. Poñía un papel e facía puntería. Foi a primeira vez que vin un arma. Quen a tiña dixo: “Ti senta aí”. E cando mo dixo, mexeime polos pantalóns. Era O Piloto”.



En 1946, cuando cae Enriqueta Otero y otros lucenses, decide trasladar su campo de acción al sur, de Paradela a Monforte, desde donde dirige la Agrupación Guerrillera de Galicia y toma parte en muchos enfrentamientos, en especial antes de 1949.



Poco a poco, por caídas o abandonos, O Piloto se queda solo, o en compañía de Mirelle, Ramona Curto, nacida en O Saviñao. Hasta la construcción de Belesar se refugia en sus escondites de Casa do Barqueiro, en Sernande, o en Santa Uxía do Asma.



Carlos González Reigosa, que investiga al personaje, lo define en esa última época como “un hombre que espera”. Espera y realiza “golpes económicos” en nombre de la supuesta legalidad republicana que solo responden a una estrategia de supervivencia. Afonso Eiré es más condescendiente.



Negarlo, dice Reigosa, es mitificarlo sin sentido. Es más, su conducta se vuelve cada vez más cruel, con episodios que caen de lleno en la delincuencia y el sadismo, lo que le vale ser criticado por los mismos vecinos que algún día vieron su lucha con simpatía. Alrededor de una veintena de asesinatos no se justifican fácilmente.



Eso no quiere decir que no reciba apoyo de particulares, bien por afinidad, bien por miedo. Quienes lo ven procuran no denunciarlo, hasta el último momento, claro. También hay que señalar en esa línea los enfrentamientos con otros camaradas, especialmente con el Coronel Benito, ante el que no doblega su independencia.